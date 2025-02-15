↑2025金蛇報到~每年的農曆年幾乎都在2月份

輪著幾年~就會跑到1月中下旬過年~而今年

就是剛好在1月份過農曆年~新年快樂~

↑各位網友是否與小青有同樣的感覺

只要是1月份過農曆年~好像凡事都變的不一樣

都變的特別的趕~不管是工作上~家裡打掃

備年貨~還有送禮的物品等等~

↑當然~日子還是一樣的過~照片上的場景是哪

114年2月7日週五~也是大年初十~歡樂四人幫

準備喝春酒~順道慶祝小青生日快樂~

↑新春第1炮~看上台北福華大飯店~2樓珍珠坊

粵菜港點任您選~這可是菁老公叨唸很久的港式餐點

上回來1樓的彩虹座自助下午茶~對它印象極佳

記錄文有興趣點我連結~到福華用餐~今日算2訪喔~

↑福華大飯店為台灣五星級連鎖飯店品牌

它就位於復興南路與仁愛路口~搭捷運板藍線即可抵達

交通非常的方便~現更有迎春團聚活動~旗下的

1樓彩虹座自助吧及2樓珍珠坊粵菜港點吃到飽

即日起至3月31日止~平假日均有優惠~

↑是啥優惠呢

平日二人同行~一人5折優惠~假日二人同行~一人6折優惠

如遇連續及國定假期除外~活動限10人以內

這樣看來~228應該不適用~它是國定又是連續假期~

↑用餐桌子是大圓桌~喜歡大圓桌~有圍爐的儀式感

記得上回吃港點是~ 菁老公生日~我們在故宮晶華

也是慶生活動~也是週五~記錄文有興趣點我聯結 ~

↑服務員熱情帶位~並說明~本餐為吃到飽~用餐120分鐘

菜單上有註明最後點菜時間~我們的時間是13點25分

每次限點10樣~大約上到第7道或第8道菜

服務員也會貼心告知~可續點下一輪菜單~

↑並送來可解油膩~回甘不苦澀的烏龍茶

天冷小油燈點著~讓茶水有保温效果

服務員也會隨時注意食客的用水狀況

隨時有加水服務~

↑還有這4杯梅子醋~非常的好喝~菁一口乾掉

請服務員續杯~結果是~僅此一杯~沒有續杯服務

若想續加~可是要額外收費的~

↑簡單的餐具~蓄勢待發~

↑歡樂四人幫2025第2次聚餐~農曆大年初十週五

為何選今日聚會~明天2月8日週六~一樣要上班

需補過年的休假日~所以就挑今日~算平日

二人同行一人5折優惠~哈~新春愉快喔~

↑上菜囉~冷盤類~第1道~柚香蓮藕~搭配柚子醬清爽健康

蓮藕香甜爽脆~是一道很不錯的開胃前菜

珍珠坊上菜速度算很快~4人的量也抓的剛剛好

不會太多~讓您吃不完~也不會太少~讓您不夠吃~

↑第2道胡麻龍鬚菜~汆燙後的龍鬚菜~沒有澀味

淋上主廚特調的胡麻醬~香味濃郁~非常的好吃~

↑燒臘BBQ~第3道~明爐烤燒鴨~蜜汁烤叉燒~玫瑰油鷄

3道菜放同一盤~有吃燒臘三拼或三寶燒臘飯的fu

口感鮮嫩肉質Q度有咬勁~得到在場男士的喜愛~

↑羹湯類~第4道~明火煲例湯~每人一小盅

排骨~蘿蔔~湯頭清香~好喝不油膩~

↑熱炒類~第5道~生菜鮮蝦鬆~蝦鬆裡沒有油條

卻有滿滿的碎粒腰果~非常的健康有口感

包著新鮮生菜~脆口有咬勁~這道菜我們點了二回~

↑第6道~避風塘軟殼蟹~軟殼蟹豐富營養

不用剝殼~能整隻吃下肚~非常的美味

菁與小青非常的喜歡它~

↑第7道~鮑絲韭黃銀芽~對於韭黃與銀芽

吃起來味道很濃厚~香氣十足~

↑主食類~第8道~廣州香炒飯~料多味美~有米飯香氣

鹹淡適宜~是一道非常道地的廣州炒飯~

↑第9道~廣州什錦麵~也是一道真材食料的好主食

所有配料被我們挑光~剩下麵條~我們真不是好客人

有點挑食~

↑熱炒類~第10道~茄汁鮮大蝦~貼心的主廚

大蝦開背~蝦肉有濃濃的醬汁~非常的有味道

蝦肉緊實~酸甜味美~

↑第11道~鼓黃蔥燒魚~魚兒做成了魚條狀~無刺

燒的入味~香氣迷人~

↑第12道~照燒松板豬~松板豬脆嫩~搭著鹹甜的照燒醬

口感層次分名~讓人一口口停不下來~

↑點心類~第13道~鼓味鮮鳳爪~這道是港點必點招牌之一

↑第14道~海皇灌湯包~這也是每人一盅

菁說與她想的不一樣~泡在湯裡~真的是湯包呢~

↑第15道~鮑魚蝦燒賣

↑第16道~松露魚翅餃~這道吃起來~就是覺得非常美味

我們還點了二回~口感就是好吃~

↑第17道~福華蝦皇餃~我們點了2顆~因為想吃看看

但又有點吃不下~這樣註明~服務員很懂喔~

↑飲品類~第18道~雪碧與零卡可樂~給的是罐裝瓶

↑點心類~第19道~臘味蘿蔔糕~這是招牌必點之二

↑第20道~奶油菠蘿包~招牌必點之三

↑甜品類~第21道~紅豆芝麻球~軟糯香Q

不甜不油~我們也點了二回~

↑第22-23道~芝麻金沙酥及一品蛋塔

都是好吃的甜點~菁說這裡的甜點好像

比主菜等都好吃~

↑第24道~香滑流沙包~風味及造型都很獨特

招牌必點之四

↑第25道~翠玉綠豆糕~想來是招牌必點之五

這個我們也點了二回~好吃不甜膩~

↑第26道~紅豆杏仁露~温熱的杏仁露~非常的細嫩滑口

紅豆不過甜~想來是招牌必點之六~

↑吃的飽飽飽~今天又貪嘴吃多了~服務員問我們

還要加點嗎~不點了~再吃就要漲肚子了

服務員說~最後每人還有一杯冰品哈根達斯

哇~果然吃到飽~就是能擄獲人心~太幸福了~

↑最後還有生日快樂的小禮物~瑪麗蓮餅乾二份

真的太感謝~

↑週五的午餐約會~看起來客桌數還不少

但服務人員的服務品質卻很不錯~送餐及補水

都沒有耽誤~對於我們的要求也能即時應對與協助

果然是老字號的五星級餐飲單位~

↑帳單留影~4人用餐~每位1250+服務費10%

即日起至3月31日止~新春團聚優惠

平日二人同行~一人5折優惠~非常的划算~

↑歡樂四人幫~農曆大年初十~在福華大飯店

珍珠坊~喝春酒+生日快樂~

↑出了餐廳~在這具有中國風~又是農曆過年期間

右邊的大金桔非常的搶眼~合影留戀~

↑吃飽喝足~歡樂四人幫按往例~開始健走消食

首站來到了臺灣當代實驗場~它的前身是空軍總司令部

今日週五非假日~現場連工作人員都沒有

我們就逛逛~看看~拍個照~到此一遊~

↑接著走到了臺北巿政府青年局~有心情開箱術展

每個心情~都值得被好好對待~

↑沒錯~心情的好壞~會影響身體的健康指數

聽說越開心~就會越健康~所以~我們都要學習

少煩惱~少憂心~多和正能量的人相處

多聽些好聽的音樂~多運動~活在當下~開心過日子~

↑曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓~櫻花已經開始小綻放

好美的景緻~必拍~

↑不知不覺~又晃到了熟悉的赤峰街附近

這龜兔賽跑~變成了蝸牛和兔子~好可愛的場景~

↑健走到最後~我們又進了貪吃狗甜點屋

這回保守點餐~僅一人一個日式泡芙或小可頌解解饞

之前貪吃狗甜點屋記錄文~有興趣請點我聯結 ~

↑店家資訊

店名~福華大飯店 珍珠坊粵菜港點單點吃到飽

地址：台北市大安區仁愛路三段160號2樓 忠孝復興站2號出口

電話：02-2326-7426