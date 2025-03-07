大家都說，心情不好要來口甜的；就算心情好，也一樣要吃甜的，才能保持愉悅的感覺，而 日福OH HAPPY DAY 便是專門販售幸福的蛋糕店，哪怕只是一個人來，也能擁有難得的小確幸。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

關於日福OH HAPPY DAY

日福OH HAPPY DAY的位置相當低調，起初經過時僅有印象是鐵皮屋，幾次後才認真瞧了瞧，知道它是一家甜點蛋糕店，興奮莫名，心裡便想著一定要來坐坐。上了網做功課，才知道日福OH HAPPY DAY的服務範圍廣泛，舉凡寶寶週歲、生日派對、開幕餐會、婚禮派對、新居落成等等，都能跟店家接洽，恰巧隔壁是一家提供派對佈置的Party Shop台灣派對氣球外送，能省去大家一來一往的時間。

首次來訪是2018年，這也是當年日福OH HAPPY DAY的樣貌。還記得全家在附近吃過晚餐，散步回家途中經過這兒，看著燈光透出溫暖的氛圍，便不加思索地走了進來。

有時揪姐妹淘，有時帶著另一半，還有時候趁著明太子放學時間尚早，點份蛋糕坐一會兒，消磨時光。幾年過去，數不清的N訪，窗外的花草己經又高又茂密，店沒什麼變，人也沒變。

有時裡頭坐滿了人，自己一個人就想待在靠窗邊的雙人座位，雖然對面是停車場，卻也不影響什麼，觀察路過的行人，倒也增添趣味。

日福OH HAPPY DAY菜單

咖啡與茶是咖啡館的標配，但日福OH HAPPY DAY最厲害的除了蛋糕，就是奶昔了，天然又美味，即使在冷冷的冬季，偶爾還是想來一杯解解饞。

日福OH HAPPY DAY下午茶

有時候喜歡一個人來喝午茶，可以專心拍照，專心享受與自己共處的me time。

白葡萄生乳酪

這款白葡萄生乳酪是日福OH HAPPY DAY的第一名超人氣商品！來自美國加州的白葡萄也是明太子的最愛水果，每逢季節就討著吃。在產季時使用屏東的百香果及檸檬製作慕思與乳酪，若是在非產季便改為使用法國進口果泥。此次再訪發現白葡萄長相與幾年前的不一樣了，應該是品種的關係，無論圓的還是長的，依舊保有自然的水果鮮甜。

香蕉生巧克力塔

某次帶著明太子來喝午茶，他依舊選擇了最愛的白葡萄生乳酪，而我則是一眼愛上了香蕉生巧克力塔。使用法國可可單一產區的苦甜巧克力豆，不僅有著濃郁的香氣，還不會過甜。灑上的可可粉也是略帶苦味，夾入熟成的香蕉，在嘴裡的層次相當豐富，大推！

布蕾紅茶

以紅茶為基底，加入榛果脆片及焦糖脆片等數種原料，沒有厚重的香氣與苦澀，是一款溫順的茶飲。

茶包與茶湯分開放置，為大家掐好了時間才送上桌。

黑芝麻鮮果奶昔

天然濃郁香醇，是我為奶昔系列下的註解。新鮮現打的奶昔，成了四季的最愛，攪打了之後，尚且能嗅到黑芝麻香，實在太誘人了。

日福OH HAPPY DAY繼桃園藝文店之後，陸續在桃園青埔及新北林口各有分店，皆離我不遠，有機會再一一拿下。我的小確幸，跟大家分享。

店家資訊

1100AM – 2000PM

(03)325-9238

桃園市桃園區中埔七街7號

※ 收費停車場