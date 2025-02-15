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台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷運藍線忠孝復興站2號出口~

2025-02-15 00:35:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選~捷運藍線

  ↑2025金蛇報到~每年的農曆年幾乎都在2月份

    輪著幾年~就會跑到1月中下旬過年~而今年

    就是剛好在1月份過農曆年~新年快樂~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑各位網友是否與小青有同樣的感覺

    只要是1月份過農曆年~好像凡事都變的不一樣

    都變的特別的趕~不管是工作上~家裡打掃

    備年貨~還有送禮的物品等等~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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   ↑當然~日子還是一樣的過~照片上的場景是哪

     114年2月7日週五~也是大年初十~歡樂四人幫

     準備喝春酒~順道慶祝小青生日快樂~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑新春第1炮~看上台北福華大飯店~2樓珍珠坊

    粵菜港點任您選~這可是菁老公叨唸很久的港式餐點

    上回來1樓的彩虹座自助下午茶~對它印象極佳

    記錄文有興趣點我連結~到福華用餐~今日算2訪喔~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑福華大飯店為台灣五星級連鎖飯店品牌

    它就位於復興南路與仁愛路口~搭捷運板藍線即可抵達

    交通非常的方便~現更有迎春團聚活動~旗下的

    1樓彩虹座自助吧及2樓珍珠坊粵菜港點吃到飽

    即日起至3月31日止~平假日均有優惠~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑是啥優惠呢

    平日二人同行~一人5折優惠~假日二人同行~一人6折優惠

    如遇連續及國定假期除外~活動限10人以內

    這樣看來~228應該不適用~它是國定又是連續假期~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑用餐桌子是大圓桌~喜歡大圓桌~有圍爐的儀式感

    記得上回吃港點是~菁老公生日~我們在故宮晶華

    也是慶生活動~也是週五~記錄文有興趣點我聯結~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑服務員熱情帶位~並說明~本餐為吃到飽~用餐120分鐘

    菜單上有註明最後點菜時間~我們的時間是13點25分

    每次限點10樣~大約上到第7道或第8道菜

    服務員也會貼心告知~可續點下一輪菜單~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑並送來可解油膩~回甘不苦澀的烏龍茶

    天冷小油燈點著~讓茶水有保温效果

    服務員也會隨時注意食客的用水狀況

    隨時有加水服務~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑還有這4杯梅子醋~非常的好喝~菁一口乾掉

    請服務員續杯~結果是~僅此一杯~沒有續杯服務

    若想續加~可是要額外收費的~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑簡單的餐具~蓄勢待發~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑歡樂四人幫2025第2次聚餐~農曆大年初十週五

    為何選今日聚會~明天2月8日週六~一樣要上班

    需補過年的休假日~所以就挑今日~算平日

    二人同行一人5折優惠~哈~新春愉快喔~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑上菜囉~冷盤類~第1道~柚香蓮藕~搭配柚子醬清爽健康

    蓮藕香甜爽脆~是一道很不錯的開胃前菜

    珍珠坊上菜速度算很快~4人的量也抓的剛剛好

    不會太多~讓您吃不完~也不會太少~讓您不夠吃~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第2道胡麻龍鬚菜~汆燙後的龍鬚菜~沒有澀味

    淋上主廚特調的胡麻醬~香味濃郁~非常的好吃~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑燒臘BBQ~第3道~明爐烤燒鴨~蜜汁烤叉燒~玫瑰油鷄

    3道菜放同一盤~有吃燒臘三拼或三寶燒臘飯的fu

    口感鮮嫩肉質Q度有咬勁~得到在場男士的喜愛~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷    

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  ↑羹湯類~第4道~明火煲例湯~每人一小盅

    排骨~蘿蔔~湯頭清香~好喝不油膩~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑熱炒類~第5道~生菜鮮蝦鬆~蝦鬆裡沒有油條

    卻有滿滿的碎粒腰果~非常的健康有口感

    包著新鮮生菜~脆口有咬勁~這道菜我們點了二回~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第6道~避風塘軟殼蟹~軟殼蟹豐富營養

    不用剝殼~能整隻吃下肚~非常的美味

    菁與小青非常的喜歡它~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第7道~鮑絲韭黃銀芽~對於韭黃與銀芽

    吃起來味道很濃厚~香氣十足~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑主食類~第8道~廣州香炒飯~料多味美~有米飯香氣

    鹹淡適宜~是一道非常道地的廣州炒飯~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第9道~廣州什錦麵~也是一道真材食料的好主食

    所有配料被我們挑光~剩下麵條~我們真不是好客人

    有點挑食~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑熱炒類~第10道~茄汁鮮大蝦~貼心的主廚

    大蝦開背~蝦肉有濃濃的醬汁~非常的有味道

    蝦肉緊實~酸甜味美~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第11道~鼓黃蔥燒魚~魚兒做成了魚條狀~無刺

    燒的入味~香氣迷人~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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 ↑第12道~照燒松板豬~松板豬脆嫩~搭著鹹甜的照燒醬

   口感層次分名~讓人一口口停不下來~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑點心類~第13道~鼓味鮮鳳爪~這道是港點必點招牌之一

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  ↑第14道~海皇灌湯包~這也是每人一盅

    菁說與她想的不一樣~泡在湯裡~真的是湯包呢~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第15道~鮑魚蝦燒賣

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  ↑第16道~松露魚翅餃~這道吃起來~就是覺得非常美味

    我們還點了二回~口感就是好吃~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第17道~福華蝦皇餃~我們點了2顆~因為想吃看看

    但又有點吃不下~這樣註明~服務員很懂喔~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑飲品類~第18道~雪碧與零卡可樂~給的是罐裝瓶    

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  ↑點心類~第19道~臘味蘿蔔糕~這是招牌必點之二

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  ↑第20道~奶油菠蘿包~招牌必點之三

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  ↑甜品類~第21道~紅豆芝麻球~軟糯香Q

    不甜不油~我們也點了二回~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第22-23道~芝麻金沙酥及一品蛋塔

    都是好吃的甜點~菁說這裡的甜點好像

    比主菜等都好吃~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第24道~香滑流沙包~風味及造型都很獨特

    招牌必點之四

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  ↑第25道~翠玉綠豆糕~想來是招牌必點之五

    這個我們也點了二回~好吃不甜膩~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑第26道~紅豆杏仁露~温熱的杏仁露~非常的細嫩滑口

    紅豆不過甜~想來是招牌必點之六~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑吃的飽飽飽~今天又貪嘴吃多了~服務員問我們

    還要加點嗎~不點了~再吃就要漲肚子了   

    服務員說~最後每人還有一杯冰品哈根達斯

    哇~果然吃到飽~就是能擄獲人心~太幸福了~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑最後還有生日快樂的小禮物~瑪麗蓮餅乾二份

    真的太感謝~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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   ↑週五的午餐約會~看起來客桌數還不少

   但服務人員的服務品質卻很不錯~送餐及補水

   都沒有耽誤~對於我們的要求也能即時應對與協助

   果然是老字號的五星級餐飲單位~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷  

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  ↑帳單留影~4人用餐~每位1250+服務費10%

    即日起至3月31日止~新春團聚優惠

    平日二人同行~一人5折優惠~非常的划算~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑歡樂四人幫~農曆大年初十~在福華大飯店

    珍珠坊~喝春酒+生日快樂~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑出了餐廳~在這具有中國風~又是農曆過年期間

    右邊的大金桔非常的搶眼~合影留戀~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑吃飽喝足~歡樂四人幫按往例~開始健走消食

    首站來到了臺灣當代實驗場~它的前身是空軍總司令部

    今日週五非假日~現場連工作人員都沒有

    我們就逛逛~看看~拍個照~到此一遊~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷      

   台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選~捷運藍線

  ↑接著走到了臺北巿政府青年局~有心情開箱術展

    每個心情~都值得被好好對待~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑沒錯~心情的好壞~會影響身體的健康指數

    聽說越開心~就會越健康~所以~我們都要學習

    少煩惱~少憂心~多和正能量的人相處

    多聽些好聽的音樂~多運動~活在當下~開心過日子~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷      

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  ↑曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓~櫻花已經開始小綻放

    好美的景緻~必拍~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑不知不覺~又晃到了熟悉的赤峰街附近

    這龜兔賽跑~變成了蝸牛和兔子~好可愛的場景~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

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  ↑健走到最後~我們又進了貪吃狗甜點屋

    這回保守點餐~僅一人一個日式泡芙或小可頌解解饞

    之前貪吃狗甜點屋記錄文~有興趣請點我聯結~台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選吃到飽~捷

   台北福華大飯店2樓珍珠坊~60道以上粵菜港點任您選~捷運藍線

  ↑店家資訊

    店名~福華大飯店 珍珠坊粵菜港點單點吃到飽

    地址：台北市大安區仁愛路三段1602樓 忠孝復興站2號出口

    電話：02-2326-7426

文章標籤
台北福華大飯店 珍珠坊 福華珍珠坊 粵菜港點任您選 吃到飽 忠孝復興站
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創作者 鯨與小孩 的頭像
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台北福華飯店-珍珠坊

phone02-2700-2323
place台北市大安區仁愛路三段160號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.29
服務品質
4.44
裝潢氣氛
4.21
CP值
4.24
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