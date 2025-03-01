(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，旅行體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)





* 拍攝日期 : 2025年2月28日清晨

* 拍攝地點 : 台北大安森林公園3號出口與迎曦花丘附近

* 花開狀況 : 大理花(九成)





位於台北市大安區，1994年3月29日落成至今已過30年的大安森林公園，面積25.9293公頃，可說是台北市的一座大自然動植物寶庫，擁有「都市之肺」的美稱。



當年初建時整座公園光禿禿的場景至今依然深刻，經過30年的成長，如今大樹林立，每到春天花草燦爛綻放，這幾年也陸續跟著風潮，栽種了落羽松、阿勃勒，到今年我竟然在公園內看見了大漁櫻、富士櫻與吉野櫻，後續會放在2025雙北平地賞櫻系列第八篇，這篇先在介紹從士林官邸到大安森林公園，再到台北車站交七廣場，都能看見她美麗的身影 ---大理花。



昨天前進大安森林公園，因為杜鵑花才剛始綻放，沒能拍到一大片綻放的風景，倒是拍到了跟繡球花一樣搶鏡的大理花，兩種擁有雍容華貴的花種，在大安森林公園東西爭豔，讓人一見傾心著人迷!



根據維基百科簡介，

大理花（學名：Dahlia pinnata），別稱大麗花、大麗菊、大理菊與天竺牡丹，菊科大麗花屬的一個栽培種，最早起源於墨西哥，是墨西哥的國花，河北張家口市， 以及美國西雅圖市市花。



大理花為多年生草本，呈紡錘狀或球狀，可長出新芽用來繁殖塊狀根，莖多汁，有分枝，葉對生，1－3回羽狀複葉，夏秋季開出非常艷麗的花，霜降時凋謝，頭狀花序，單瓣或重瓣，有紅、黃、橘黃、紫、白等顏色

昨天在大安森林公園，就拍了紅、橘黃、紫，與白底帶紅四種顏色，不管是正面還是側面，是含苞、初綻、半開到盛放， 全拍還是局部拍攝，都美到讓人驚艷讚嘆! 春天百花齊放， 但說到盛世美顏貴氣十足的花容， 大理花絕對是脫穎而出，美成了人間絕景，放到哪裡都搶盡了鋒頭，同時兼具了華貴與清幽的氣質，境界就是與與眾不同

喜歡大理花的朋友，現在就造訪大安森林公園，親自感受大理花盛世美顏帶來的喜氣與福氣!

2025 台北杜鵑花季( Taipei Azalea Festival)

花季展期 : 2025.03.01(週六) ~ 03.31(週一)

花展地點：台北市大安區大安森林公園城南地區周邊

官網 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22

FB粉絲專頁 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22



自行開車：



國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。

國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。

大眾運輸：



搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。

搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。





(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。