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地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／布拉索夫必訪美食餐廳(羅馬尼亞旅遊)

羅馬尼亞旅遊 羅馬尼亞布拉索夫美食餐廳 烤肉 現場民俗歌曲表演 more
2025-03-05 14:52:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

到布拉索夫的旅館房間放好行李，稍微休息，就走路前往餐廳。

出來走在人行道上，發現對面有個綠帶公園，

走著走著就來到一個大圓環。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

圓環邊的大盆栽是磁磚拼貼耶，好藝術喔。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

轉個彎就是前往老城，照片中遠處的黑色尖塔就是黑教堂。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

我們的餐廳Sergiana就在轉角處，是在地下室喔。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

門口掛了好多得獎記錄。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

像個地窖，我們被安排在最裡面，走進去感覺蠻大的。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

團員們座位已經安排好，大多是四人一桌。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

簡單的番茄小黃瓜蔬菜沙拉。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

桌上都有礦泉水與氣泡水，過了兩天，大家都會看顏色分了。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

這是什麼呢？吃起來硬硬乾乾的，大家先猜猜看！

後來有團員猜到，是豬油渣！

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

麵包又厚又軟，好吃。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

團友點的檸檬汁。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

我還是喝啤酒。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

重點來了，要吃烤肉，還現場點火表演了一下。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

一大盤的各種烤肉端出來，先點火燒一遍，

之後服務生夾到盤子裡，再端給我們。

 

錄了一段，應該是澆了酒上去燒，

不過都燒光了才給我們，吃不出一點酒味。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

等待的時候我們先吃了起司蘑菇馬鈴薯泥。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

另外有些醃配菜可以配肉吃。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

每人都有這麼一盤肉可吃，份量好多。

香腸很好吃地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／，雞胸肉就比較乾柴。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

餐後還有一份不小的提拉米蘇，有點太甜，很多人都沒吃完。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

吃飯時有個四人少女舞團來唱歌跳舞，還有男生小樂團伴奏。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

四個男生伴奏，一位吹小號，兩位吹薩克斯風，一位負責打擊樂，

不過他們看起來不太有精神，不像前一天晚上的跳舞那麼熱烈。

 

地窖餐廳 Restaurant Sergiana 烤肉大餐／

四個女生看上去還蠻年輕的。

 

欣賞一段她們的唱歌吧！

前一天晚餐看的表演有跳舞，氣氛熱烈很多，

感覺她們很靦腆，大概就是來打工賺錢的吧。

 

吃飽後我和朋友去逛了一下超市，有的人先走到了老城。

其實第二天下午就會去逛老城，所以也不急唷。

 

文章標籤
布拉索美食餐廳 烤肉大餐 羅馬尼亞旅遊 羅馬尼亞美食
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