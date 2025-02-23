7/27來到布拉索夫大約傍晚六點，直接入住旅館Radisson Blu，

我們要在這裡住兩晚，不用每天搬行李真好。

飯店前面有個很大的公園，後面是可以上去賞景的坦帕山，

老城也離得不遠，有人第一天晚餐後就去逛逛。

大廳不是很大，大家坐下來等導遊辦理入住手續。

另一邊是餐廳入口，早餐就在這兒吃。

兩位導遊去辦手續，大廳也有飲料和小點心可用。

我們領了鑰匙進房間，進門後有掛衣服的地方，也有自助茶水吧和衣櫃。

衛浴還蠻現代的感覺。

我和朋友看到一張大床就傻了，我們想要分開的床比較不會打擾彼此。

於是就聯絡導遊，一會兒就幫我們換了房間。

房間似乎大一點，而且有驚喜。

桌上竟然有小塊起司甜點，我們還問了導遊能不能吃，呵呵))

應該是飯店忘了在這間有擺吧，可以吃。很好吃呢！

又是膠囊咖啡機，我本來不會用，在第一家飯店時就查了用法。

旁邊那是玻璃水瓶啦。

小抽屜裡的飲料備品都可免費取用。

浴室乾溼分離

門好像只擋了一半。

設備還蠻現代的。

後陽台看出去是隔壁棟。

電梯門口有擦鞋機，還蠻貼心的。

隔天早上來餐廳報到吃早餐囉。

早餐很豐盛，有優格、早餐穀物、堅果、果乾。

右邊這一瓶寫著smoothie，這個字應該是冰沙，但是這瓶看起來比較像奶昔。

飲料有礦泉水、氣泡水、果汁、水果。

沙拉、各式起司與火腿片，

鬆餅和奶油、果醬。

更多麵包和多種口味的丹麥捲，麵包可以自己切了烤一下來吃。

咖啡、各種茶包和糖漿也一應俱全。

另一邊有更多茶包，甚至有散裝香草茶，還有糖薑、檸檬片。

第二天早餐有漂亮的水果拼盤。

有一些熱菜，有些是歐式早餐常見到的就沒記錄了，

這個熱炒綜合蔬菜我還蠻喜歡的。

這鍋乍看是鹽焗蛋，仔細看是放在米上面，是保溫作用嗎？

拿了些喜歡的食物，也會拿台灣比較吃不到或較少的水果，

兩天的水果和熱炒菜有些不同，有用心在變化喔。

旅館一樓的廁所也蠻別緻的，就拍了一下。

兩天都住這家旅館，十幾天的行程就可以稍微洗一下衣服(襪子)，

或是去健身、游泳。

因為才剛到羅馬尼亞還有點累，晚上出去逛逛就沒游泳，

後來旅館外面沒得逛的我就有去游泳囉。

這家布拉索夫的Radisson Blu地點還不錯，