新竹竹北美食「謝府一碗菜」，店家對面有收費停車場可以停車，店內環境相當寬敞舒適，主要販售每日現炒現煮的精緻的小碗菜，這些豐富的家常菜品項，每週都會更換新菜色，而且內用無低消很佛心，最便宜只要29元就能享有免費白飯、清粥、豆花、飲料無限供應！很適合上班族、學生、家庭來聚餐填飽肚子唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「謝府一碗菜」店家對面有收費停車場可以停車，這個＂光明一路24小時收費停車場＂的車格有點小不太好停，停好車後不太好下車，有點考驗技術😅收費是半小時30元，無當日收費上限！

▲店內用餐的注意事項：先取／點餐後結帳，自己拿座位、餐具、醬料和主食，麵食請直接向工作人員點餐！

▲「謝府一碗菜」和台北有名的小李子清粥小菜和小品雅廚的型態很像～不過「謝府一碗菜」這裡的環境特別光線明亮又寬敞舒適，而且還有別於其他兩間名店，提供了無限的免費白飯、清粥、豆花、飲料任你吃到飽👍

▲「謝府一碗菜」這裡的座位數很多，有適合一個人用餐的單人座位區，還有四人座的桌椅，很適合上班族、學生、家庭來聚餐來填飽肚子！

▲「謝府一碗菜」的桌距拉得很開，即便客滿也不會太擁擠！而且店家有提供兒童座椅，帶小朋友來用餐也沒問題～老闆說他們的家庭客很多，有不少家長會帶小朋友一起來用餐🤗

▲「謝府一碗菜」除了用現金支付以外，還有LINE PAY、全支付、街口支付等方式！

▲內用無低消，最便宜只要29元就能享有免費白飯、清粥、豆花、飲料無限供應！真的很佛心！

▲內用餐盤是用有墊餐紙的～外帶餐盤則是無墊餐紙的～

▲料理區這邊提供主餐，每週會更換新菜品，這天看到的有三杯雞丁、照燒牛五花、蔥爆花枝、滷雞翅腿、蔥爆鹹豬肉、滷豬腳等！有些是熱炒餐廳裡才吃得到的菜色～即便你是一個人來用餐～也能輕鬆點餐👌

▲這天點了蔥爆鹹豬肉和小金磚東坡肉～這兩款主餐都還不錯吃～

▲店家的菜品每日大約有10幾樣，一碟一碟的盛裝好，而且價格都很透明，想吃什麼就自己拿好放在餐盤上即可！

▲我這天拿了青菜、茄子、豆子、雞蛋等～餐點吃起來都不會太油膩～很符合大多數人的口味！

▲湯品以店家現場供應為主～現場大約會提供兩款湯品～這天有剝皮辣椒排骨湯和玉米蘿蔔排骨湯～

▲冷藏櫃裡面有涼拌菜～這裡面的品項都可以直接用手拿取～

▲櫃檯旁邊還有椒麻雞和日式嫩蒸蛋等～

▲自助區這邊提供多款醬料和小菜可自行拿取～有辣菜脯、牛蒡絲、炒酸菜、泰式醬、蒜蓉醬、蔥鹽醬、天婦羅！

▲ 他們還有提供白飯和清粥吃到飽！這真的超佛心的～因為現在外面單點一碗白飯至少都要15元了🥺

▲飲料有提供兩款冷飲：微糖的英式紅茶和楊枝甘露！不喝含糖飲料的朋友，一旁還有飲水機可以喝水！

▲用完餐以後還有甜點可以吃～古早味豆花加上黑糖水～搭配起來不會太甜膩😋

▲除了清粥小菜以外，店家還有現煮的牛肉麵！手工麵搭配青菜和頂級牛腱肉～再加上以牛骨、豆瓣醬、八角、桂皮、等多種中藥香料慢熬數小時的紅燒湯頭～最後再加上蔥花點綴！

【謝府一碗菜｜家常口味的特色小菜】

▲「謝府一碗菜」是新竹首家的一碗菜專賣店，除了菜品和主菜肉品以外，還有招牌紅燒牛肉麵可以吃！自助區還有白飯和清粥及豆花和飲料任你吃！

而且店家沒有低消，不會限制你點多少，就算你只點29元的小菜，就吃把自助餐吃一輪也沒問題😂

▲招牌紅燒牛肉麵的是選用嚴選優質小麥粉的手工麵條，口感Q彈有勁，麵條則是吸附了飽滿湯汁！上面的頂級牛腱肉，肉質軟嫩，吃得到滿滿膠質與肉香！還有濃醇好喝的紅燒湯頭，搭起來還蠻Match的🥰

▲隨意選了幾樣想吃的~擺在餐盤上面看起來就很澎派~而且白粥很濃稠很好吃~不是那種湯湯水水的口感！

▲宮保皮蛋也是熱炒餐廳才會出現的料理～這皮蛋是很麻辣爽口的白飯殺手～會忍不住多扒好幾碗清粥和白飯！

▲我們還有拿了醬瓜和肉鬆～這兩款都是清粥必備的百搭款～

▲蔥爆鹹豬肉很好吃耶～肥瘦比例的口感適中～搭配起來不會太膩～單吃也不會過鹹！

▲有菜有肉又有飯～想吃什麼自己拿～自由度很高～輕輕鬆鬆就能吃個完美的一餐😋

▲四季豆口感清脆～茄子吃起來也蠻下飯的～這兩款都是我平常在外用餐必點的品項！

▲客家悶筍的口感清脆～也是一道必吃的客家菜肴～

▲我們把客家悶筍再加了小金磚東坡肉～這樣的組合超邪惡的啦！東坡肉的肥肉膠質感滿滿～外皮滑嫩彈牙像是果凍一樣～我們還會把醬汁淋一些在白飯上面～吃起來很夠味😍

▲ 日式嫩蒸蛋的口感軟滑彈嫩～是長輩和小朋友都會很愛的那種～而且味道也不會太鹹👌

▲這天點了剝皮辣椒排骨湯和玉米蘿蔔排骨湯，這兩款的湯頭都偏鹹了點，當下有和店家反應，他們也說日後出餐時會多做留意！而且我也覺得湯有點少～如果碗能換大一點～湯多給一些～會喝得比較滿足啦😋

▲整體來說，這間「謝府一碗菜」是很特別消費型態的餐廳，內用無低消超佛心，最便宜只要29元，就能享有免費白飯、清粥、豆花、飲料無限供應！店內環境相當寬敞舒適，主要販售每日現炒現煮，提供豐富的家常菜品項，而且每週會更換新菜色，讓你常常來用餐也充滿新鮮感！很適合上班族、學生、家庭來聚餐填飽肚子唷！

***本文感謝”謝府一碗菜”邀約,內文為真實感受分享***

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