【台北萬華美食、甜點、咖啡廳推薦】燒杯咖啡藝廚｜實驗風咖啡館(台北特色咖啡廳、鄰近龍山寺、咖啡控&甜點控的天堂!!!)

燒杯咖啡藝廚│龍山寺站美食推薦，燒杯盛咖啡超有趣!!!

說到台北美食、甜點、咖啡廳推薦，位在捷運龍山寺站附近的「燒杯咖啡藝廚 Beaker ChefCafe」，是一家萬華人氣、寵物友善咖啡廳，以「實驗室」為特色，用燒杯、量杯等實驗器具呈現飲品，充滿濃濃的科學氛圍，讓旅客在享用美食的同時，體驗趣味十足的用餐環境。

台北特色咖啡廳，燒杯咖啡藝廚的必吃餐點＆飲品推薦

店內提供多樣化的餐點選擇，包括創意咖啡、茶飲以及現點現做的鹹食簡餐，像是科學家的植萃壺、台式糖醋排骨飯、SOE拿鐵、抹茶歐蕾、肉桂焦糖拿鐵、咖啡果肉茶、手打四季桔茶、植化素水果茶、焦糖荷蘭小圓鬆餅等，每道料理好吃又好拍，隨手一拍，就能來個網美下午茶之旅，說是適合家庭、情侶、朋友聚會的熱門餐廳之一!!!

跟著店狗「阿勇」吃透透吧!!!

「燒杯咖啡藝廚」不僅結合創意料理與獨特的實驗風特色，還有一隻名叫「阿勇」的店狗，讓安妮王一夥人的用餐體驗，增添了更多的親和力，是台北萬華不可錯過的特色咖啡廳~

燒杯咖啡藝廚│交通

Google地圖請點我 >龍山寺站到燒杯咖啡藝廚

「燒杯咖啡藝廚」在台北捷運龍山寺站步行約3~5分鐘即可抵達，無論是搭捷運還是公車，都很容易找到這家店，交通相當便利。

隔壁就是西園橋下燒餅，每天早上安妮王上班時，總會出現一長條排隊人潮，超熱鬧XD

延伸閱讀> 萬華艋舺必吃早餐_原西園橋下燒餅油條

燒杯咖啡藝廚│用餐環境

復古工業風，舒服的用餐享受

「燒杯咖啡藝廚」空間雖然不大，但乾淨明亮，氛圍輕鬆，有單人吧檯座、雙人座、多人座、沙發區等，有些位子還配插座，整個超貼心的~

充滿實驗室氛圍的小店

「燒杯咖啡藝廚」位在萬華西園路上，店裡的裝潢超有趣，燒杯、量杯、試管等器具，瞬間讓安妮王彷彿走進了實驗室

(仔細一看，裡面裝著咖啡豆，還好沒有走錯店家><)

燒杯咖啡藝廚│店狗「阿勇」

喜歡寵物，狗狗的旅客，「燒杯咖啡藝廚」有一隻雪白、肥嫩嫩的店狗「阿勇」，有時會看到阿勇本尊，時不時會來賣萌，超可愛的~

燒杯咖啡藝廚│菜單

「燒杯咖啡藝廚」的菜單超豐富，從鹹食簡餐到創意飲品到都有，老闆堅持不用料理包，選用新鮮食材，難怪每道料理都特別有誠意~

尤其是飲品，有咖啡、茶飲、果汁與無咖啡因的養生飲品等，加上用燒杯、試管等實驗室才會出現的器材裝這些飲料，整個超有特色；不論是下午茶還是輕鬆吃個飯，這裡都是很不錯的用餐選擇!!!

燒杯咖啡藝廚│科學家的植萃壺

具有實驗家精神的熱飲-科學家的植萃壺

安妮王一夥人本來想點實驗風咖啡與茶飲，但是這2組因為材料性質，不太能做熱飲，於是就點了這杯可以做熱飲的「科學家的植萃壺」。

玫瑰花瓣、薰衣草、薄荷葉、新鮮檸檬切片等草本裝在小竹籃裡，既自然又有療癒感，好像在扮演神農氏嘗百草@@

最吸睛的就是這高高的陶製茶壺，質樸溫潤，喝茶的過程多了一種儀式感。

茶香清新舒爽，帶有淡淡的花香和草本味，入口後有一絲檸檬的清酸感，整個口感層次豐富又放鬆，這些材料搭配起來，不僅外觀豐富，還能讓茶的味道更清爽舒適，讓人從視覺到味覺都大滿足~

燒杯咖啡藝廚│台式糖醋排骨飯

狗狗也想吃的台式糖醋排骨飯><

燒杯咖啡藝廚的主餐之一「台式糖醋排骨飯」，端上桌就是滿滿的家常味，好香的肉肉，讓店狗阿勇露出那黑溜溜的大眼睛，直直盯著安妮王一夥人，讓老闆娘跟客人們笑得很開心~

糖醋排骨排骨大概有10塊，每一塊都裹上亮晶晶的糖醋醬，外層微酥、內裡軟嫩，酸甜剛好超開胃；搭配一碗熱騰騰的白飯，每一口都忍不住扒得停不下來。

旁邊還有清爽的高麗菜、翠綠的花椰菜和帶點微鹹的海帶絲，讓口感更豐富，再來一碗牛蒡湯，甘甜清香，喝了暖心又暖胃，最後用兩片柳橙收尾，酸甜清新，超好吃的!!!

PS: 點主餐的話，還有附贈咖啡、茶類，除了實驗風格的飲品，其餘的可以加購。(整體份量超級多，需要慢慢吃)

燒杯咖啡藝廚│SOE拿鐵

純粹天然的咖啡香- SOE拿鐵

SOE(Single Origin Espresso)，柔柔的咖啡色與白色交織的拉花，奶泡細緻到像雲朵一樣輕柔，讓人光看就覺得療癒。

喝一口，咖啡的醇厚香氣立刻在嘴裡蔓延，帶點微微果酸和堅果的尾韻，牛奶的滑順中和了濃縮的強烈，讓人不知不覺就喝光了。

燒杯咖啡藝廚│抹茶歐蕾

濃濃的抹茶歐蕾，讓你甜蜜蜜

溫暖的橙色花紋陶杯，搭配小蒸籠作為杯墊，整個超吸睛；綠油油的抹茶和綿密的奶泡堆疊得剛剛好，上面再灑點餅乾碎，整體有種日系文青的感覺。

抹茶香氣濃郁又不過甜，奶泡的柔和口感超滑順，還能咬到微酥的餅乾碎，值得慢慢品嚐，度過慢活的下午~

燒杯咖啡藝廚│肉桂焦糖拿鐵

肉桂焦糖拿鐵，肉桂控的天堂!!!

肉桂焦糖拿鐵一上桌，就能聞到迷人的肉桂香氣，濃郁又溫暖。表層直接來一條肉桂條，看起來超級豪邁的。

入口時先是焦糖的甜香，接著是肉桂微微的辛辣提味，拿鐵的咖啡香和牛奶的綿密，特別適合微涼的下午，搭配點心更是完美~

燒杯咖啡藝廚│咖啡果肉茶

老闆娘推薦的茶飲-咖啡果肉茶

這不是一般的咖啡，而是用咖啡果實外層果肉泡製的茶飲，色澤帶點琥珀紅，看起來清透又有點神秘感。

入口的時候，先感受到淡淡的果香，帶點微酸，有點像紅茶又帶點莓果的味道，還會透出一絲咖啡的香氣，清爽不甜膩，不愛濃咖啡但又想試點特別的，這杯真的很可以~

燒杯咖啡藝廚│手打四季桔茶

酸酸甜甜，手打四季桔茶

安妮王第一眼就被那黃澄澄的四季桔茶吸引住了，感覺充滿的維他命C啊!!!

杯裡還漂浮著些許桔子果肉，喝上一口，桔子的酸甜味立刻在嘴裡爆開，搭配四季春茶的清香，整個超解膩又暖胃，喜歡果香又愛茶香的旅客，這杯絕對要試試看~

燒杯咖啡藝廚│植化素水果茶

超多料的植化素水果茶!!!

在茶類中，安妮王一夥人最推薦「植化素水果茶」，透明的玻璃壺裝滿鮮豔繽紛的水果，像是火龍果、檸檬、橙片、番茄，還有其他驚喜配料，讓人看得超有食慾XD

搭配木質托盤和自然風的設計，整體超有質感；緩緩喝一口，水果的自然香氣隨著茶飲釋放出來，每一口都清爽又帶點微酸，喝起來剛剛好，是午後時光的完美選擇!!!

燒杯咖啡藝廚│焦糖荷蘭小圓鬆餅

下午就要來盤精緻甜點-焦糖荷蘭小圓鬆餅

小巧圓潤的鬆餅堆疊成迷人的塔狀，上面淋上香甜的焦糖醬，再撒上細緻的糖粉，搭配綿密的鮮奶油、玉米片、南瓜籽、枸杞和堅果碎點綴，還插著一燒杯的LOGO旗幟，真是太可愛了!!!

鬆餅吃起來外層微酥、內部柔軟，搭配焦糖的香甜和奶油的細緻，甜而不膩，再咬一口脆脆的配料，口感豐富又療癒，色彩繽紛且好吃，適合作為飯後甜點或下午茶享受一下~

燒杯咖啡藝廚│評價

可愛店狗陪吃，燒杯咖啡藝廚的美味體驗分享

燒杯咖啡藝廚的用餐體驗真的很特別，店內充滿實驗室風格，燒杯、試管變成了餐具，讓人彷彿在做咖啡實驗。

店內環境溫馨舒適，還有可愛的店狗「阿勇」陪伴，增添療癒感。

這裡的餐點不只好看，還有滿滿誠意，從糖醋排骨飯的酸甜開胃，到SOE拿鐵的濃醇香氣，每一口都是驚喜。

特別推薦焦糖荷蘭小圓鬆餅，酥軟甜美，超適合作為飯後點心。

無論是想來杯特色咖啡，還是輕鬆吃個飯，這裡都是不錯的選擇！

燒杯咖啡藝廚│聯絡資訊

景點：燒杯咖啡藝廚 Beaker ChefCafe /寵物友善/寵物店長/融合料理 / 貝果/沙拉-萬華人氣咖啡廳|必吃簡餐|網美下午茶 外帶輕食l融合料理|網美咖啡廳/手作/咖啡燒杯

地址：108台北市萬華區西園路一段240號

營業時間：11:30–21:30，禮拜日公休

臉書：燒杯咖啡藝廚beakerchefcafe