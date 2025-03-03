2/5 正月初八天氣晴，外出蹓躂去，也不跑遠，

當時在網路看到小木屋農場櫻花盛開，以前沒見過，就來探一探。

前往小木屋農場，會先經過竹峰茶園，

其實兩地在隔壁，位置就在林口與蘆竹交界處，不需要跑很遠。

茶園依舊美麗，櫻花正要開。

聽說林口臺地以前有很多茶園，現在大概只剩一兩處了。

林口開發了很多土地，茶園很隱密，甚至要經過一些廠房。

當天茶園幾乎沒有人車，包場的感覺超級棒！

茶園周圍種了些櫻花，花期不一致，我想有不同品種吧。

山坡上的茶園很美，大部分看起來間隔較寬，只有少部分很密。

這幅美麗的圖畫，坐下來發呆都很棒。

當時在開的是山櫻花。

地上有好多果實，有人知道是什麼果實嗎？

答案是油桐花喔，而且是母花才結果。

之前在花季來賞過花，所以知道這裡有油桐花雌株。

有的櫻花還沒開，整個二、三月都很適合來走走。

在馬路邊拍照，發現有大棵桂花樹。

靠近一看，怎麼花色呈現橘色耶，難道是金桂？

想起在陽明山拍過丹桂，是十月開花。

茶園旁有空地可停車，這裡有茶園分布圖，種了五種茶呢。

下方還有植物與鳥類圖鑑，如果有時間可以在這裡賞花賞鳥。

茶園另一頭也有櫻花盛開。

遠看不大，走近一看，也不小棵。

也是山櫻花。

茶園裡的茶開花了，這一區應該是金萱茶。

路旁的圍欄塗上各種顏色，也很繽紛。

準備前往農場，來到茶園的另一頭。

前往小木屋農場的路是濃蔭的綠色隧道。

一旁有桃花開了。

這區的茶樹長得好高，似乎是苦茶。

花長得跟前面的茶樹不太一樣。

開車向前，發現一排桂花，

中間有一棵李樹開花了。

如果左轉，就是到竹峰茗茶。

我的目標是小木屋休閒農場，就繼續直走囉。

這兩家其實是親戚關係，也都有烘茶在賣唷。

竹峰茗茶 臉書

地址：桃園市蘆竹區坑子里12鄰貓尾崎1號

電話：03 324-1888