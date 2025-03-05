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日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

2025-03-05 16:30:06 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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一個日本飯店有大浴場不稀奇

還有免費家庭湯屋享受自己小天地

Welcome drink直接給啤酒，泡完澡還有免費冰棒

更別說還有漫畫隨意看和各式免費飲品

這樣Ｗat Hotel還不用台幣兩千元是不是太愜意

本篇依次分享交通位置環境公設房間相關資訊

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

交通資訊=>

會到高山的下一步大多是去合掌村

或是往金澤走去賞楓之類的

不過高山本身也有許多景點

WAT hotel & SPA位於ＪＲ站步行過來約十分鐘

旁邊步行也可以到高山陣屋以及宮川朝市

就單純兩天一夜的遊歷高山這樣的地點和時間是很夠的

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA 

公設=>

這裡可以利用的公設比想像中多很多

就比如說除了男女分開的大浴場（有分室內及露天兩種）

還有這種排隊即可使用的家庭湯屋（適合1~3人）

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

這樣的家庭湯屋共有四間

不需要預約就使用的時候就把門口的牌子翻過來即可

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

在晚上幾乎都是全滿狀態

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

泡完溫泉後晚上可以來這領取冰棒

其中約有五六種口味

泡完溫泉後來一隻感覺特別舒適

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

這裡還有投幣式按摩椅以及自動販賣機

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

這邊還有觀景lounge可以使用

早上的時候會有咖啡

其他時候都會有水及茶的免費供應

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

這裡還有架可以彈的鋼琴

晚上的時候也有無限酒類飲品放題方案

就算不喝酒依然可以利用這邊跟朋友相聚

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

另外還有特別的付費區域

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

這邊就會有室外的烤箱以及按摩浴缸可以使用

不過這裡要用的需要著泳衣喔！

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

等於可以私人到這來開個小party

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

再來看看一樓有些什麼吧！

首先有大量的旅遊資訊之外

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

還有很多如捲髮棒之類的可以租借

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

Welcome drink這是讓客人自由投卷使用

理論上一人一杯

不過這其實沒有其他工作人員，所以...

有果汁，咖啡機還有可以打出泡沫的自動啤酒供應機

（喝酒傷身）

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

當然還有自助洗衣房

而且從房間的電視可以看到洗衣房目前的使用狀況

看到有空再拿衣服來洗就好也太方便

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

大浴場需要從自己的房間拿毛巾

如果有需要換浴衣之類的則可以在這樣的衣服櫃自行取用

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

愛看日本漫畫的人有福啦

雖然都是日文

但是人氣漫畫如排球少年或是鬼滅之刃都有喔！

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

二樓則是餐廳供應早餐的地方

但因為我們的目標是宮川朝市就沒在飯店內用早餐

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

接下來就看看房間吧！

這裡的工作人員英文很不錯

是可以順暢溝通的

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

整個樓層雖然有很多間

不過因為盡頭有開窗所以壓迫感不會太重

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

床是一個正常size的雙人床

而不是日本商務飯店常看到的semi -double

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

旁邊還有這樣的休憩區

就可以看得出來是渡假飯店

而不是一般狹小的商務飯店

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

另一邊則有mini bar

備有煮水壺

如果想要有不同口味的茶包或是咖啡都可以在一樓領取

這裡的插座也有usb插孔的就算沒有插頭也OK

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

浴室內也有浴缸

不過都在頂樓浴池泡也就沒用到了

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

電視上的資訊有中文版本

要了解資訊並不困難

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

各種備品也都有

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

而且浴廁是分開的

這樣也就不會在早上使用時彼此打架

日本2024名古屋自由行-高山住宿-WAT Hotel & SPA

其他的說明都蠻清楚的

是個待在裡面也可以好好享受的度假型飯店

而這一切在週五入住不包含早餐只要1700元台幣實在太划算

 

實用連結=>

店家官方網站請點我

日本中部機場到高山交通方式請點我

 

 

 

 

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