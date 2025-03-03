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初八竹峰茶園賞景，獨享清幽包場好風景！

蘆竹茶園 竹峰茶園 茶園櫻花
2025-03-03 14:28:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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初八竹峰茶園賞景

2/5 正月初八天氣晴，外出蹓躂去，也不跑遠，

當時在網路看到小木屋農場櫻花盛開，以前沒見過，就來探一探。

前往小木屋農場，會先經過竹峰茶園，

其實兩地在隔壁，位置就在林口與蘆竹交界處，不需要跑很遠。

 

初八竹峰茶園賞景

茶園依舊美麗，櫻花正要開。

 

初八竹峰茶園賞景

聽說林口臺地以前有很多茶園，現在大概只剩一兩處了。

 

初八竹峰茶園賞景

林口開發了很多土地，茶園很隱密，甚至要經過一些廠房。

當天茶園幾乎沒有人車，包場的感覺超級棒！

 

初八竹峰茶園賞景

茶園周圍種了些櫻花，花期不一致，我想有不同品種吧。

 

初八竹峰茶園賞景

山坡上的茶園很美，大部分看起來間隔較寬，只有少部分很密。

 

初八竹峰茶園賞景

這幅美麗的圖畫，坐下來發呆都很棒。

 

初八竹峰茶園賞景

當時在開的是山櫻花。

 

初八竹峰茶園賞景

地上有好多果實，有人知道是什麼果實嗎？

答案是油桐花喔，而且是母花才結果。

之前在花季來賞過花，所以知道這裡有油桐花雌株。

 

初八竹峰茶園賞景

有的櫻花還沒開，整個二、三月都很適合來走走。

 

初八竹峰茶園賞景

在馬路邊拍照，發現有大棵桂花樹。

 

初八竹峰茶園賞景

靠近一看，怎麼花色呈現橘色耶，難道是金桂？

 

初八竹峰茶園賞景

想起在陽明山拍過丹桂，是十月開花。

 

初八竹峰茶園賞景

茶園旁有空地可停車，這裡有茶園分布圖，種了五種茶呢。

下方還有植物與鳥類圖鑑，如果有時間可以在這裡賞花賞鳥。

 

初八竹峰茶園賞景

茶園另一頭也有櫻花盛開。

 

初八竹峰茶園賞景

遠看不大，走近一看，也不小棵。

 

初八竹峰茶園賞景

也是山櫻花。

 

初八竹峰茶園賞景

茶園裡的茶開花了，這一區應該是金萱茶。

 

初八竹峰茶園賞景

路旁的圍欄塗上各種顏色，也很繽紛。

 

初八竹峰茶園賞景

準備前往農場，來到茶園的另一頭。

 

初八竹峰茶園賞景

前往小木屋農場的路是濃蔭的綠色隧道。

 

初八竹峰茶園賞景

一旁有桃花開了。

 

初八竹峰茶園賞景

這區的茶樹長得好高，似乎是苦茶。

 

初八竹峰茶園賞景

花長得跟前面的茶樹不太一樣。

 

初八竹峰茶園賞景

開車向前，發現一排桂花，

 

初八竹峰茶園賞景

中間有一棵李樹開花了。

 

初八竹峰茶園賞景

如果左轉，就是到竹峰茗茶。

 

初八竹峰茶園賞景

我的目標是小木屋休閒農場，就繼續直走囉。

 

這兩家其實是親戚關係，也都有烘茶在賣唷。

 

竹峰茗茶 臉書

地址：桃園市蘆竹區坑子里12鄰貓尾崎1號

電話：03 324-1888

文章標籤
櫻花盛開 山櫻花 油桐花 竹峰茗茶 竹峰茶園
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