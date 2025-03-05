一個日本飯店有大浴場不稀奇

還有免費家庭湯屋享受自己小天地

Welcome drink直接給啤酒，泡完澡還有免費冰棒

更別說還有漫畫隨意看和各式免費飲品

這樣Ｗat Hotel還不用台幣兩千元是不是太愜意

本篇依次分享交通位置，環境公設，房間和相關資訊

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通資訊=>

會到高山的下一步大多是去合掌村

或是往金澤走去賞楓之類的

不過高山本身也有許多景點

WAT hotel & SPA位於ＪＲ站步行過來約十分鐘

旁邊步行也可以到高山陣屋以及宮川朝市

就單純兩天一夜的遊歷高山這樣的地點和時間是很夠的

公設=>

這裡可以利用的公設比想像中多很多

就比如說除了男女分開的大浴場（有分室內及露天兩種）

還有這種排隊即可使用的家庭湯屋（適合1~3人）

這樣的家庭湯屋共有四間

不需要預約就使用的時候就把門口的牌子翻過來即可

在晚上幾乎都是全滿狀態

泡完溫泉後晚上可以來這領取冰棒

其中約有五六種口味

泡完溫泉後來一隻感覺特別舒適

這裡還有投幣式按摩椅以及自動販賣機

這邊還有觀景lounge可以使用

早上的時候會有咖啡

其他時候都會有水及茶的免費供應

這裡還有架可以彈的鋼琴

晚上的時候也有無限酒類飲品放題方案

就算不喝酒依然可以利用這邊跟朋友相聚

另外還有特別的付費區域

這邊就會有室外的烤箱以及按摩浴缸可以使用

不過這裡要用的需要著泳衣喔！

等於可以私人到這來開個小party

再來看看一樓有些什麼吧！

首先有大量的旅遊資訊之外

還有很多如捲髮棒之類的可以租借

Welcome drink這是讓客人自由投卷使用

理論上一人一杯

不過這其實沒有其他工作人員，所以...

有果汁，咖啡機還有可以打出泡沫的自動啤酒供應機

（喝酒傷身）

當然還有自助洗衣房

而且從房間的電視可以看到洗衣房目前的使用狀況

看到有空再拿衣服來洗就好也太方便

大浴場需要從自己的房間拿毛巾

如果有需要換浴衣之類的則可以在這樣的衣服櫃自行取用

愛看日本漫畫的人有福啦

雖然都是日文

但是人氣漫畫如排球少年或是鬼滅之刃都有喔！

二樓則是餐廳供應早餐的地方

但因為我們的目標是宮川朝市就沒在飯店內用早餐

接下來就看看房間吧！

這裡的工作人員英文很不錯

是可以順暢溝通的

整個樓層雖然有很多間

不過因為盡頭有開窗所以壓迫感不會太重

床是一個正常size的雙人床

而不是日本商務飯店常看到的semi -double

旁邊還有這樣的休憩區

就可以看得出來是渡假飯店

而不是一般狹小的商務飯店

另一邊則有mini bar

備有煮水壺

如果想要有不同口味的茶包或是咖啡都可以在一樓領取

這裡的插座也有usb插孔的就算沒有插頭也OK

浴室內也有浴缸

不過都在頂樓浴池泡也就沒用到了

電視上的資訊有中文版本

要了解資訊並不困難

各種備品也都有

而且浴廁是分開的

這樣也就不會在早上使用時彼此打架

其他的說明都蠻清楚的

是個待在裡面也可以好好享受的度假型飯店

而這一切在週五入住不包含早餐只要1700元台幣實在太划算

實用連結=>

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