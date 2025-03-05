到布拉索夫的旅館房間放好行李，稍微休息，就走路前往餐廳。

出來走在人行道上，發現對面有個綠帶公園，

走著走著就來到一個大圓環。

圓環邊的大盆栽是磁磚拼貼耶，好藝術喔。

轉個彎就是前往老城，照片中遠處的黑色尖塔就是黑教堂。

我們的餐廳Sergiana就在轉角處，是在地下室喔。

門口掛了好多得獎記錄。

像個地窖，我們被安排在最裡面，走進去感覺蠻大的。

團員們座位已經安排好，大多是四人一桌。

簡單的番茄小黃瓜蔬菜沙拉。

桌上都有礦泉水與氣泡水，過了兩天，大家都會看顏色分了。

這是什麼呢？吃起來硬硬乾乾的，大家先猜猜看！

後來有團員猜到，是豬油渣！

麵包又厚又軟，好吃。

團友點的檸檬汁。

我還是喝啤酒。

重點來了，要吃烤肉，還現場點火表演了一下。

一大盤的各種烤肉端出來，先點火燒一遍，

之後服務生夾到盤子裡，再端給我們。

錄了一段，應該是澆了酒上去燒，

不過都燒光了才給我們，吃不出一點酒味。

等待的時候我們先吃了起司蘑菇馬鈴薯泥。

另外有些醃配菜可以配肉吃。

每人都有這麼一盤肉可吃，份量好多。

香腸很好吃 ，雞胸肉就比較乾柴。

餐後還有一份不小的提拉米蘇，有點太甜，很多人都沒吃完。

吃飯時有個四人少女舞團來唱歌跳舞，還有男生小樂團伴奏。

四個男生伴奏，一位吹小號，兩位吹薩克斯風，一位負責打擊樂，

不過他們看起來不太有精神，不像前一天晚上的跳舞那麼熱烈。

四個女生看上去還蠻年輕的。

欣賞一段她們的唱歌吧！

前一天晚餐看的表演有跳舞，氣氛熱烈很多，

感覺她們很靦腆，大概就是來打工賺錢的吧。

吃飽後我和朋友去逛了一下超市，有的人先走到了老城。

其實第二天下午就會去逛老城，所以也不急唷。