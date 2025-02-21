櫻花季南投櫻花景點7個一次給你！有著許多自然景點的南投，櫻花季也有多處櫻花花海盛開，除了清境農場可以賞櫻花外，還有種植超過上千棵櫻花花海園區、南投茶園櫻花隧道等，窩客島整理南投櫻花季必去的「7大南投櫻花景點」，不管是假日帶小孩、跟親友出遊賞花都很適合，近齊不妨趕緊抓緊花季時間，來南投賞櫻打卡。



▲南投櫻花7大必拍景點，上千棵櫻花花海、茶園櫻花步道南投人每年必拍 / WalkerLand窩客島整理



▲南投櫻花賞櫻景點7選，草坪頭櫻花季、九族櫻花季、清境農場櫻花全都要去過 / WalkerLand窩客島整理



南投農場賞櫻勝地：清境農場青青草原、阿本農場

南投知名「清境農場」不僅有超可愛的綿羊、笑笑羊，可以近距離互動外，在櫻花季時還有櫻花花海可以觀賞，山嵐草原、綿羊搭上粉嫩櫻花，讓人彷彿身在國外莊園；而南投櫻花季人氣景點之一的「阿本農場」，有著三種色調的粉紅櫻花花海，搭配金黃色的油菜花田，形成粉紅、黃花相襯的夢幻賞花打卡景點，是許多遊客必拍的櫻花景點。



▲南投農場賞櫻勝地：清境農場青青草原 /敦小蓮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投農場賞櫻勝地：阿本農場 /小風o 提供、WalkerLand窩客島整理



南投櫻花季必去賞櫻景點：草坪頭櫻花季、九族文化村

提到南投櫻花季一定要去過「草坪頭櫻花季」，由當地種植4000多棵櫻花樹，整片粉色花海超壯觀，也有雪白色的李花同時盛開，一次就能觀賞到2種夢幻花海；另外，「九族文化村櫻花季」也種植了5000棵櫻花樹，從停車場就有櫻花圍繞，讓你一抵達園區就能賞櫻，在園區賞櫻的同時也能玩遊樂設施、認識原住民民俗文化，多種玩法一次玩個夠。



▲南投櫻花季必去賞櫻景點：草坪頭櫻花季 /旅咖 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投櫻花季必去賞櫻景點：九族文化村 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理



南投賞櫻景點推薦：望高茶園櫻花森林、八卦茶園、暨南大學櫻花

有不少壯觀茶園的南投，也有茶園櫻花隧道！「望高茶園櫻花森林」整個山坡都是粉色櫻花花海，道路兩旁茂密的櫻花樹就像走在櫻花森林般，超夢幻景色從遠處看與遠方山嵐相映，「八卦茶園」廣闊的茶園梯田中，步道種兩側種植了櫻花樹，形成一條櫻花隧道長龍，走在步道裡、從遠處拍都很夢幻浪漫；此外，暨南大學內也有櫻花盛開，不少在地人都會來這避開人潮賞櫻。



▲南投賞櫻景點推薦：望高茶園櫻花森林 /旅咖 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投賞櫻景點推薦：八卦茶園 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



清境農場青青草原 位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號

電話：04-9280-2172

完整介紹由部落客「敦小蓮」於窩客島分享：清境農場-青青草原‧櫻花盛開之際來看可愛的羊咩咩，綿羊秀只有假日才有 - 敦 小 蓮の食旅錄



阿本農場 位置資訊

地址：南投縣水里鄉水信路二段60號

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：南投縣水里鄉【南投景點】2024阿本農場‧三色粉紅櫻花海‧金黃油菜花同框美景│門票‧清潔費‧停車‧接駁車‧開放時間‧寵物



草坪頭櫻花季 位置資訊

地址：南投縣信義鄉草坪頭林道

完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：南投縣信義鄉2024草坪頭櫻花季｜草坪頭玉山觀光茶園櫻花季1/27開跑(陸續更新)



九族文化村 位置資訊

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：04-9289-5361

完整介紹由部落客「婷兒旅行地圖」於窩客島分享：｜南投景點｜2021九族櫻花祭，歷年難得一見4種品種5000棵櫻花齊綻放，讓你一秒來到日本 - Hallo！Im 婷兒



望高茶園櫻花森林 位置資訊

地址：南投縣信義鄉

完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：南投縣信義鄉2024望高茶園櫻花森林｜隱藏在山坡下的櫻花林，浪漫登場!



八卦茶園 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮五寮巷12號

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：中部最美櫻花隧道【八卦茶園】青山藍天、茶園粉櫻一次盡收，迴音亭裡俯瞰層層茶園和粉紅巨龍簡直美呆｜南投竹山景點



暨南大學櫻花 位置資訊

地址：南投縣埔里鎮大學路1號

電話：04-9291-0960#2102

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：南投櫻花季暨南大學櫻花海炸裂！2025最新花況 交通 市集資訊全公開。