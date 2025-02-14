在山上用過午餐，車子盤旋下山，又經過廣大田野，

四點左右來到離羅馬尼亞第六大城布拉索夫25公里的布朗城堡Bran Castle。

走了一小段路，再爬一段爬坡，就來到城堡入口，

外觀看起來就沒有早上的城堡要大，樓梯狹窄，廁所間數也不多。

一天之內餐觀兩個城堡的廁所都不多，光是上廁所就要花好多時間，

團員們不約而同覺得羅馬尼亞的旅遊還有進步空間。

第一個進入的房間牆上可以看到歷代城堡主人像。

城堡是在1377年由匈牙利國王路易斯一世給與薩克森人特權所建，

古堡建成後為匈牙利王室所有，1533年之後才歸為布拉索夫市所有，

直到十九世紀都一直做為軍事要塞，之後才逐漸失去戰略重要性。

1920年匈牙利將外凡尼西亞割讓給羅馬尼亞，

布拉索夫市將城堡獻給國王斐迪南一世與瑪麗皇后(英國來的公主)，

王室對城堡全面改建，不過聽說國王與皇后感情不睦，

這古堡成了瑪麗皇后最喜歡的度假地，

也是外凡尼西亞地區的國家地標性建築。

1938年瑪麗皇后去世，城堡由伊萊亞娜公主繼承。

1948年共產黨執政後收歸國有。

1989年共產執政被推翻，政府則逐步將歸還王室財產；

2006年將古堡歸還給伊萊亞娜公主之子，

因公主夫婿是哈布斯堡家族之人，她兒子也成了哈布斯堡大公。

現在則是以近代羅馬尼亞王室行宮為主題而設的私人博物館。

城堡內許多樓梯都是僅容一人通過，參觀時只能依序走，

就算想超越也沒有空間可以越過前面的人。

歐洲各地區常有漂亮的紋章。

蕾絲白禮服與陽傘，不確定是皇后還是公主時代的。

等待進入房間時，從走廊上看屋頂、對面尖塔與中庭，

其實這個古堡就是這四面圍起的範圍這麼大而已。

就跟著導遊走，一一參觀每個房間。細節無法邊看邊記，只能自己想像囉。

木雕的櫃子、椅子。

小刀

桌椅感覺都好厚重，旁邊的箱子則好像藏寶箱。

冬天的天氣蠻冷的，少不了壁爐。

漂亮的木窗與鐵窗。

這張比較像是餐桌。

超級小的階梯，好像祕密通道，只能遵照參觀方向單向通行，不然就不用走了。

這櫥櫃收藏著漂亮的玻璃杯與餐具，應該是比較近代的吧。

城堡裡都是白牆面，有不少貼了藍色磁磚的壁爐，有青花瓷的感覺，蠻漂亮的。

這個房間也蠻大的，採光不錯。

有鋼琴和兩張沙發椅，感覺是個舒適的休閒空間。

到了較高樓層往外看，可以平視尖塔了。

走到屋頂一個陽臺，大家等著要進另一個小房間。

從平台往外望，下方的大轉彎裡面有一棟特別的房子。

來個特寫，就是這棟保加利亞來的教堂。

原來是要來看這個被佈置成恐怖場景的房間。

標題有提到吸血鬼城堡，也可說是德古拉城堡，

這是受到愛爾蘭作家Bram Stoker布萊姆‧斯托克所寫的吸血鬼小說＂德古拉＂的影響，

且在美國電影以此為吸血鬼電影背景的推波助瀾之下，

城堡總是被宣傳為書中主角德古拉伯爵的家鄉。

在歷史上的確有個瓦拉幾亞王公－弗拉德三世(Vlad Dracula)，

他生性殘暴，喜歡用木樁穿刺之刑，但他從沒住過這個城堡。

之後的旅程我們會到他的家鄉老城去參觀喔。

更多房間，沒有太多裝飾與佈置。

下樓囉，這木梯還寬一點。

這個房間不大，但蠻溫馨漂亮的。

通往中庭的一扇門。

這房間的床比較正式古典，還陳列了皇冠和權杖。

很漂亮的壁爐，還有老式擺鐘。

好漂亮的櫥櫃，都有木雕獅子頂著，感覺是很紮實的好木頭。

窗邊都有座位，很適合拿下午茶過來坐著喝，看外面的景色，休息一下。

這桌腳雕了獅子的樣子，不過這套椅子看起來比較近代。

最後見到這套服飾，看起來比較有外凡尼西亞的在地特色。

也有兵器、盔甲與紋章展示。

參觀完畢，跟著人流繞走廊走一圈再下樓到中庭，

參觀的遊客很多，呈現塞車的狀況。

就先從上方看中庭，有個井，還有茂盛的葡萄藤。

終於繞過來塔樓這邊了。

還有展示大砲，代表著城堡的防禦能力。

終於來到了井邊，皇家使用的井也特別漂亮。

花了一小時參觀城堡，離開後大家到附近的攤販去逛逛，

有紀念T恤、在地特色的襯衫、織品、木雕產品等，逛得不亦樂乎。

大家滿足的拿著戰利品，要上車前往布拉索夫入住第二天的旅館囉。