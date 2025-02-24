桃園蘆竹美食「金蒔鍋物-桃園大竹總店」，附設特約停車場方便停車，鍋物套餐480元起，內用自助吧有多款蔬菜及火鍋配料，還有麵食、飲料、冰品都可以自行取用！店家備有兒童座椅，二樓還有小包廂隔間，用餐起來特別有隱私！讓你來金蒔，度過美好金時！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【金蒔鍋物-桃園大竹總店】 ▋地址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號 ▋電話：03-323-0730 ▋營業時間：週一至週日11:30-15:00、17:30-22:00

▲「金蒔鍋物-桃園大竹總店」附設特約停車場，就在前方必勝客&梁社漢排骨中間的巷子右轉，停好車後步行1分鐘即可到店！結帳時再跟櫃台說有停車在特約停車場，就會給折抵兩小時的停車折扣券，很方便（一小時30元，每日最高100元）！

▲一走進「金蒔鍋物」就知道他們和別的火鍋店不一樣，歐式典雅的裝潢配上浪漫的藍調音樂，讓這一餐火鍋吃得很優雅！

▲「金蒔鍋物」店內是木質地板搭配普魯士藍的色調～是歐風餐酒館的質感風格！空間很寬敞舒適，桌距和走道的距離拉得很開，用餐起來不會有壓迫感👍

▲二樓的座位數比一樓更多！但二樓的位置通常是假日才會開放！而且二樓還有三間小包廂隔間，雖然不是完全封閉空間，但用餐起來還是比較有隱私啦！若人數剛好為10人的話，就可以預約在包廂用餐👌

▲店家自助區好讚！光是麵食類的選擇就很多～有粉絲、王子麵、意麵、蒸煮麵、冬粉、火鍋滷味麵等品項！

▲如果有帶小朋友來用餐，在等鍋物上桌的時候可以，還可以拿一些軟糖和棉花糖來解饞一下😋

▲飲料有罐裝的氣泡飲料～雀巢金選奶茶～雀巢金桔蜜風味綠茶～義豐古早味冬瓜茶～檸檬咖啡醋～原味乳酸飲～無糖綠茶～莫凡比咖啡系列～立頓奶茶系列～HERSHEY’S熱飲等！

▲飯後還能來一支霜淇淋！在機台旁邊還放有配料和餅乾可以搭配著冰淇淋一起吃唷😘

▲自助吧這邊還有數十款蔬菜和火鍋配料～還有醬料區～都提供給客人自行取用！

▲愛吃蔬菜的我們最喜歡這種自助吧了！這樣的自助區可以自己夾喜歡的食材～喜歡吃的還可以多夾一點～自由度很高～也比較不會浪費食材👍

▲醬料品項有10多種～都可以自行搭配喜歡的口味！也可以參考店家提供的四款主廚特調醬料唷！

【金蒔鍋物｜完整菜單MENU】

▲以上是「金蒔鍋物」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【夢幻肉天堂和牛階梯雙人套餐】

▲夢幻肉天堂和牛階梯雙人套餐內容物有A5和牛80g、肩小排80g、牛三叉100g、熟成霜降300g、極黑和牛霜降200g！肉肉給好給滿～根本就是肉控必點啊！

▲吃鍋以前還會附上一份前菜小點！這天吃到的是蝦蝦沙拉～有四隻去殼的白蝦～配上店家特製的沙拉醬～吃起來蠻清爽開胃的😋

▲自助區的滷肉飯～我們還到配料區再加了些蔥花點綴！

▲自助區也有多款麵食可以自取～完全不用擔心會吃不飽啊！我個人最愛QQ口感的韓式泡麵！

▲神田壽喜燒秘製湯頭裡面有滿滿的洋蔥～這款湯底適合涮肉不適合喝～建議可以跟朋友搭配另一款可以喝的湯底！

▲剝皮辣椒湯頭喝起來微辣會回甘～原來剝皮辣椒不只適合煮雞湯～也很適合用來煮火鍋呢！

▲蔬菜和配料都能自己夾～想怎麼吃就怎麼吃！品項多元且食材新鮮！將蔬菜陸陸續續下鍋～我們之後又還去自助區夾了好幾輪呢🥰

▲肉盤放在鐵架內～看起來很氣派～肉量也很多！拍照打卡超吸睛的啦🤗但與其說他是雙人套餐～我覺得三個人吃也不為過～因為這肉量真的是多到滿出來😜

【日本A5和牛】

▲日本A5和牛肯定是夢幻逸品來著啊！大理石油花紋分布均勻～那入口即化的極致美味～吃得超滿足！也是我今天最愛的TOP1肉品😍

【極黑和牛三叉／極黑和牛肩小排】

▲極黑和牛三叉＆極黑和牛肩小排～這兩款肉品的色澤很美耶～而且油花適中～分布均勻🤩

▲極黑和牛三叉～三叉牛主要是選用牛隻後腿的部位～油脂含量較低～稍微涮一下就能吃到香甜肉汁與濃郁肉香唷！

▲極黑和牛肩小排～有肥有瘦的肉質口感相當軟嫩～我很喜歡😋

【極黑和牛霜降／熟成霜降背肩】

▲極黑和牛霜降&熟成霜降背肩！這兩款的肉量給的很多～光是吃這一盤就飽到不行了啦！肉控會愛慘🤗

▲極黑和牛霜降的油脂比較多，口感軟嫩好吃，特別適合放到壽喜燒鍋裡面煮😋

▲熟成霜降背肩的油脂含量較少～建議稍微涮一下就直接起鍋！可以直接吃原味～也可以沾著醬料一起品嚐～肉質口感相當紮實😋

【飯後甜點】

▲餐後還有甜點可以吃！飯後甜點三選一～有蛋糕、奶酪或甜湯！大推他們的奶酪～滑順綿密又好吃🥰

▲套餐還有附贈冰沙一杯！因為自助飲料區沒有冰沙～這冰沙登場真的讚耶～酸酸甜甜的很解膩～喝了這杯我就沒特別去自助區拿其他的飲料了🤪

▲整體來說，這間「金蒔鍋物-桃園大竹總店」，附設特約停車場方便停車，店家備有兒童座椅，二樓還有小包廂隔間，用餐起來特別有隱私，一樓的環境也很寬敞舒適，歐式典雅的裝潢配上浪漫的藍調音樂，讓你來金蒔，度過美好金時！內用自助吧有多款蔬菜及火鍋配料，還有麵食、飲料、冰品都可以自行取用！這天吃的夢幻肉天堂和牛階梯雙人套餐，不只肉量很多，肉質也很好，肉肉控可千萬不要錯過囉😋

【金蒔鍋物-環中店】 ▋地址：桃園市中壢區環中東路二段632號 ▋電話：03-458-5000 ▋營業時間：週一至週日11:30-15:00,17:30-22:00 【金蒔鍋物-桃園站前店】 ▋地址：桃園市桃園區中華路28號 ▋電話：03-333-3881 ▋營業時間：週一至週日11:30-15:00,17:30-00:30

***本文感謝”金蒔鍋物-桃園大竹總店”邀約,內文為真實感受分享***

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