旅行來到第三天，從日月潭準備北返，決定在途中設置一處停留點，於是來到思思念念的 綠海咖啡館 覓食。早在幾年前便將綠海咖啡館收錄至美食口袋名單中，可惜數次到彰化旅行卻從未能如願，這回總算能進來坐坐了。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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希臘地中海風格景觀餐廳

景觀餐廳向來是我個人的最愛，這也是綠海咖啡館成為口袋名單之一的原因。整齊的綠色草皮，美麗多樣的植栽，與白色建築的搭配，成為一間浪漫且具特色的希臘風格咖啡館。

綠海咖啡館一直是網路的熱搜名單之一，地中海式的田園風格，擄獲不少人的心。它不只是一間餐廳，也販售植栽，還有空間租借及婚紗攝影等，提供多樣性的服務，盡可能滿足大家的需求。

綠海咖啡館的戶外空間相當吸引人，被綠樹花草包圍著，彷彿走進一座小小的森林，也有置身希臘的錯覺，很美，很浪漫。

天氣好的秋冬季節，戶外座位似乎是個不錯的選擇，尤其有陽光的時候，想必是暖和舒適吧！不過也讓人擔心蚊蟲的騷擾，建議穿著包覆性較佳的長袖衣褲，順便噴一點防蚊液會好些。

綠海咖啡館的室內空間又是另一個感覺，給大家的第一印象是整齊俐落又乾淨，還帶著溫馨靜謐的氛圍。挑高式屋頂減少了壓迫感，整體來說非常舒適。

綠海咖啡館裡多數的座位緊鄰著景觀窗，四周綠意盎然，彷彿一幅幅的大自然畫作，讓大家的心情及眼球瞬間放鬆，舒心又自在！

綠海咖啡館 菜單

餐點內容相當豐盛，有套餐、義大利麵、燉飯焗飯及各式咖啡飲品；如果是下午茶呢，有鬆餅、披薩、蛋糕及冰淇淋，好幾樣都想嚐試，可惜的是時間不夠我們多加停留。

精緻美味的佳餚

奶油白酒蛤蜊焗烤麵

蛤蜊、義大利麵及起司都是明太子的最愛，就這麼剛好，奶油白酒蛤蜊焗烤麵成了他的首選！夠份量的焗烤麵，伴隨著高溫的熱起司，香氣四溢。唯一稍嫌美中不足的是，起司並沒有巴在麵條上，比較像是焗烤蛤蜊，上下層口感分開了。

墨西哥風味雞

這道墨西哥風味雞實際上份量不小，差不多男人的手掌大，肉塊厚實不乾柴，調味很棒，賣相雖然沒有驚艷感，卻成功擄獲大家的胃。精緻套餐含三樣小菜、水果、濃湯及白飯，讓人飽足又滿足。

頂級德國豬腳

皮Q彈，肉滑嫩，還替大家去了骨，口感一級棒，一口豬腳二口白飯，迷人的膠原蛋白令人唇齒留香，不心動也難。

玉米濃湯

香氣濃郁的玉米濃湯，也是明太子在選擇餐點時的標配，沒有喝湯就彷彿少了點什麼。灑上義式香料的濃湯，在口感上提升了層次，不小一碗呢！

綠茶vs果汁

各自選了喜歡的綠茶及果汁，口味上雖然沒有特別的驚艷，但一份套餐附贈湯及飲品，也挺划算的。不過離開後才想起傳說中的月亮咖啡，沒能親眼瞧見月牙型的綠海月亮倒映在咖啡上的景象，有些可惜。

趁著旅行，終於又成功解鎖一間餐廳，有機會來到田尾，別忘了有景觀及庭園的綠海咖啡館❣️

店家資訊

平日：1100AM – 1830PM

假日：1100AM – 1900PM

(04)823-4137

彰化縣田尾鄉公園路二段469號

※ 路邊停車