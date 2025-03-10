除了台灣百岳，在提到中台灣迷人優美的自然山岳風景時，一定會被提到的就是「谷關七雄」了！雖然常常聽到這名號被提起，但是可不能隨便小看谷關七雄登山步道的難度喔！即使在谷關七雄裡算是最簡單的唐麻丹山步道，來回時間也大概需要6個小時，就更不用說七雄裡最難的路線－八仙山步道了！挑戰登山前別忘先做好功課，認識谷關七雄的真面目～

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谷關七雄｜認識谷關七雄

谷關七雄位在台中谷關風景區附近，共有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山七座中級山。

谷關七雄各條登山步道的難度也歸類在中等偏難的等級。目前谷關七雄接不需要入山證，林務局東勢林區管理處及台中市觀光旅遊局也曾多次舉辦谷關七雄完登活動。但谷關七雄高度落差大，步道的爬升海拔高度差從最簡單的唐麻丹山步道就有640公尺，一直到八仙山步道的最大高度差高達了1,337公尺！步道沿途不論是天候或是地形地貌變化也比較多，本篇就從谷關七雄裡相對簡單的登山步道開始看起吧～！

谷關七雄｜登山行前準備

除了需要準備像是地圖、照明設備、定位通信器材以及禦寒防水等充足的登山裝備之外。步道往返需要的時間長，為了避免回程天色太晚增加更多難度，建議提早出發早點啟程。加上谷關七雄的步道走法多，並不適合也不建議沒有運動習慣以及充足登山經驗的新手挑戰。需要先對谷關七雄及步道以及周遭山林環境有基本的了解，做好功課並且訓練好體能腿力，再累積一些登山經驗後再來挑戰！

谷關七雄｜#7 唐麻丹山

在谷關七雄裡海拔高度最低排行第七，唐麻丹山常被稱為七雄老么。唐麻丹山步道為環形步道，高度從海拔650爬升到1,305公尺，雖然在谷關七雄裡算是最簡單的一條，但可還是有一定的難度不可小看！

唐麻丹山步道的登山口有兩個，兩邊的難度差異不小，裡冷登山口從一開始就是幾乎陡上，所以第一次挑戰的朋友建議可以從松鶴部落登山口上山，會相對簡單一些。唐麻丹山步道登頂得沿途景觀視野不算太好，稍嫌風景不足的話步道途中還有可通往瀑布的蝴蝶谷瀑布步道，但瀑布步道也還是有一定的長度跟高度落差，是否前往瀑布可還是得要斟酌自己的體力囉～

▼覺得沿途風景不夠的話，可以多走來適合拍照的蝴蝶谷瀑布!

唐麻丹山步道資訊 登山口：裡冷部落登山口(台8線26公里處)/松鶴部落登山口(台8線29公里處) 海拔高度：650～1,305公尺 步道里程：全程約5.1公里 步行時間：往返約需4～5小時 申請入山：否

谷關七雄｜#6 白毛山

谷關七雄裡排行第六的白毛山，位於大甲溪南岸。登山口從白鹿吊橋出發還有約2.7公里的產業道路，可以當進入登山口前的暖身。白毛山步道爬升海拔約720公尺，全長約4.9公里來回要約10公里的路程。

步道途中有幾個不錯的展望點，可眺望左右東卯山、唐麻丹山，還有周遭屋我尾山、八仙山、台中大坑頭嵙山等等群山。快登頂前還有特殊的崩塌山壁地型，行走時要抓好踩穩，停留拍照欣賞風景也要互相禮讓安全至上喔～

▼啟程處的白鹿吊橋!

白毛山步道資訊 登山口：白鹿吊橋 海拔高度：570～1522公尺 步道里程：單程4.9公里 步行時間：往返約5～6小時 申請入山：否

谷關七雄｜#5 東卯山

東卯山在谷關七雄裡排行第五，東卯山步道原本是台灣電力公司的保線道路，所以沿途也會經過三座電塔。東卯山步道沿途的視野都不錯，到了設有大型電波反射板的山頂幾乎360度的視野十分遼闊，可以眺望周遭蒼鬱群山美景。

除了竹林和茶園風光也很適合觀賞雲海，秋冬季節運氣好還有機會可以見到壯闊的雲瀑。東卯山步道多為之字坡步道坡度上還算和緩，但步道較長且多為未經鋪設的山路，還是會消耗不少體能跟腳力！

▼眺望的景色拍起照來超級美!

東卯山步道資訊 登山口：谷關大道院停車場 登東卯山停車處 海拔高度：791～1,690公尺 步道里程：單程約6.7公里 步行時間：往返約5～6小時 申請入山：否

谷關七雄｜#4 波津加山

在谷關七雄中排行第四的波津加山，跟東卯山步道一樣原本是台電公司的保線道路。步道旁還能見到當年留下充滿歷史感的老舊木製電線桿。據說波津加山的名字是來自於閩南語裡坡真陡的諧音，由此可見波津加山步道的坡度當然不可小覷囉！

幾乎整路都在爬升的步道海拔高低差約1000公尺，途中不少都是直上的陡坡而且部分路段沒有完整的鋪設，還有看起來根本是亂石堆的路段，要非常小心腳步爬起來十分考驗體能。

▼波津加山步道的起點位在捎來步道的途中!

波津加山步道資訊 登山口：捎來步道800公尺涼亭處 ※波津加山步道起點在捎來步道800公尺涼亭處，需先由捎來步道開始健行 ※捎來步道有兩處登山入口：自谷關郵局旁入口到波津加登山口大約0.8公里/自四季溫泉會館旁到波津加登山口距離約0.5公里但坡度較陡。 海拔高度：700～1,770公尺 步道里程：單程4.1公里 步行時間：往返約6～7小時 申請入山：否 112/6/5-11/30捎來步道全線封閉施工修繕， 112/6/5-11/30捎來步道全線封閉施工修繕，

谷關七雄｜#3 屋我尾山

終於來到了谷關七雄的前三的屋我尾山。屋我尾山步道共有兩個登山口，兩邊難易度與其說是差別大，根本可以說是天差地遠。北登山口從大雪山林道31.2公里處開始，登頂到屋我尾山三角點大約2.3公里，海拔高低差只有200公尺左右。而且從大雪山林道海拔較高，到屋我尾山三角點算是相對平緩的下坡道。

雖然屋我尾山排在谷關七雄第三，但北登山口登頂這條步道可以說是挑戰谷關七雄的最佳入門路線，而另一端的南登山口就是另外一回事了。到登頂屋我尾山三角點有3.8公里，而且海拔高低差超過1,000公尺以上。加上步道周邊的地質不穩定容易崩落，屬於難度高的步道。新手挑戰可別選錯登山口。

▼不管選哪個路線，登山裝備還是要準備好!

屋我尾山步道資訊 登山口： 北登山口/大雪山林道31.3公里 南登山口/台8線31.2K麗陽登山口 海拔高度：743～1,915公尺 步道里程：總長約6.1公里（北登山口至屋我尾山三角點2.3公里＋南登山口至屋我尾山三角點3.8公里） 步行時間： 北登山口折返來回步行時間約3小時 南登山口折返來回步行時間約8小時 申請入山：否

谷關七雄｜#2 馬崙山

谷關七雄排行老二的馬崙山，登山步道爬升約海拔1,255公尺，且步道里程長來回往返需花上7到8小時。馬崙山步道原本是以前新山林場的補給道路，步道曾經整修所以路徑寬大，沿途除了二葉松林還有涼亭、景觀台等，也保留了當年伐木時代的歷史遺跡。

除了馬崙山主步道之外，大約在步道1.8K處還有一條長約1.8公里的支線步道，可以通往俗稱八壯士神木的八顆五葉松。前端步道加上支線步道以前是泰雅族狩獵的場所，也被合稱為「斯可巴步道」。

▼被稱為八壯士神木的五葉松

馬崙山步道資訊 登山口：馬崙山步道口(省道台8線36.2公里附近) 海拔高度：1,210～2,305公尺 步道里程：單程約7公里 步行時間：往返約7～8小時 申請入山：否

谷關七雄｜#1 八仙山

最後當然就是名列谷關七雄之首的八仙山！八仙山主峰步道也是谷關七雄裡被列為難度最高的一條登山步道。登山口位於八仙山森林遊樂區內靜海寺旁，除了八仙山主峰步道之外，八仙山森林遊樂區內還有幾條可以輕鬆散步的休閒行步道。但八仙山主峰步道可沒有這麼簡單～

八仙山主峰步道爬升的海拔高度差約有1,366公尺，登頂之路就是不停的上坡上坡上坡，要到上了山稜線坡度才會緩和些！步道途中還可看到一個當年伐木時代留下的流籠頭，現在雖已廢棄也是很多登山朋友拍照紀念的知名景點。

▼伐木時代留下的流籠頭是拍照熱點!

八仙山主峰步道資訊 登山口：八仙山森林遊樂區內靜海寺登山口 海拔高度：1,029～2,366 公尺 步道里程：單程約6公里 步行時間：往返8小時以上 申請入山：否 推薦閱讀：台中八仙山｜鄰近谷關的森林秘境、八仙山森林遊樂區一日遊路線推薦 線上優惠門票，平假日統一價．免停車費 🔖八仙山國家森林遊樂區

看完谷關七雄的介紹，有沒有感覺光看腳都軟了呢? 有興趣的登山新手朋友可得要練好體力、腿力跟肌耐力，更要先累積一些登山經驗再來挑戰谷關七雄這七座中級山。中級山的難度也可以作為挑戰台灣百岳之前的練習！超入門新手級、對自己體力腿力沒有信心的朋友，可以先從 大坑步道 等其他 台中登山步道 裡先選難易度低一些的步道，從簡單的循序漸進練習，慢慢進級挑戰台灣這些美麗的山岳風景囉！

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