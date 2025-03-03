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泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-03 14:10:05 文字：neru.foodie
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泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍕餐廳好吃飲料好喝、環境還很有趣🥰

泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌Chim Chim @chimchimbangkok
🔸865 Rama I Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國
🔸7:00-23:00
🔸Google評論分數4.4顆星(453評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

在曼谷朱拉隆功附近的優質餐廳！營業時間好長從早餐場吃到宵夜🤣是設計飯店的用餐區～

 

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我們來吃晚上宵夜時段餐酒館～好喜歡這裡的環境富含童趣與質感！

 

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Black Tea&Mango ฿220｜Detox Retox ฿220｜Gravlax & Cream（‘’10） ฿380

🔸重點是披薩很好吃😋飲料也不錯喝～還點了一顆馬卡龍✨

這次泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦泰國Chim Chim｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食分享就到這裡啦！

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