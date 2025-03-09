一月下旬終於有空，

趕緊預約VGest低碳披薩首都松山店的蔬食吃到飽下午茶來享用一下。

當天搭捷運來到松山站，2號出口往前走，很快就到了首都飯店，

餐廳入口在飯店入口的旁邊，不需要先進到飯店裡。

VGest是由Julia Hsieh博士創辦，由蔬食國宴主廚Vincent操刀，

選用台灣小農友善哉種的農產品來製作美味的蔬食餐點。

食用在地蔬果，可以減少運送成本，也是減碳愛地球喔！

2:30準時到達，一進門已經人聲鼎沸，幾乎滿座了。

座位排得有點擠，我被安排與其他人併桌。

室內有點悶，還好我坐在大門邊。

櫃檯有些餐點，披薩就在這邊。

其他餐點都在另一邊的櫃子上，餐具與盤子都是自取。

三種披薩隨時補充，上菜有時會喊出來，想吃就可以過去取。

炸豆腐佐九層塔。

餐台上還有一些炸物。

有三種水果，後來再補充有出現其他水果。

熱食有保溫加熱，有韓國年糕、麻油猴頭綜合菇、炒高麗菜。

花生豆腦佐堅果南瓜醬很特別，就像美濃的花生豆腐，吃起來Q彈。

素食生魚片是蒟蒻做的，超逼真！

兩樣甜點QQ甜甜的也不錯，還提供小包裝餅乾。

旁邊有一鍋何首烏湯和燒仙草。

沙拉吧裡有什麼呢？

左邊是燒仙草的配料唷！

右邊則是簡單的幾樣生菜沙拉食材。

這三鍋有一鍋素肉燥，一鍋麻辣臭豆腐鍋，和一鍋北蟲草鮮菇煲，

旁邊還有麵可以加素肉燥或麻辣臭豆腐。

也有麵包和果醬，這部分是我唯一沒吃的部分。

有碳酸飲料和咖啡機，另外會有一壺烏梅汁，酸甜滋味還蠻解膩的。

就是木架上空著的地方，拍照時剛好去補。

也有冰淇淋唷。

繞完一圈，開始拿菜來吃囉。

先吃熱食，每一種都嚐一點，炒米粉真的超好吃！

花生豆腦和炒時蔬肯定不能錯過。

北蟲草鮮菇煲味道鮮美，很好喝。

吃完熱炒，去拿了些炸物和披薩。

有軟嫩的蘿蔔糕，可加素XO醬，不過有點辣。

炸麻糬外皮是甜的，裡面則是鹹的餡料。

披薩則是松露百菇和椒麻雞口味，都是特別的口味。

第二次又拿了青醬猴頭菇和蔓越莓蘋果核桃甜披薩，甜的也好吃。

麻婆豆腐蠻辣的，地瓜球很Q，蒟蒻生魚片我也喜歡。

吃了三、四盤也蠻飽的。

同桌的一對夫妻動作好快，還說這裡的下午茶非常划算，吃飽就先離場了呢。

主食吃飽後，就要來點水果和甜點囉。

水果品質不錯，都蠻甜的，但還是要先吃水果再吃甜點，以免水果吃起來不甜。

龜苓膏和奶酪都各來一杯，龜苓膏不苦，奶酪則是非常滑順。

沖了杯咖啡，再挖些冰淇淋來吃，芋頭、香檳葡萄和情人果口味我各挖了一球，

冰淇淋蠻硬的，所以挖得不夠圓。

雖是蔬食，但味道調得很好，吃完也是超飽的呢。

午茶價格 平日348+10%、假日428+10%

用的食材還不錯，以現在物價高漲來看，真的很划算。

除了松山首都飯店有VGest低碳披薩，板橋也有一家，

方便大家選擇離自己近的地方去用餐唷。

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地址：臺北市松山區八德路四段658號

電話：(02)2766-6123