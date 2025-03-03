🍕餐廳好吃飲料好喝、環境還很有趣🥰

店家資訊

🙌 Chim Chim @chimchimbangkok

🔸865 Rama I Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

🔸7:00-23:00

🔸Google評論分數4.4顆星(453評論)

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在曼谷朱拉隆功附近的優質餐廳！營業時間好長從早餐場吃到宵夜🤣是設計飯店的用餐區～

我們來吃晚上宵夜時段餐酒館～好喜歡這裡的環境富含童趣與質感！

Black Tea&Mango ฿220｜Detox Retox ฿220｜Gravlax & Cream（‘’10） ฿380

🔸重點是披薩很好吃😋飲料也不錯喝～還點了一顆馬卡龍✨

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