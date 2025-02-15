2025年2月，台北迎來了春季花展士林官邸鬱金香展。

作為臺北市花季的重要活動，每年此時士林官邸總吸引大量遊客前來，一起感受春天的氣息，享受花卉的美麗與浪漫。

📸2025士林官邸鬱金香展 🌷

📆活動日期：2025/02/13～02/23

📌地點： 111臺北市士林區福林路60號

⏰開放時間：

戶外園區上午8:00－下午19:00

室內展館上午8:30－下午17:00

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

📢(相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！)

▼以下圖片，擷取官方網站公告地圖。

今年的鬱金香展以愛的遇藝為主題，巧妙融合了藝術與愛的元素，展出了上萬株色彩斑斕的鬱金香，吸引了眾多攝影、花卉愛好者和家庭遊客前來逛逛。

🌷愛在荷蘭｜展區位置：福林路大門口

2025士林官邸鬱金香展不僅是一場花卉盛宴，更是藝術與愛的視覺碰撞。

展覽巧妙融合了各種色彩的鬱金香，將花卉的美麗與愛情的浪漫氛圍結合，為每位遊客呈現夢幻般的畫面。

今年我覺得每個區域的主題設計都非常漂亮，不僅有經典的鬱金香花田，還有許多藝術裝置，讓來訪的遊客除了可以欣賞鬱金香之外，還能盡情互動和拍照。

尤其在大門口處，可以看出主辦單位的用心，每次這裡總是擠滿了拍照的人，想等到沒人的空檔，總是得等上一陣子。

▼紅色耬斗菜

每次來訪都能欣賞到來自不同國家的鬱金香，園方根據花朵的顏色、形狀和設計圖形排列，創造出豐富多樣的視覺效果。

每個角落、每條步道，都彷彿是一幅藝術畫作，讓人沉醉其中。

🌷情定礪波｜展區位置：露天音樂座前綠地

慢慢走進園區，迎接我的是一片色彩斑斕的花海，沒想到在1月梅花季結束後，這時卻是各種色彩的鬱金香繽紛綻放。

沿著園區的步道漫步，每個小區域都是一座迷人的小花園。

🌷L.O.V.E｜展區位置：主題園區

這些花園展示了各種色彩的鬱金香，從粉紅、紫色、紅色到橙色、黃色和黑色。

有些區域是單一顏色的鬱金香花海，散發出簡約的美感。

有些區域則是多種顏色的混搭，帶來熱情奔放的視覺衝擊。

雖然一早來訪，陽光尚未照射，但這裡的鬱金香在微風中輕輕搖曳，彷彿在歡迎每一位遊客的到來。

除了花卉展示區，有些區域還能與藝術品互動拍照，讓人在欣賞之餘，也能留下美好的回憶。

今年的鬱金香展有些設計我覺得粉棒，巧妙地將藝術品融入其中，呈現出不同的作品，每次來訪都讓人驚艷不已。

🌷香戀土耳其｜展區位置：踏青區

今年也展出了與愛情相關的鬱金香，它們不僅是展覽的一部分，也是遊客拍照打卡的熱點，這些裝置大多設計成愛心或與戀愛相關的形狀，讓人不禁想要與之合影。

個人還是覺得數大便是美！

每次來到士林官邸欣賞鬱金香，在這些花卉和藝術作品中，都能感受到與大自然的親密接觸。

不同品種的鬱金香各具特色，無論是色彩還是花瓣的質感，都散發出獨特的魅力，讓人不禁愛上它們。

早起的鳥兒有蟲吃，每次都提早前來拍攝，否則一到8點過後人潮湧入，就很難找到拍攝的空間。

看到許多遊客攜家帶眷前來，在這裡拍下屬於自己的美好回憶，每個人都在這片花海中找到了屬於自己的片刻寧靜與快樂～

▼藍色耬斗菜

今年的鬱金香展特別加入了夜間開放的時間，相信在夜晚來到這裡欣賞鬱金香，在燈光照耀下，能看到完全不同的風情。

燈光讓鬱金香的色彩更加鮮豔，呈現不同浪漫氛圍，彷彿每朵花兒都在向遊客訴說著春天的情意。

🌷邂逅義大利｜展區位置：西式庭園

在士林官邸的園區內，也有不少座位可以休息。

這裡還有咖啡廳，提供輕食和飲料，如果走累了，可以坐下來喝杯咖啡，曬曬陽光，享受一片慵懶的假日時光。

🌷看見花開 - 2025｜展區位置：八角亭

🌷詩情花意｜展區位置：中式庭園

如果有計劃前來2025士林官邸鬱金香展的朋友，子陵在這裡有一些小建議：

1. 由於活動期間人潮眾多，建議提早前來，這樣可以避開人群，盡情地拍照。

2. 展示園區範圍廣大，建議穿著舒適的鞋子，也可以帶些輕食和水壺（園方有提供飲水機），走累了就坐下來休息。

3. 當陽光照耀下，鬱金香的色彩更加鮮豔，可以選擇適合的光線和角度構圖拍照，留下美好的回憶。

整體來說2025士林官邸鬱金香展比去年更加盛大和美麗，大量的鬱金香排列在一起，拍起來真的粉美，帶來強烈的視覺震撼。

再加上今年的愛的遇藝主題和各式藝術地景搭配，完美呈現了春天的氣息和浪漫氛圍。

喜愛花卉ㄟ冰友不妨找個時間前來走走，一同來欣賞鬱金香之美～