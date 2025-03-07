2/5 初八那天離開竹峰茶園，就往更裡面的小木屋農場走。

往裡面開有停車場，我看入口處有空位，就直接停車走路。

往裡走一點就來到小木屋餐廳的入口，建築旁邊也有一條步道，

先進去繞一下餐廳周圍，再出來走步道。

門口的蝴蝶鐵椅好可愛。

一進門就見到大棵的澳洲茶樹。

前庭也多了個用餐的亭子，庭前的石桌上擺了一篩的咖啡在曬。

餐廳入口寫著竹圃茶園，想用餐的話要先預約喔。

牆上貼著茶樹精油與洗手入體驗步驟，旁邊也有個蒸餾教室，

猜想是現在種了些澳洲茶樹，有在提煉精油。

通往後面的步道邊有筆筒樹和咖啡，筆筒樹好像大傘一般，看起來好美。

後院有個池塘，前往步道的門關著，就不下去了。

餐廳後方門廊也可以用餐賞景喔。

池塘中間多了個吊椅，很浪漫的感覺。

回到門口後走旁邊的步道來到後院，

池邊的步道門也上鎖了，但無礙賞景，

雖然落羽松已經落盡，但遠望著池塘還是令人陶醉。

路上都沒遇到其他遊客，非常寧靜的地方。

下面的池子以前會種鳶尾花，現在只有滿池的浮萍。

步道走到底會接上貓尾崎步道，有機會想去走走看。

轉個彎就來到停車場，場邊有一排的寒櫻。

(解說牌說是河津櫻，但我的觀察是寒櫻。)

旁邊也種了些澳洲茶樹，真的比以前多種了不少。

沿著樓梯往上爬，就能接近寒櫻花朵。

今年第一次從官方臉書知道這裡有不少寒櫻，

剛好還在放假，就前往觀賞，果然很美。

上面還有其他櫻花。

這裡是一梯一梯的梯田，櫻花種在邊坡，從上一層就能親近櫻花。

很多大樹都拍不到花，這裡能拍特寫唷！

往裡面看去，也有好幾棵。

既然是農場，當然就種了許多蔬菜囉。

觀景台邊有兩棵山櫻花。

從觀景台往下方看，遠處也還有幾棵寒櫻。

往裡面走走吧。

從最裡面往回拍。

除了櫻花和落羽松，這裡也種了些松樹，而且全都矮化。

走到馬路上，這兩棵寒櫻也好大棵。

看到前方有樓梯，就從那兒上去看。

田裡有好多蔬菜，兩邊則是剛剛走過的櫻花樹。

往回走，發現上方還有一棵櫻花，而且樹下有桌子，很風雅的感覺。

這棵櫻花樹也有可親近的花，很好拍。

寒櫻是最早開的櫻花，陽明山上的平菁街42巷是最有名的地方，

通常一月中、下旬就會開花，到二月中就開得差不多了。

這次多知道小木屋農場可賞寒櫻，個人包場賞花實在太幸福了。

竹圃茶園小木屋農場 臉書粉絲頁

地址：桃園市蘆竹區坑子村里12鄰1-6號

電話：0903693800 (用餐要先預約)

營業時間：10:00~15:00