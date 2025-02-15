↑2025金蛇報到~每年的農曆年幾乎都在2月份
輪著幾年~就會跑到1月中下旬過年~而今年
就是剛好在1月份過農曆年~新年快樂~
↑各位網友是否與小青有同樣的感覺
只要是1月份過農曆年~好像凡事都變的不一樣
都變的特別的趕~不管是工作上~家裡打掃
備年貨~還有送禮的物品等等~
↑當然~日子還是一樣的過~照片上的場景是哪
114年2月7日週五~也是大年初十~歡樂四人幫
準備喝春酒~順道慶祝小青生日快樂~
↑新春第1炮~看上台北福華大飯店~2樓珍珠坊
粵菜港點任您選~這可是菁老公叨唸很久的港式餐點
↑福華大飯店為台灣五星級連鎖飯店品牌
它就位於復興南路與仁愛路口~搭捷運板藍線即可抵達
交通非常的方便~現更有迎春團聚活動~旗下的
1樓彩虹座自助吧及2樓珍珠坊粵菜港點吃到飽
即日起至3月31日止~平假日均有優惠~
↑是啥優惠呢
平日二人同行~一人5折優惠~假日二人同行~一人6折優惠
如遇連續及國定假期除外~活動限10人以內
這樣看來~228應該不適用~它是國定又是連續假期~
↑用餐桌子是大圓桌~喜歡大圓桌~有圍爐的儀式感
記得上回吃港點是~菁老公生日~我們在故宮晶華
↑服務員熱情帶位~並說明~本餐為吃到飽~用餐120分鐘
菜單上有註明最後點菜時間~我們的時間是13點25分
每次限點10樣~大約上到第7道或第8道菜
服務員也會貼心告知~可續點下一輪菜單~
↑並送來可解油膩~回甘不苦澀的烏龍茶
天冷小油燈點著~讓茶水有保温效果
服務員也會隨時注意食客的用水狀況
隨時有加水服務~
↑還有這4杯梅子醋~非常的好喝~菁一口乾掉
請服務員續杯~結果是~僅此一杯~沒有續杯服務
若想續加~可是要額外收費的~
↑簡單的餐具~蓄勢待發~
↑歡樂四人幫2025第2次聚餐~農曆大年初十週五
為何選今日聚會~明天2月8日週六~一樣要上班
需補過年的休假日~所以就挑今日~算平日
二人同行一人5折優惠~哈~新春愉快喔~
↑上菜囉~冷盤類~第1道~柚香蓮藕~搭配柚子醬清爽健康
蓮藕香甜爽脆~是一道很不錯的開胃前菜
珍珠坊上菜速度算很快~4人的量也抓的剛剛好
不會太多~讓您吃不完~也不會太少~讓您不夠吃~
↑第2道胡麻龍鬚菜~汆燙後的龍鬚菜~沒有澀味
淋上主廚特調的胡麻醬~香味濃郁~非常的好吃~
↑燒臘BBQ~第3道~明爐烤燒鴨~蜜汁烤叉燒~玫瑰油鷄
3道菜放同一盤~有吃燒臘三拼或三寶燒臘飯的fu
口感鮮嫩肉質Q度有咬勁~得到在場男士的喜愛~
↑羹湯類~第4道~明火煲例湯~每人一小盅
排骨~蘿蔔~湯頭清香~好喝不油膩~
↑熱炒類~第5道~生菜鮮蝦鬆~蝦鬆裡沒有油條
卻有滿滿的碎粒腰果~非常的健康有口感
包著新鮮生菜~脆口有咬勁~這道菜我們點了二回~
↑第6道~避風塘軟殼蟹~軟殼蟹豐富營養
不用剝殼~能整隻吃下肚~非常的美味
菁與小青非常的喜歡它~
↑第7道~鮑絲韭黃銀芽~對於韭黃與銀芽
吃起來味道很濃厚~香氣十足~
↑主食類~第8道~廣州香炒飯~料多味美~有米飯香氣
鹹淡適宜~是一道非常道地的廣州炒飯~
↑第9道~廣州什錦麵~也是一道真材食料的好主食
所有配料被我們挑光~剩下麵條~我們真不是好客人
有點挑食~
↑熱炒類~第10道~茄汁鮮大蝦~貼心的主廚
大蝦開背~蝦肉有濃濃的醬汁~非常的有味道
蝦肉緊實~酸甜味美~
↑第11道~鼓黃蔥燒魚~魚兒做成了魚條狀~無刺
燒的入味~香氣迷人~
↑第12道~照燒松板豬~松板豬脆嫩~搭著鹹甜的照燒醬
口感層次分名~讓人一口口停不下來~
↑點心類~第13道~鼓味鮮鳳爪~這道是港點必點招牌之一
↑第14道~海皇灌湯包~這也是每人一盅
菁說與她想的不一樣~泡在湯裡~真的是湯包呢~
↑第15道~鮑魚蝦燒賣
↑第16道~松露魚翅餃~這道吃起來~就是覺得非常美味
我們還點了二回~口感就是好吃~
↑第17道~福華蝦皇餃~我們點了2顆~因為想吃看看
但又有點吃不下~這樣註明~服務員很懂喔~
↑飲品類~第18道~雪碧與零卡可樂~給的是罐裝瓶
↑點心類~第19道~臘味蘿蔔糕~這是招牌必點之二
↑第20道~奶油菠蘿包~招牌必點之三
↑甜品類~第21道~紅豆芝麻球~軟糯香Q
不甜不油~我們也點了二回~
↑第22-23道~芝麻金沙酥及一品蛋塔
都是好吃的甜點~菁說這裡的甜點好像
比主菜等都好吃~
↑第24道~香滑流沙包~風味及造型都很獨特
招牌必點之四
↑第25道~翠玉綠豆糕~想來是招牌必點之五
這個我們也點了二回~好吃不甜膩~
↑第26道~紅豆杏仁露~温熱的杏仁露~非常的細嫩滑口
紅豆不過甜~想來是招牌必點之六~
↑吃的飽飽飽~今天又貪嘴吃多了~服務員問我們
還要加點嗎~不點了~再吃就要漲肚子了
服務員說~最後每人還有一杯冰品哈根達斯
哇~果然吃到飽~就是能擄獲人心~太幸福了~
↑最後還有生日快樂的小禮物~瑪麗蓮餅乾二份
真的太感謝~
↑週五的午餐約會~看起來客桌數還不少
但服務人員的服務品質卻很不錯~送餐及補水
都沒有耽誤~對於我們的要求也能即時應對與協助
果然是老字號的五星級餐飲單位~
↑帳單留影~4人用餐~每位1250+服務費10%
即日起至3月31日止~新春團聚優惠
平日二人同行~一人5折優惠~非常的划算~
↑歡樂四人幫~農曆大年初十~在福華大飯店
珍珠坊~喝春酒+生日快樂~
↑出了餐廳~在這具有中國風~又是農曆過年期間
右邊的大金桔非常的搶眼~合影留戀~
↑吃飽喝足~歡樂四人幫按往例~開始健走消食
首站來到了臺灣當代實驗場~它的前身是空軍總司令部
今日週五非假日~現場連工作人員都沒有
我們就逛逛~看看~拍個照~到此一遊~
↑接著走到了臺北巿政府青年局~有心情開箱術展
每個心情~都值得被好好對待~
↑沒錯~心情的好壞~會影響身體的健康指數
聽說越開心~就會越健康~所以~我們都要學習
少煩惱~少憂心~多和正能量的人相處
多聽些好聽的音樂~多運動~活在當下~開心過日子~
↑曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓~櫻花已經開始小綻放
好美的景緻~必拍~
↑不知不覺~又晃到了熟悉的赤峰街附近
這龜兔賽跑~變成了蝸牛和兔子~好可愛的場景~
↑健走到最後~我們又進了貪吃狗甜點屋
這回保守點餐~僅一人一個日式泡芙或小可頌解解饞
↑店家資訊
店名~福華大飯店 珍珠坊粵菜港點單點吃到飽
地址：台北市大安區仁愛路三段160號2樓 忠孝復興站2號出口
電話：02-2326-7426