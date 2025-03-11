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新竹東區越式料理_明昌越式餐館，越式料理85元起，越南主廚掌勺，新竹東區午餐_2025菜單 – 冠婷生活趣

2025-03-11 23:39:00 文字：冠婷｜生活趣
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冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

新竹東區越式料理_明昌越式餐館，越式料理85元起，越南主廚掌勺，新竹東區午餐_2025菜單 – 冠婷生活趣

新竹東區越式料理_明昌越式餐館新竹東區百元美食，越式料理一道85元起，Google地圖超過2300則評價4.4星，越南主廚掌勺，越南進口調味料食材，堆疊原汁原味的道地越南風味河粉、米線、春捲等越式料理，吃越式料理順遊新竹市立動物園、十八尖山_2025明昌越式餐館菜單，新竹市立動物園附近小吃美食新竹東區午餐新竹東區下午茶新竹東區晚餐

 

關於明昌越式餐館

「新竹東區越式料理_新竹東區百元美食」

「新竹市立動物園附近小吃美食」

「新竹東區午餐_新竹東區下午茶_新竹東區晚餐」

 

明昌越式餐館在哪裡

明昌越式餐館位於新竹市東區學府路369號，近新竹市立動物園、十八尖山，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

明昌越式餐館餐點特色

「Google地圖超過2300則評價4.4星_新竹高評價越式料理」

「越南主廚掌勺_越南進口調味料、食材」

「平價越式料理_現點現做一道85元起」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：2路、2A路、31路、藍1路公車_水源地站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_綠水路。

汽車：附近汽車停車格_學府路；Google地圖4.2星停車場_十八尖山停車場。

 

交通指引_明昌越式餐館

學府路博愛街交叉口_新竹市立動物園附近

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二月底新竹出差日，上午時段的工作結束早已過了午餐時間，搜尋附近還有營業的美食推薦，注意到這家在新竹市立動物園附近的高評價越式料理─明昌越式餐館。

選址於新竹市東區學府路，近博愛街學府路交叉口的明昌越式餐館，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。

 

明昌越式餐館環境開箱

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騎乘u-bike 2.0到附近的站點歸還後，走路不到5分鐘即抵達位於新竹市東區學府路的明昌越式餐館。

 

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明昌越式餐館營業時間為

一~日 11：00~20：00，內用最後點餐時間19：30；外帶最後點餐時間19：40。

 

明昌越式餐館_接待區

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走進明昌越式餐館，由外場人員協助安排座位，掃描桌上QR Code點餐，再到櫃台結帳。

 

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貼心整理呈現料理成品美照與料理名稱，方便第一次走進明昌越式餐館，不知道要吃什麼的朋友參考。

 

明昌越式餐館_自助區

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用餐時會使用到的筷子、湯匙、醬料碟、各種醬料都可以在此區自行拿取。

 

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準備經過濾系統處理過的飲用水，可自行盛裝。

 

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在明昌越式餐館用餐沒有收取服務費，用餐完畢自行將餐盤、餐碗、餐具、垃圾拿到自助回收區擺放。

 

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有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

 

明昌越式餐館_用餐區

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有點像到朋友家吃飯、充滿生活感的溫馨空間，擺放幾張桌子，都是4人桌。

 

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桌面上有擺放紙巾、桌上型小垃圾桶、優惠資訊，方便用餐時就近使用。

 

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選擇在明昌越式餐館店內用餐，可使用手機掃描桌面上附的QR Code → 線上點餐 → 送單後到櫃檯結帳。

 

明昌越式餐館餐點分享

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這餐點了：

牛腩飯贈送荷包蛋

生菜春捲兩捲

蝦醬炒空心菜中份

炒牛肉中份

炸春捲兩捲

番茄海鮮米線湯

香茅雞肉涼拌米線

羅望子果汁

 

牛腩飯 255元 贈送荷包蛋

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香Q米飯旁，夾入份量實在的空心菜、熬煮多時的越式牛腩，加上一顆贈送的荷包蛋，九層塔點綴，上桌。

 

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經過長時間燉煮的越式牛腩，肉質鮮嫩且多汁，保有牛肉彈性，吃一口吸收來自於牛腩的醬汁香氣，每一口都有味的香糯白米飯，搭配清甜爽脆的空心菜，增加整體口感層次，吃完這份蠻有飽足感的。

 

生菜春捲 兩捲 120元

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兩捲生菜春捲對切擺盤，與一碗特製醬汁，上桌。

 

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有嚼勁的春捲皮包入口感清脆爽口的新鮮生菜、富有鮮美滋味的彈嫩蝦仁、軟Q米線、甜脆紅蘿蔔絲，可搭配一旁附上的特製酸甜蘸醬增加入口的風味層次。

 

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蝦醬炒空心菜 中份 120元

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爽脆空心菜在快炒過程中吸附濃厚的蝦醬香氣，保持原有脆嫩口感，配白飯吃很讚！

 

炒牛肉 中份 140元

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以嚴選牛肉片為主角，倒入加了魚露、大蒜、洋蔥、越南調味料的湯汁中炒製，襯托優質牛肉原有的牛鮮味。

 

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炸春捲 兩捲 100元

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春捲外皮經過油炸後呈現美麗金黃色，口感酥脆不油膩，吃得到包入豬肉、蝦仁等食材堆疊的豐富層次。

 

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蕃茄海鮮米線湯 中份 200元

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以新鮮番茄為基底，經過火侯時間淬鍊堆疊酸甜適中，帶有一絲番茄清香的開胃湯頭。

 

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湯裡的米線口感是保有麵勁不軟爛的，吸收了添加蝦、蛤蜊、小卷等海鮮的鮮香，搭著空心菜、豆芽菜一起吃增加口感層次，很滿足。

 

香茅雞肉涼拌米線 中份 185元

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自帶迷人醃料香氣的雞肉，搭著與酸甜醬汁完美拌勻的Q彈米線、甜脆白蘿蔔、清甜小黃瓜、脆硬花生，增加口感層次，整體風味是清爽不厚重的，很適合炎熱的午餐時間點一碗享用。

 

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經香茅、越南調味料醃製過的雞肉，口感紮實、不乾硬。

 

羅望子果汁 39元

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帶有天然酸味、甜感的羅望子果汁，每一口都喝得到獨特的濃厚果香。

 

消費資訊

用餐日期：2025/02/19(三)

付款方式：現金、LinePay、全支付

每人一份餐點

不收服務費

無用餐時間限制

 

2025明昌越式餐館菜單

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新竹東區越式料理_明昌越式餐館菜單，攝於2025/02/19(三)

 

2025明昌越式餐館優惠資訊

點涼拌木瓜，贈送荷包蛋一份。

點牛肉河粉湯中份加牛肉米線湯中份，加贈一份涼拌木瓜中份。

新竹東區越式料理_明昌越式餐館，越式料理85元起，越南主廚掌勺，新竹東區午餐_2025菜單 – 冠婷生活趣

新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

 

下午茶時段14：00~17：00，用餐消費滿999元，加贈蛤蜊湯一碗。

新竹東區越式料理_明昌越式餐館，越式料理85元起，越南主廚掌勺，新竹東區午餐_2025菜單 – 冠婷生活趣

新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

 

當月壽星平日9折

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新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

 

新竹東區越式料理相關資訊

明昌越式餐館

熱門搜尋：新竹東區越式料理、新竹東區百元美食、新竹市立動物園附近小吃美食、新竹東區午餐、新竹東區下午茶、新竹東區晚餐

設施：白開水、洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

一~日 11：00~20：00 (午餐、下午茶、晚餐)

📍 地址：新竹市東區學府路369號

📞 電話：03 516 6046

 

 

 

品牌資訊

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美味度
4.30
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.75
CP值
4.10
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