桃園藝文特區美食林立，前身是堤貝街咖啡，去年以全新品牌 C6喜遛咖啡 跟大家見面，鄉村風外觀不變，內部陳設沒有太大差異，菜單也只是略作調整，新品牌有新logo，從原本個性的老爺爺，變成了可愛的模樣，看似小女孩，卻又像一種憑空想像出來的卡通人物。總之，C6喜遛咖啡提供優質的用餐環境，餐點也美味可口，由於是原團隊經營，無論是環境質感還是餐點水準都和以往一樣，能帶著滿滿的幸福感步出餐廳。

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全新品牌C6喜遛咖啡

早在堤貝街時期，便曾數次造訪，喜歡這棟鄉村風的老房子，喜歡這兒的溫度，喜歡它的餐食與空間，忍不住來來回回好幾次。C6喜遛咖啡藏身於寧靜的巷弄間，外圍的藝文特區熱熱鬧鬧，人聲鼎沸，裡頭卻安安靜靜，讓人倍感舒適，雖不在山區，倒也同樣有遺世獨立的感覺。

這一排算是老房子，都有點年紀了，巧手換裝後，搭配復古風的木質家俱，成為一間有溫度有人氣的鄉村風風格咖啡館。平日人潮不少，有時甚至得候位，假日建議預約，避免久候。旁邊就有收費停車場，走幾步路即可抵達C6喜遛咖啡，不過周邊有CHIU CHIU THAI、福森院子、瞌睡咖啡…等餐廳，全是共用這個停車場，經常會有等不到停車位的窘境，可至大馬路上找停車格，或是往另一個方向的停車場碰運氣。

來過好幾次，幾乎都是被安排到靠窗的座位，陰雨天頗有詩意，陽光普照的晴天則是幸福感滿溢。

改裝後的老房子似乎沒有太大的變動，即便刷上了新油漆，卻幾乎保留了原貌。刻意露出部份的紅磚牆，顯得更有復古氛圍，也呈現了原來的樣子，不少人在這面牆拍下與家人朋友的合照，為生活增添一筆紀錄。

C6喜遛咖啡的杯子們相當討喜，若不是家裡的杯子太多，真想再挑幾個回家。

C6喜遛咖啡全新菜單

前幾次造訪還沒有獨立菜單，這次終於推出精緻的印刷本，嗅到很新的味道呢！

C6喜遛咖啡九點便開門營業，但主打的是早午餐，早餐在家簡單吃或不吃，直接來店裡連吃二餐的意思，所以在價格上雖然高了些，卻覺得相當划算。

C6喜遛咖啡的美味佳餚

香煎松阪豬排

最常點的就是這道松阪豬，肉質鮮嫩Q彈，份量非常足夠，肉排還是切好的才上桌，微微的胡椒辣，鹹香開胃，推薦給朋友，大家都讚不絕口！

香烤迷迭香檸檬雞腿排

組合裡搭配薯條、蕈菇嫩煎蛋、生菜沙拉、水果及烤地瓜，有肉有菜也有點心，算是挺豐盛的，對於水耕蔬菜，店家可是非常要求的，在明亮溫室中成長茁壯的生菜，又鮮又嫩又甜，夏季可以吃掉一大盤呢！

雞肉口感軟嫩，大小一般，能吃得飽，煎蛋裡加入起司，香氣濃厚，口感滑嫩，料理的非常到位。

台灣脆皮德國豬腳

在咖啡館的菜單裡不常見到豬腳料理，而C6喜遛咖啡的德國豬腳很快地擄獲另一半的心，他向來喜歡吃豬腳，無論是烤的、炸的還是滷的，都逃不到他那張嘴。豬腳在端上桌之前便己去骨處理，同時切成條狀，好方便入口，不必自己動刀，這點倒是很貼心，畢竟師傅還是比較專業。餐點佐醬有黃芥苿、香辣粉及酸菜，其實什麼都不用沾就很美味。

軟嫩不油膩，表面略帶酥脆，滿滿的膠原蛋白，大份量，既飽足也滿足。食量不大的朋友，建議二人分食。

熱美式

抺茶拿鐵

從來都不想錯過抹茶飲品，有層次的抹茶顏色很美，裝在透明的杯子裡更顯得誘人。這杯抹茶不苦不澀，並非加入糖的關係，而是利用牛奶的鮮醇調和出好味道，濃郁香醇，值得一試。

C6喜遛咖啡在美食一級戰區站穩了腳步，做出了口碑，打響了品牌，也成功在口袋名單中繼續保留著。

店家資訊

0900AM – 1700PM

（每週一公休）

(03)356-6908

桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號

※ 收費停車場 / 沃瑪停車場 / 路邊停車格

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※ 僅收現金 ※

※ 免下車服務 ※

※ 接受訂位 ※

※ 適合兒童 ※