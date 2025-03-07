這是一間位於高雄後勁夜市旁的一間鍋燒麵店，附近非常的熱鬧!

這間鍋燒麵外面店家招牌很搶眼，一看就可以知道這間店，

因為附近賣鍋燒的店不多，很像只有這間專賣，生意也蠻不錯的，

我去的時候都有人一直來點外送，是因為這間店的價位不算太高，比較平價的美食，

所以很多住附近的人都會來訂外送或者是店裡面吃，

剛進去店裡，就發現有人在店裡享用美食了，

生意算不錯，等等來吃他們家最貴的且最多人喜歡的鍋燒，

我選擇是套餐類的，比較划算，因為店裡也有賣飲料，想喝喝看他們家的奶茶，

等等我在分享給大家知道我怎麼點餐，以及享用美食的心得感想~

剛到這間店時就很明顯看到外面有招牌!

店面做的很像適合外帶的設計，牆壁上貼一排外帶的標示，還有這個間店的名字，

我剛走過去就一堆外帶人員陸續進來，可見他們生意還不錯!!

走進去店裡面，感覺環境整個都很寬敞，座位很寬，一個一個的座位，坐起來也很舒服，

整體給人感覺蠻有質感的，室內吃飯空間寬敞舒適，

雖然外面看起來是一間小店面，可是沒想到裡面感覺很寬敞舒適，

除此之外，店裡面的設計也走低調的風格，

也有個自助霸的部分設計，可以喝免費的飲料和冰水，還有湯匙筷子擺放處，

顯得很環保也很乾淨的環境，另外還放置辣椒等調味料的地方，杯子也是環保自助型的，

整體都顯得這個環境相當的乾淨舒適，另外還有給小小孩做的兒童椅，

該有的都有，環境很乾淨舒服，服務態度算適中，訂餐的部分非常方便，

每張桌子的上面都附有一個訂餐的CODE，只要掃碼就可以訂今天要享用的鍋燒麵或美食了，

我操作一下手機給大家看，順便給大家看一下怎麼訂以及手機訂餐內有什麼內容，

點餐非常的容易，我手機按一下就可以輕鬆的點餐，

餐點的種類很多有炸物小菜還有主食等等，應有盡有，菜單的部分門口也有貼一張，

這是方便給客人看的，室內的話用桌上的掃碼點餐就可以了，

我覺得等待的時間不長，蠻快就上菜了，不會像有些餐廳點菜後都要等很久，速度很快!

裡面環境空間很大，坐起來很舒適也有冷氣，所以在等待的時間也不會覺得過長，

在這環境下吃鍋燒意麵真的是蠻不錯的! 不吵又不會過擠，

我點了三個鍋燒和一份升級套餐總共約700元，以海鮮很多的程度來說不算過貴的實惠餐廳!

他們家的鍋物的海鮮都很新鮮好吃，等等來介紹跟各位分享吧~ 我點了三個鍋物和一份升級套餐!

先來分享我的豪華海鮮鍋升級84元套餐，他是單點豪華海鮮鍋然後家84元可以升級成套餐，

多付一杯飲料和香酥雞，香酥雞的部分很多炸物都可以點，飲品則要選擇35元的飲料，

所以我選了奶茶，想喝喝看他家的奶茶喝起來如何?

他們家的奶茶算很大一杯，像外面賣的大杯飲料那種大小，冰塊不多，都是奶茶，

所以沒有都加水的嫌疑，趕緊來開喝，地一口喝下去感覺像在喝紅茶，

奶味比較沒有那麼重，喝起來真材實料的，也沒有奶精的味道，

是紅茶味比較重的奶茶，喝起來也沒有苦澀感，甜甜地微香氣，配鍋燒一起喝很爽口，

是那種喝多不會膩的奶茶，我覺得還不錯，可以升級套餐，

還加上一盤香酥雞，香酥雞的部分我自己覺得很好吃，

皮很香很酥脆，咬下去有卡卡卡的聲音，

香酥雞一上桌，那股迷人的炸香立刻撲鼻而來，外皮金黃酥脆，閃著細緻的油光，

看起來就像穿上了一層微微發亮的薄紗。

那種肉汁在嘴裡蔓延開來，帶著微微的鹹香與香料氣息，每一口都讓人感覺到層次分明的美味。

一咬開，還能感受到熱氣竄出，搭配店內調製的胡椒鹽，讓整體風味更顯得鮮明又不過重。 而且最讓人上癮的是那種內斂卻令人回味的香氣，不只是單純的炸雞香，此香酥雞油炸的厚重感很少，每一口都讓人忍不住想再拿下一塊。

豪華海鮮鍋 這碗豪華海鮮鍋燒意麵，一上桌就像是一場視覺與嗅覺的雙重饗宴。

柴魚湯頭透著淡淡的琥珀色，輕輕一攪拌，海鮮的鮮味與柴魚的清香瞬間交融，空氣裡彷彿都有了海風的氣息。

最讓人怦然心動的，就是那滿滿的海鮮！

透抽Q彈脆口，咬下去時還帶著自然的鹹甜，像是大海的味道在舌尖綻放；

蛤蜊顆顆飽滿，每一顆都鎖住鮮美湯汁，微微的海鹽氣息讓湯頭更添層次；

另外還有很多塊鱸魚魚肉片，吃起來甜美肉嫩，非常的新鮮，

甚至還有鮑魚在裏頭，真的咬起來Q彈有勁，滿滿的海的味道，吃起來很爽快~~

還有蝦子肉質緊實鮮甜，殼剝開時熱氣裊裊，讓人忍不住想馬上大快朵頤。 意麵也是亮點。它吸滿了柴魚湯的精華，每一口都彈牙帶勁，不會過爛，還保留著麵條本身的香氣。

還有很大一條透抽在裡面，這透抽真的很新鮮，非常鮮甜，咬起來很好吃，以及一顆蛋，

另外還有很多蚵仔在裡面，四顆有吧，肉飽滿肥美，吃起來也很新鮮好吃!

湯、麵、海鮮交替入口，那種濃郁又不膩口的鮮甜感在嘴裡層層疊疊，每一次品嚐都像是一種溫柔卻又帶點驚喜的碰撞。