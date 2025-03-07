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蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

蘆竹景點 竹圃茶園 小木屋農場 賞櫻 more
2025-03-07 18:39:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

2/5 初八那天離開竹峰茶園，就往更裡面的小木屋農場走。

往裡面開有停車場，我看入口處有空位，就直接停車走路。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

往裡走一點就來到小木屋餐廳的入口，建築旁邊也有一條步道，

先進去繞一下餐廳周圍，再出來走步道。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

門口的蝴蝶鐵椅好可愛。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

一進門就見到大棵的澳洲茶樹。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

前庭也多了個用餐的亭子，庭前的石桌上擺了一篩的咖啡在曬。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

餐廳入口寫著竹圃茶園，想用餐的話要先預約喔。

牆上貼著茶樹精油與洗手入體驗步驟，旁邊也有個蒸餾教室，

猜想是現在種了些澳洲茶樹，有在提煉精油。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

通往後面的步道邊有筆筒樹和咖啡，筆筒樹好像大傘一般，看起來好美。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

後院有個池塘，前往步道的門關著，就不下去了。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

餐廳後方門廊也可以用餐賞景喔。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

池塘中間多了個吊椅，很浪漫的感覺。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

回到門口後走旁邊的步道來到後院，

池邊的步道門也上鎖了，但無礙賞景，

雖然落羽松已經落盡，但遠望著池塘還是令人陶醉。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

路上都沒遇到其他遊客，非常寧靜的地方。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

下面的池子以前會種鳶尾花，現在只有滿池的浮萍。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

步道走到底會接上貓尾崎步道，有機會想去走走看。

轉個彎就來到停車場，場邊有一排的寒櫻。

(解說牌說是河津櫻，但我的觀察是寒櫻。)

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

旁邊也種了些澳洲茶樹，真的比以前多種了不少。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

沿著樓梯往上爬，就能接近寒櫻花朵。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

今年第一次從官方臉書知道這裡有不少寒櫻，

剛好還在放假，就前往觀賞，果然很美。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

上面還有其他櫻花。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

這裡是一梯一梯的梯田，櫻花種在邊坡，從上一層就能親近櫻花。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

很多大樹都拍不到花，這裡能拍特寫唷！

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

往裡面看去，也有好幾棵。

既然是農場，當然就種了許多蔬菜囉。

 

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

觀景台邊有兩棵山櫻花。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

從觀景台往下方看，遠處也還有幾棵寒櫻。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

往裡面走走吧。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

從最裡面往回拍。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

除了櫻花和落羽松，這裡也種了些松樹，而且全都矮化。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

走到馬路上，這兩棵寒櫻也好大棵。

看到前方有樓梯，就從那兒上去看。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

田裡有好多蔬菜，兩邊則是剛剛走過的櫻花樹。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

往回走，發現上方還有一棵櫻花，而且樹下有桌子，很風雅的感覺。

 

蘆竹賞櫻好去處，竹圃茶園小木屋農場幽靜自然好風光

這棵櫻花樹也有可親近的花，很好拍。

 

寒櫻是最早開的櫻花，陽明山上的平菁街42巷是最有名的地方，

通常一月中、下旬就會開花，到二月中就開得差不多了。

這次多知道小木屋農場可賞寒櫻，個人包場賞花實在太幸福了。

 

竹圃茶園小木屋農場 臉書粉絲頁

地址：桃園市蘆竹區坑子村里12鄰1-6號

電話：0903693800 (用餐要先預約)

營業時間：10:00~15:00

 

 

 

文章標籤
蘆竹景點 林口景點一日遊 小木屋農場 賞櫻 生態旅遊 停車場 茶樹精油 落羽松 鳶尾花
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