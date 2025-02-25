舉凡Q彈口感的食材，皆是全家的最愛，想當然爾，麻糬肯定名列其中。結束了癮食聖堂的午餐，在忠貞市場愜意的逛了幾家店，返家前順路來到 彭春妹 外帶麻糬回家跟家人分享。

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彭春堂裡的彭春妹麻糬

彭春妹麻糬原本是一間流動的麻糬攤位，如今有了店面，來客數逐日增加，穩定成長，是附近居民及學生特別喜愛的午茶點心，就連從外區遠到而來的我們，也忍不住被吸引過來。

聽聞早期僅五六日營業，有了固定的店面之後，加碼為一週營業四天，且下午二點才開門，似乎在明示著大家，適合當作下午茶點心。

巷弄轉角的彭春堂，散發出古僕的味道，整體的氛圍感不錯，店裡設置內用座位，只是沒有冷氣，夏季時節稍嫌悶熱些，不妨利用外帶跟家人分享。

店裡掛出的商品高達八種，有鹹有甜還有特殊口味，而近期增加了蘿蔔糕，挺想再去試試。

彭春妹打包外帶的方式一律以紙盒紙袋為主，不另提供塑膠製品，對環境相當友善。順帶一提，紙袋上的毛筆字，可是親手寫的，不是送印刷廠哦。

外帶彭春妹麻糬

傳統甜麻糬

以糯米純手工製作的傳統熱麻糬，軟糯香甜，彈性好不黏牙，純天然無添加，也沒有防腐劑，打包的時候是熱的，回家還有溫度，立刻灑上大把花生粉，超香超美味！

傳統麻糬的精華就是花生粉，不僅給的大方，用料也很實在，不會太甜，還有讓人滿足的香氣，這種帶顆粒的花生粉最好吃了。

Q脆麻糬

創新中保存著傳統精神的Q脆麻糬，據說是店裡相當熱賣的商品。傳統手作麻糬搭配煉乳及玉米脆片，用層次感擦出漂亮的火花，沒有違和感，還非常有創意。加了煉乳會比較甜，喜歡多一些甜味的朋友不妨試試這一味。

當天匆匆地外帶這二樣回家，但店裡的菜單不只如此，下回再換換口味，順便連蘿蔔糕一塊打包。

店家資訊

週四～週日 1400PM – 2000PM

0901-491509

桃園市中壢區中山東路二段170-2號

※ 斜對角有收費停車場