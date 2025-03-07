熊記燒餅油條:242新北市新莊區新莊路291號，電話:0222772807，營業時間:06:30-09:30(星期一三五休)

好久不見的「新莊老街尋味單元」，收了好久好久好久的口代名單「熊記燒餅油條」終於一嚐宿願。早起，對於我而言是個絕大的挑戰，就算是為了吃.....。新莊老街90年早餐老字號「熊記燒餅油條」可謂大大有名，雖然不像「阜杭豆漿」那般享譽國際，但在大台北的美食圈也算是號風雲人物，一星期只賣四天，開門6點30不到就有人排隊..一天只賣三小時，晚來還吃不到...。結論:燒餅油條，有不輪阜杭豆漿的實力，大概僅次於我最愛的「和信燒餅」和已經消失已久的「金華街燒餅」，另外麻花個人也非常非常非常愛。

熊記燒餅油條位於新莊老街中段，從捷運新莊站出來步行約只要3-5分鐘也算是好找，反正遠遠你就會看到人龍，如果沒看到有人排，要嘛當天休息，要嘛已經賣完收店了。

營業時間比較特別是休一三五，也就是只賣星期二四六日，早上6點30開門，9點30關門，早起的鳥兒有蟲吃，但早起的新莊人不一定有燒餅油條吃.....。

其實我是一直到了現場才知，原來沒有內用......，但早起都早起了，來都來了，沒道理不吃不拍.....，所幸跟著排。記得那天是七點左右，前面有10多個人，大約排了15分鐘也算是快的。

一最燒餅油條40元，這個價格在大台北應咳算是便宜吧?

越靠近，炸油條的香氣越難頂....，基本上這裡的油條都是現炸現賣，因為都不夠賣，也就不會有放久的問題。

就網路的說法，麻花和雙胞胎也是熱賣品項，而且不是隨時都有，即然看到了，那就都來一個好了。

真的不誇張，很多人都三套、五套的買，我才剛買完後面的大姐直接包十份..我心想幸好我早一點到。

兩組燒餅油條，厚蔥花燒餅、雙胞胎、麻花各一，豆漿、米漿、花生湯都來一杯。

燒餅不是像和信烤到很酥的那種，雖然燒餅皮一咬也是會掉屑，但咀嚼端除了餅的微焦香外，最迷人的是軟嫩麵皮後的麵糰香，而且越嚼越香，越吃越甜。燒餅好吃不打緊，但更厲害的是酥中透著微咬勁的油條，同樣也帶著咀嚼端的麵香，酥裡帶脆真是好吃得亂七八糟，如果單論油條，沒準是我吃過最喜歡的。組合後的燒餅油條那也是前三，妥妥的。

網路上頗多人推的厚蔥花燒餅，同樣是麵糰香十足，外層也是烤得金黃焦香，芝麻灑得密密麻麻，但不知道為什麼吃起來就感覺少了一點什麼?也許是我最在乎的蔥花不夠香?但看起來也蠻多的?目前為止，我還是比較偏好，我家附近「永和黑豆漿」(板橋江子翠)的蔥花燒餅，然後我吃過最少七七四十九次，居然還沒寫過xd

接下來也是很多新莊鄉民大力推薦的雙胞胎，這一味以前小時候到處可見，如今想吃得到傳統早餐或是市場覓。熊記炸得比較黑，吃起來比較脆酥，麵糰同樣有香氣，但我並沒有那麼喜歡。

相點來說我更喜歡這個集脆、軟、Q和古早味那種很脆的麻花完全不同的麻花。吃起來像在咬酥脆的可頌外皮，咀嚼端除了麵香四溢，炸過的油香也很迷人。我比較好奇的是，感覺上應該一樣的雙胞胎為什麼就沒那香氣?

豆漿、米漿，花生湯個人覺得都不錯喝，但也沒到特別厲害就是了。硬要選一個來配燒餅油條，我應該會挑米漿，而且是冰的。

熊記燒餅油條:242新北市新莊區新莊路291號，電話:0222772807，營業時間:06:30-09:30(星期一三五休)

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