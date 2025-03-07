這是一間位於高雄後勁夜市旁的一間鍋燒麵店，附近非常的熱鬧!
這間鍋燒麵外面店家招牌很搶眼，一看就可以知道這間店，
因為附近賣鍋燒的店不多，很像只有這間專賣，生意也蠻不錯的，
我去的時候都有人一直來點外送，是因為這間店的價位不算太高，比較平價的美食，
所以很多住附近的人都會來訂外送或者是店裡面吃，
剛進去店裡，就發現有人在店裡享用美食了，
生意算不錯，等等來吃他們家最貴的且最多人喜歡的鍋燒，
我選擇是套餐類的，比較划算，因為店裡也有賣飲料，想喝喝看他們家的奶茶，
等等我在分享給大家知道我怎麼點餐，以及享用美食的心得感想~
剛到這間店時就很明顯看到外面有招牌!
店面做的很像適合外帶的設計，牆壁上貼一排外帶的標示，還有這個間店的名字，
我剛走過去就一堆外帶人員陸續進來，可見他們生意還不錯!!
走進去店裡面，感覺環境整個都很寬敞，座位很寬，一個一個的座位，坐起來也很舒服，
整體給人感覺蠻有質感的，室內吃飯空間寬敞舒適，
雖然外面看起來是一間小店面，可是沒想到裡面感覺很寬敞舒適，
除此之外，店裡面的設計也走低調的風格，
也有個自助霸的部分設計，可以喝免費的飲料和冰水，還有湯匙筷子擺放處，
顯得很環保也很乾淨的環境，另外還放置辣椒等調味料的地方，杯子也是環保自助型的，
整體都顯得這個環境相當的乾淨舒適，另外還有給小小孩做的兒童椅，
該有的都有，環境很乾淨舒服，服務態度算適中，訂餐的部分非常方便，
每張桌子的上面都附有一個訂餐的CODE，只要掃碼就可以訂今天要享用的鍋燒麵或美食了，
我操作一下手機給大家看，順便給大家看一下怎麼訂以及手機訂餐內有什麼內容，
點餐非常的容易，我手機按一下就可以輕鬆的點餐，
餐點的種類很多有炸物小菜還有主食等等，應有盡有，菜單的部分門口也有貼一張，
這是方便給客人看的，室內的話用桌上的掃碼點餐就可以了，
我覺得等待的時間不長，蠻快就上菜了，不會像有些餐廳點菜後都要等很久，速度很快!
裡面環境空間很大，坐起來很舒適也有冷氣，所以在等待的時間也不會覺得過長，
在這環境下吃鍋燒意麵真的是蠻不錯的! 不吵又不會過擠，
我點了三個鍋燒和一份升級套餐總共約700元，以海鮮很多的程度來說不算過貴的實惠餐廳!
他們家的鍋物的海鮮都很新鮮好吃，等等來介紹跟各位分享吧~
我點了三個鍋物和一份升級套餐!
先來分享我的豪華海鮮鍋升級84元套餐，他是單點豪華海鮮鍋然後家84元可以升級成套餐，
多付一杯飲料和香酥雞，香酥雞的部分很多炸物都可以點，飲品則要選擇35元的飲料，
所以我選了奶茶，想喝喝看他家的奶茶喝起來如何?
他們家的奶茶算很大一杯，像外面賣的大杯飲料那種大小，冰塊不多，都是奶茶，
所以沒有都加水的嫌疑，趕緊來開喝，地一口喝下去感覺像在喝紅茶，
奶味比較沒有那麼重，喝起來真材實料的，也沒有奶精的味道，
是紅茶味比較重的奶茶，喝起來也沒有苦澀感，甜甜地微香氣，配鍋燒一起喝很爽口，
是那種喝多不會膩的奶茶，我覺得還不錯，可以升級套餐，
還加上一盤香酥雞，香酥雞的部分我自己覺得很好吃，
皮很香很酥脆，咬下去有卡卡卡的聲音，
香酥雞一上桌，那股迷人的炸香立刻撲鼻而來，外皮金黃酥脆，閃著細緻的油光，
看起來就像穿上了一層微微發亮的薄紗。
那種肉汁在嘴裡蔓延開來，帶著微微的鹹香與香料氣息，每一口都讓人感覺到層次分明的美味。
一咬開，還能感受到熱氣竄出，搭配店內調製的胡椒鹽，讓整體風味更顯得鮮明又不過重。
而且最讓人上癮的是那種內斂卻令人回味的香氣，不只是單純的炸雞香，此香酥雞油炸的厚重感很少，每一口都讓人忍不住想再拿下一塊。
柴魚湯頭透著淡淡的琥珀色，輕輕一攪拌，海鮮的鮮味與柴魚的清香瞬間交融，空氣裡彷彿都有了海風的氣息。
最讓人怦然心動的，就是那滿滿的海鮮！
透抽Q彈脆口，咬下去時還帶著自然的鹹甜，像是大海的味道在舌尖綻放；
蛤蜊顆顆飽滿，每一顆都鎖住鮮美湯汁，微微的海鹽氣息讓湯頭更添層次；
另外還有很多塊鱸魚魚肉片，吃起來甜美肉嫩，非常的新鮮，
甚至還有鮑魚在裏頭，真的咬起來Q彈有勁，滿滿的海的味道，吃起來很爽快~~
還有蝦子肉質緊實鮮甜，殼剝開時熱氣裊裊，讓人忍不住想馬上大快朵頤。
意麵也是亮點。它吸滿了柴魚湯的精華，每一口都彈牙帶勁，不會過爛，還保留著麵條本身的香氣。
還有很大一條透抽在裡面，這透抽真的很新鮮，非常鮮甜，咬起來很好吃，以及一顆蛋，
另外還有很多蚵仔在裡面，四顆有吧，肉飽滿肥美，吃起來也很新鮮好吃!
湯、麵、海鮮交替入口，那種濃郁又不膩口的鮮甜感在嘴裡層層疊疊，每一次品嚐都像是一種溫柔卻又帶點驚喜的碰撞。
柴魚海鮮鍋燒的湯頭帶著濃郁的柴魚香氣，一入口就是淡淡的煙燻味和鮮甜的海味，
喝起來清爽卻層次豐富，不會過於死鹹，反而有種溫潤的甘醇感。
搭配蛤蜊、蝦子、花枝這類的海鮮，整體的鮮味又更上一層樓，每一口湯都能感受到食材釋放出的鮮美。
麵體的選擇也很關鍵，意麵，多一股微微的麵香，吃起來又是另一種風味。
配料方面，除了海鮮之外，高麗菜的清甜讓湯頭更有層次，更增添滑順感，讓人忍不住一口接一口。
整體來說，柴魚海鮮鍋燒的魅力在於它的自然鮮甜，沒有過多的調味，卻能帶來溫暖又滿足的感覺。
相比起重口味的奶香鍋燒，這種湯頭耐喝、不膩口，
特別適合喜歡清爽風味的人。吃完之後，嘴裡還會留下一點淡淡的柴魚餘韻，讓人回味無窮。
這一鍋真的滿滿都裝的海鮮，難怪叫做豪華海鮮鍋，人如其名~
肉多鍋
這碗柴魚湯頭鍋燒雞絲麵，剛上桌就能聞到那股淡雅的柴魚香氣，溫潤而不過重，
湯頭喝起來清爽鮮甜，每一口都帶著海鮮的自然鮮味，還夾雜著淡淡的柴魚煙燻香，溫暖又細緻。
最讓人驚喜的是，那滿滿的肉片堆得像座小山，每一片都煮得剛剛好，粉嫩軟嫩，
吸附著柴魚湯頭的甘醇，吃起來不會柴澀，反而多了一絲鮮美的油香。
搭配著雞絲麵一起入口，真的非常過癮。
雞絲麵煮得恰到好處，柔軟又帶點滑順的口感，每根麵條都吸飽了柴魚湯頭的精華，
吃起來濃淡合宜，絲毫不顯單調。尤其雞絲麵本身的麥香與湯頭融合後，
讓整碗鍋燒的層次更豐富。再加上新鮮的海鮮配料與高麗菜的清甜，
整體滋味輕盈卻有深度，讓人一口接一口，根本停不下來。
這樣一碗肉量滿滿的柴魚湯頭鍋燒雞絲麵，吃起來就像是細緻又不失飽足感的享受。
對於喜歡溫和風味、又想吃點滿足感的輕熟女來說，這種組合剛剛好，一點都不會有負擔，反而是一種恬淡卻療癒的幸福感。✨
透抽鍋
這碗透抽柴魚湯頭雞絲麵，一端上桌就先被那淡雅的柴魚香氣擁抱住，
湯頭透亮清澈，每一口都是溫潤的鮮甜感，不過度張揚，卻讓人一試就上癮。
柴魚的煙燻氣息在嘴裡慢慢散開，融合海鮮的鹹香，湯頭喝起來輕盈卻層次豐富，像是海風拂過的細緻味道。
透抽的口感更是亮點！每一塊都切得剛剛好，燙熟後保持Q彈脆口，
還帶點鮮美的海味，咬下去時那種微微的嚼勁簡直讓人欲罷不能。
透抽吸附了柴魚湯頭的甘醇，一口湯、一口透抽，鮮味在舌尖蔓延，彷彿在品嚐一場大海的盛宴。
而雞絲麵更是完美的靈魂搭檔。它吸滿湯汁後變得滑順細緻，
每一口都將柴魚湯的精華鎖在麵體裡，軟而不爛、香而不膩，彷彿在溫柔地安撫味蕾。
湯、麵、透抽交替入口，那種豐富卻不厚重的感受，恰如其分地滿足又不會過度負擔。
整體來說，這碗透抽柴魚湯頭雞絲麵吃起來就像是輕熟女的日常寫照——溫柔但有個性，
細膩卻富有層次。每一口都是剛剛好的滿足感，既不張揚卻又讓人念念不忘。✨
我覺得在叁岐爍鍋燒享用鍋燒麵是一個非常享受的事情，環境整潔乾淨又寬敞，
服務態度也OK，而且上菜非常的快不會讓人等很久，
鍋燒麵的湯底非常的好喝，此外也有提供各種環保餐具和衛生紙以及免費飲料和白開水及桌上還有擺放一個小垃圾桶，
在如此乾淨清幽的環境下享受美食是一件很棒的事情，
而且菜都很多，海鮮肉類都滿滿的，尤其是海鮮非常的新鮮好吃，完全沒有不新鮮的海鮮，
吃起來相當的安心，下次如果來高雄楠梓後勁夜市逛，可以順道來這間鍋燒麵店來享受美食喔!
【叁岐爍鍋燒】
店址：高雄市楠梓區後昌路71號
電話: 07-3630889
營業時間:
星期一至星期日:上午11:00~14:00、 下午17:00~21:30
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