苗栗三義美食「蒸烹派客家美食餐廳」，距離三義車站、勝興車站、龍騰斷橋、舊山線鐵道自行車、廣盛老街、三義木雕博物館、三義鴨箱寶等三義知名景點都不遠！這間隱藏版的功夫手路菜，販售招牌的客家芋香鴨&冠軍客家小炒&家傳回味魚&客味香酥鴨等，都是客人來訪必點的品項！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「蒸烹派客家美食餐廳」地點近三義火車站，距離三義市區和勝興火車站都不遠，店家周的邊白線可以停車，我們當天則是直接將車輛停放在店門口，有先詢問店家，只要不擋住出入口就沒問題了👌

▲店家的一樓座位放了三張大圓桌，不過店家有接散客，如果人數少也可以來用餐👌

▲如果人數更多，二樓還有更大的用餐空間，最多可以容納12桌！很適合公司行號包場開會，或是舉辦小型家宴！

▲店家除了收現金以外，還有接受台灣PAY和LINE PAY！

▲走進店內就能看到老闆娘征戰多方料理比賽獲得的獎牌和匾額，看得出店家累積多年的努力，真的是來頭不小啊👍而且老闆娘她也是創意料理比賽的常勝軍呢，讓老派的客家料理充滿新意！

▲這裡是傳承三代的道地客家風味料理，老闆娘從事料理工作也有近50年的時間，料理經驗非常豐富，除了在店內經營餐廳，也有接辦桌外燴！感受得到她對客家料理有著執著及熱愛，充分地展現了職人精神啊💯

【蒸烹派客家美食餐廳｜完整菜單MENU】

▲這是「蒸烹派客家美食餐廳」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【蒸烹派客家美食餐廳｜澎派的客家菜】

▲滿滿一桌的特色料理上桌啦！我們這天點了客味香酥鴨、芋香鴨、家傳回味魚、冠軍客家小炒、客味虎皮、粉腸蓮子排骨湯～有幾道都是在外面客家餐廳吃不到的特色菜呢🤩

【客味香酥鴨】

▲香酥鴨是先用老滷汁搭配味噌或豆腐乳滷到入味，再用熱油炸到金黃焦香～因為這道料理比較費工，建議要先預訂，不然現場點餐的話至少要等上半小時喔！

▲香酥鴨的外皮口感酥脆，用手扒雞的手套扒開還可以聽到卡滋卡滋的聲音，這道香酥鴨一定要趁熱馬上吃，才會吃得到肉質多汁的JUICY口感喔！

【芋香鴨】

▲這道芋香鴨我推薦必點，這也是店家招牌的特色菜色之一，他的外型做成了可愛的鴨子形狀，幾乎每一桌的客人都會點，不只好吃也很好拍啦！

▲芋香鴨將剁碎的鴨肉和鹹豬肉先炸後炒，再加入芋泥、蛋、香蔥油與客家桔餅等20幾種客家元素！餡料鬆軟綿密～是一道客家風味十足的特色料理！

【家傳回味魚】

▲這道「相傳回味魚」也是這裡的招牌菜，整條魚連魚骨都很綿密細緻，入口即化！對於喜歡吃魚但又不會挑刺的ME來說真的是一大福音！這道相傳回味魚就是道會讓人多扒好幾碗白飯的下飯料理啦！

【冠軍客家小炒】

▲餐點都是現點現做的，點完餐後需要花點時間等待！如果是外帶的朋友，建議先用電話預約，可以節省不少等候的時間唷👌

▲最酷的是我發現他們的菜單上，光是客家小炒就有四種：苗栗客家小炒、坊間客家小炒、冠軍客家小炒、綜合客家小炒！就是內容物有些許的差異～

♦ 苗栗客家小炒－豬肉＋魷魚＋蔥

♦ 坊間客家小炒－豬肉＋魷魚＋蔥＋豆干

♦ 冠軍客家小炒－豬肉＋魷魚＋蔥＋地瓜

♦ 綜合客家小炒－豬肉＋魷魚＋蔥＋地瓜＋豆干

▲來到客家餐廳怎能不點一盤客家小炒呢！他們的客家小炒最大的特色就是將肥肉和瘦肉分開炒過，而且魷魚吃起來QQ的不會太硬，整體處理得恰到好處！可說是老饕必點的菜色唷！

【客味虎皮】

▲這道客味虎皮是四炆四炒的其中一道菜，裡面可以吃到芹菜、紅蘿蔔、豆皮等食材最原始的滋味，搭配起來很豐富又好吃！我可以一個人掃完一整盤😋

【粉腸蓮子排骨湯】

▲這道是菜單上沒有的隱藏版湯品！一端上桌就能看到正在冒煙的滿滿熱氣！裡面有蓮子＋粉腸＋排骨～冬天來一碗超級暖身啦🤗

▲整體來說，這間「蒸烹派客家美食餐廳」是傳承三代的道地客家風味料理，老闆娘從事料理工作也有近50年的時間，料理經驗非常豐富，也是料理比賽的常勝軍呢，讓老派的客家料理充滿新意！這天用餐下來覺得芋香鴨、家傳回味魚、冠軍客家小炒、客味虎皮都不錯～未來有機會還會想吃吃看其他的客家料理😋

***本文感謝”蒸烹派客家美食餐廳”邀約,內文為真實感受分享***

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