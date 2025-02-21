桃園大園美食「藏王 極上燒肉餐酒館」位於青埔KIRI國際原住民族文創園區內新開幕的質感燒肉餐廳，一旁有收費停車場方便停車，每人低消只要500元，還有專人代烤服務，讓你可以輕鬆享用美味燒肉！當月壽星或青埔住戶只要三人以上歡聚並出示證明，即可享有原民鹹豬肉一份！很適合小家庭及三五好友們來聚餐及慶生唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店」於2025年2月15日起開始試營運囉！青埔的朋友們終於有好吃的質感燒肉了～不用跑到中壢市區就能吃到～簡直是超感動啊😭

▲「藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店」位於青埔KIRI國際原住民族文創園區的「1-12」位置，而園區設有收費停車場方便停車，路邊的停車格也還蠻多的，若有看到車位都可以直接停唷！

▲新開幕的「藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店」走得是有質感的日式木造裝潢，木頭的質感更能營造出溫馨的氛圍！門口處還掛著日式燈籠，氛圍感滿分💯

▲「藏王 極上燒肉餐酒館」的第一間店位於中壢高中及中壢夜市周邊，第二間店則是選在青埔的國際原住民族文創園區內開店！兩間店都還蠻好停車的～真的是很會選地點呢！

青埔店每日會舉辦【清酒大賞試飲活動】 「藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店」每日會有多款冰、溫清酒供大家免費試飲！ 試飲時段為：週一至五18:00-21:00、週六週日11:30-14:00,18:00-21:00

▲店內販售多款清酒，據說有不少外縣市的饕客，都是特地為了他們的清酒而來呢（開車不喝酒，喝酒不開車）（線上酒單請點我）

▲店內環境很寬敞舒適，而且是小隔間的空間，用餐起來比較有隱私！每個桌面上都有一個烤爐，上方還有設置吸油煙機，用完餐身上也不會殘留很重的燒烤味！

【藏王 極上燒肉餐酒館｜完整菜單MENU】

▲因為店家會不定期推出新品，所以完整菜單還是以粉絲團公告為主唷（點我看線上菜單）

【藏王 極上燒肉餐酒館｜ 社長SET 21oz】

▲我們這天點的是開運迎春的極上和牛SET！套餐限量加碼送： 日本土井酒造「開運緣起熊手祝酒」乙瓶（數量有限，送完為主）（點我看”開運頂級牛肉套餐”完整菜單）

▲社長SET 21oz套餐有附黃金泡菜、包肉生菜、時蔬沙拉、松葉蟹膏拌飯、關東煮鍋、焦糖烤布蕾、日式炸麻糬及贈送的限量日本土井酒造「開運緣起熊手祝酒」一瓶！

建議可以3-4人點這份組合餐，吃不夠的部分再單點其他的品項Share著吃，這樣可以吃得更豐富多樣唷！

▲他們的醬料有山葵、秘製燒肉醬、昆布鹽、蔥鹽等～開胃小菜有醃漬蘿蔔、毛豆和黃金泡菜！

【時蔬沙拉佐柚子醬】

▲吃燒肉搭配個解膩的生菜沙拉很加分！而沙拉醬有胡麻醬和柚子醬可以二選一！我們選的是比較清爽開胃的柚子醬，但建議加一半的量，味道就很夠囉👌

【關東煮鍋】

▲套餐搭配的關東煮鍋超讚，裡面有滿滿的玉米、黑輪、甜不辣、白蘿蔔等配料！在桌邊還有個小電磁爐可以隨時加熱，讓我們隨時都能喝到熱騰騰的湯，超級暖🥰

【松葉蟹膏拌飯】

▲松葉蟹膏拌飯的份量很足，上面有滿滿的松葉蟹膏和海苔，再搭配了一顆生蛋黃和些許蔥花，吃之前記得先攪拌均勻，讓你吃的每一口都有濃濃的蟹膏滋味😋

【質感燒肉桌邊代烤】

▲光看這肉盤就知道不簡單～有日本A5和牛肋眼上蓋、日本A5和牛極品霜降、日本A5和牛板腱牛排、美國極黑和牛翼板牛排、秘醃日本A5和牛橫膈膜！所有的夢幻逸品都集合在這了～肯定可以滿足你挑剔的味蕾😍

【日本A5和牛肋眼上蓋】

▲日本A5和牛肋眼上蓋本身就帶有淡淡的奶油香氣～肉質口感紮實，油脂豐富，香氣逼人～是非常精華的牛肉部位唷🤗

【日本A5和牛極品霜降】

▲日本A5和牛極品霜降的油脂很細緻，這入口即化的口感，還帶有濃郁香醇的奶油香氣，在厚實的口感中帶著感細緻柔軟與彈性，吃起來極度完美😋

▲日本A5和牛極品霜降無論是要直接吃還是包著蔥鹽吃都很搭！真的是超級好吃的啦🥰

【日本A5和牛橫膈膜】

▲日本A5和牛橫膈膜我超愛！他烤到表面有點微焦～吃得到橫膈膜獨特的濃郁香氣～這軟嫩帶脆的口感～實在讓人無法抗拒😚

【日本A5和牛板腱牛排】

▲日本A5和牛板腱牛排真的是超級必吃啊！這牛排的厚度很足，大理石般的細緻油花超級迷人，大約烤至五分熟的粉嫩色澤就OK，服務人員就會將牛排剪好，讓客人方便食用！

▲最讚的是他們還會給一個小烤爐，如果肉肉放冷了，或是你覺得還不夠熟，都還可以放在小烤爐上隨時加熱喔！相當貼心🫶

▲而且店家還提供了蒜片可以搭配牛排！蒜片不夠的話都可以免費續加！我們就直接續了兩盤蒜片來配牛排💯

【美國極黑和牛翼板牛排】

▲這款油脂甜美的「美國極黑和牛翼板牛排」，吃得到特有的牛肉的香氣，肉質很軟很細緻，吃得到滿滿的肉汁，在咀嚼的時候還會有爆汁的口感呢😘

▲美國極黑和牛翼板牛排還可以搭配芥末籽一起享用～讓肉品吃起來更有層次～是完全不同的風味唷！

【美國Prime無骨牛小排壽喜燒涮烤片】

▲這款「美國Prime無骨牛小排壽喜燒涮烤片」是店家推出的新品，他的吃法很特別，會由服務人員將肉片烤熟以後，放入壽喜燒的醬汁內浸泡，浸泡入味後，再夾取到盤子上給客人享用！

▲店家還會另外附一顆生蛋黃，可以用這個壽喜燒涮烤片沾著吃，用來中和壽喜燒醬汁較鹹甜的味道，使得口感變得更加滑潤濃醇🤩

【原民鹹豬肉】

▲只要你是「當月壽星」or「青埔住戶」 ，三人以上歡聚用餐出示證明，即可免費獲得【原民鹹豬肉】每桌一份！

▲鹹豬肉可以沾取店家附的蒜醋醬，或是搭配生菜，都很解膩！是說這鹹豬肉真的是很夠味有好吃，好想要點一碗白飯來配啦🤣

【限量日本土井酒造-開運緣起熊手祝酒】

▲這是點開運迎春的極上和牛SET套餐送的－日本土井酒造「開運緣起熊手祝酒」，如果沒有要現場喝，也可以外帶回家唷（數量有限，送完為主）（喝酒不開車，開車不喝酒）

【日式蔓越莓綠茶&金桔鹹檸飲】

▲我們這天還另外點了兩杯無酒精的飲品！日式蔓越莓綠茶&金桔鹹檸飲！這兩杯都是屬於酸V酸V的解膩飲品！

【焦糖烤布蕾】

▲焦糖烤布蕾表面是脆口的焦糖，這滑嫩綿密的布蕾，入口就吃得到濃郁的蛋香味，整體甜而不膩，長輩和小孩都會喜歡吃🥰

【日式炸麻糬】

▲日式炸麻糬其實就是糰子啦！他一串有四顆，搭配花生粉和煉乳一起吃更是對味😋

整體來說，這間「藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店」真的是我近期吃到最喜歡的燒肉了！對於不太會烤肉的我來說，能有專人在桌邊代烤的服務，更能輕鬆地享用美味燒肉，超級讚！而這天吃到的日本A5和牛肋眼上蓋、日本A5和牛極品霜降、日本A5和牛板腱牛排、美國極黑和牛翼板牛排、秘醃日本A5和牛橫膈膜都堪稱完美～肉質非常頂～真的是有夠好吃的～肯定可以滿足你挑剔的味蕾😍青埔的朋友們現在不用跑遠，就能吃到美味燒肉，真的是太讓人羨慕了啦！

***本文感謝”藏王 極上燒肉餐酒館-青埔店”邀約,內文為真實感受分享***

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