創立於1958年，是台北知名小吃老店，榮獲2024的台版必比登「500碗」，位於雙連捷運站旁的巷弄內，早上六點六開始營業，魯肉飯一碗只要30元，膠質滿滿不油膩，還有加酸菜超對味！

撰文。拍攝／呂萱萱

香滿園

營業地址：台北市大同區萬全街8巷

營業電話：02-25572229

營業時間：06:30–14:00六日公休

位於雙連捷運2號出口旁的巷弄，遠遠看就很容易發現，因為無時無刻都有人在排隊，生意非常好

餐點其實都不貴，魯肉飯３０元、貢丸湯、魚丸湯都是40元，赤肉羹（湯）60元，小菜20元起，還有其它便當60元起

附上菜單讓大家參考，都只要幾十元的銅板價，就可以輕鬆搞定一餐，若點個湯品跟魯肉飯，這樣也不會超過100元，以現在通澎的時機來說，真的很便宜了

早上11點多來，就看到一堆人在排隊，店家的手完全沒停下來，就是不停的準備餐點

雖說生意很好，但店家很客氣，問餐點結帳的口氣都很熱情，不像一般老店的態度，都是跩個二五八萬的

魯肉飯，膠質滿滿，不會油膩，醬汁是屬於微甜的古早味，上面的酸菜有先調味炒過，口感甘甜不死鹹，非常下飯，味道真的是很不錯

赤肉（湯），是我在台北吃過算是好吃的，湯頭不會太鹹，口感相當清爽，清湯沒有勾芡，喝了也不會覺得負擔

赤肉好Q，吃起來不會「輪輪」（台語）的，咬起來是有微脆度，裡面還有滿滿的金針，味道相當不錯，非常推薦

滷豆腐屬於比較重口味，滷的很入味，沒有豆臭味，很下飯