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🍕餐廳好吃飲料好喝、環境還很有趣🥰
店家資訊
🙌Chim Chim @chimchimbangkok
🔸865 Rama I Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國
🔸7:00-23:00
🔸Google評論分數4.4顆星(453評論)
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在曼谷朱拉隆功附近的優質餐廳！營業時間好長從早餐場吃到宵夜🤣是設計飯店的用餐區～
我們來吃晚上宵夜時段餐酒館～好喜歡這裡的環境富含童趣與質感！
Black Tea&Mango ฿220｜Detox Retox ฿220｜Gravlax & Cream（‘’10） ฿380
🔸重點是披薩很好吃😋飲料也不錯喝～還點了一顆馬卡龍✨
這次Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！
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