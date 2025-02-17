元旦那天同學問起是不是該辦同學會了，討論後發現這次輪到我主辦，

於是立馬發起投票，最後是1/11日最多人能來，

地點就訂在松江南京站附近的Tutti cafe圖比咖啡，

這裡用餐不限時，最適合我們開同學會長聊。

有一段時間沒來了，發現門口有小亭子，似乎是平日賣早餐用。

櫃台僅有一人，顯得有點忙碌。

之前也介紹同事來，似乎週六的人手比較少。

餐廳內看起來還算寬敞溫馨，有三十多個位置。

我們班有16人，這次有六個人能來，我有先預訂，店家已經排好。

同學陸續到達，先來先坐，也先點餐。

後來發現這次來的同學都是雙號，還真有趣。

櫃台前有茶水、餐具、醬料自助櫃，需要什麼自己動手。

菜單餐點還蠻多的，若不知選什麼可參考人氣餐點，

有早午餐盤、義大利麵、燉飯。

三明治還分成吐司、拖鞋麵包、貝果系列，

想吃熱湯也有火鍋。

完整的早午餐盤與燉飯／焗烤系列菜單，

義大利麵、開胃菜和木盆沙拉也有很多選擇。

點餐時店員說因為廚房只有一位廚師，餐點需要等。

我們剛好也還在等兩位同學，而且要聊一個下午，

對我們來說就沒什麼關係。

辣炒白酒蛤蜊義大利麵，蛤蜊給了不少，麵條很入味，真的有一點辣喔，好吃。

林同學的青醬海鮮焗烤燉飯。

挖出燉飯，就聞到九層塔的味道，果然是青醬燉飯。

烘烤明太子恰巴達精緻早午餐，用兩個盤子分開裝。

這一盤有唐揚雞、煎蛋和一碗蔬果沙拉。

同學分我一塊唐揚雞，蠻嫩的，很好吃。

附了兩種沾醬。

另外還有明太子拖鞋麵包、百香青木瓜、炒香菇、燻雞蛋，

明太子拖鞋麵包很夠味喔。

另一位點了松露牛肝菌燉飯，看起來放了不少松露。

有兩位同學點一樣的，另外還有一位晚到的沒有記錄到。

餐後有附咖啡或紅茶，我是點咖啡喝，味道還不錯。

店裡有烘豆機，也賣咖啡豆喔。

當日的餐點大家都滿意，邊吃邊聊，不用擔心用餐時間。

今年又有一位同學要退休，所以主題一直圍繞著退休後的生活規劃。

聊到下午，我們想點鬆餅來吃，才好繼續待著聊，

沒想到店員說前一天週五晚上生意不錯，原料都用完了，當日無法製作。

我們好傻眼，竟然想消費也沒有東西可提供，於是就轉移陣地了。

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地址：臺北市中山區南京東路二段163號

電話：02-25016151