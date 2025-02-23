板橋居酒屋推薦「炭吉郎居酒屋」，菜單品項豐富多樣，從烤串、生魚片、手作甜點、還有外面居酒屋吃不到的私房料理到都有，這次點的都完全無雷有夠好吃。餐點擺盤加入小花朵點綴，不僅吸睛又好拍！店內還有可愛的店貓巡邏很療癒。營業到晚上11點，要和朋友同事聊天八卦的聚餐好去處

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環境介紹

▼炭吉郎居酒屋板橋店位在環狀線「捷運板新站」大概步行兩分鐘的距離就到了，交通非常方便，光是看外觀就覺得很有日式風情

▼店裡的位置桌位數也滿多的，內用空間濃濃的日系居酒屋風，寬敞溫馨

▼不誇張這家真的生意很好，才開店不到半小時，全場坐滿滿耶！看來是許多板橋人的口袋名單XD

▼牆上還有些每日限量的菜品

▼吧台區還可以看到店員燒烤的過程，炭吉郎使用木炭燒烤多了炭香，由專人掌握食材的完美熟度

▼用餐時還有可愛的店貓會巡邏，超級卡哇伊！！而且很親人，可以摸摸他喔

▼吃到一半發現腳邊有東西在動，原來是小貓咪XD 超可愛

餐點介紹

干貝鮭魚子蒸蛋$225

▼這碗也美到讓人不敢直視了吧！除了香菇、大蛤蠣、還有兩顆干貝！鋪上滿滿閃亮亮的鮭魚卵，全部的料滿到看不到底下的蒸蛋ＸＤ

▼蒸蛋滑嫩細緻，每口都超鮮～充滿海味，也太幸福了吧！

披薩串 $120

▼結合雞肉、蕃茄、櫛瓜、臘腸片，再鋪上起司燒烤，吃起來真的有披薩香氣的錯覺耶！

▼番茄和櫛瓜烤過後相當多汁爽口，這一串吃起來清爽無負擔我很喜歡！

櫛瓜 $110

▼他們的櫛瓜比一般外面的串燒店更加厚實，咬下去會爆水～很多汁juicy，簡單調味就很好吃

毛毛蟲玉米 $130

▼搭配特製刷醬和海苔粉鹹香開胃，不過吃起來有點偏乾

手作雞肝慕斯 $160

▼這是炭吉郎剛上市的新菜色，雞肝打成泥狀搭配鮮奶油調味，撒上堅果增添口感

▼搭配小餅乾，冰冰涼涼吃起來鹹甜鹹甜沒有腥味，喜歡吃內臟的人一定要試試看～

鮭魚生魚片 $320

▼這擺盤真的很講究好像藝術品耶！各種漂亮的鮮花點綴看起來就更有食慾了XD 還放了鮭魚卵和海葡萄

▼鮭魚每一塊都切得相當厚實有份量，新鮮美味

泡菜烏龍 $180

▼主食大推這一道～將蛋黃劃破拌入增添濃郁感，鹹香的泡菜偏重口味，麵條Ｑ彈入味僅僅扒附著醬汁我超愛！

▼油亮油亮的看起來就很好吃～光速被秒殺！

豬肉壽喜燒 $220

▼豬肉份量給的滿多的，壽喜燒醬汁拌入蛋黃，鹹甜滋味很下飯開胃

▼豬肉Ｑ彈不乾柴

山藥細麵 $150

▼輕輕夾起來千絲萬縷相當沽溜真的很像麵條耶XD 口感冰涼滑口，搭配清爽的醬汁很開胃

梅漬紅心芭樂 $60

▼酸甜開胃帶點微鹹，也太解膩了吧！

鹽麴芝麻小黃瓜 $80

▼實在佩服這個刀工，間隔切的相當薄讓芝麻醬汁滲透更入味，吃起來脆口清爽

▼來店送的三樣下酒小菜，有毛豆、辣蘿蔔

抹茶提拉米蘇 $200

提拉米蘇 $150

▼沒想到居酒屋還可以吃到手作甜點耶！提拉米蘇濕潤不乾口、甜度也剛好不膩，散發著淡淡的咖啡酒香，最下面是餅乾帶點口感。兩種口味都好吃、抹茶也不會太苦澀帶著茶香。

白葡萄生啤 $160

岩鹽荔枝生啤 $160

▼居酒屋當然少不了來點生啤搭配才過癮呀！而且有水果風味的生啤喝起來甜甜的很順口，女生絕對會愛！

秘釀藍蔓越莓果醋 $130

▼這杯顏值真的100分耶！兩顆冰球裡面不僅有藍莓及草莓、還有花朵超可愛又很夢幻～果醋酸甜很開胃又可以促進消化

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【炭吉郎居酒屋-板橋店】資訊＆其他

IG：@tan.jiro.1

地址：新北市板橋區中山路一段295號號 1樓

交通：捷運板新站

電話：(02)2956-3879

營業時間：18:00-23:00、週一公休

◼️收10%服務費

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