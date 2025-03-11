新竹東區越式料理_明昌越式餐館─新竹東區百元美食，越式料理一道85元起，Google地圖超過2300則評價4.4星，越南主廚掌勺，越南進口調味料食材，堆疊原汁原味的道地越南風味河粉、米線、春捲等越式料理，吃越式料理順遊新竹市立動物園、十八尖山_2025明昌越式餐館菜單，新竹市立動物園附近小吃美食、新竹東區午餐、新竹東區下午茶、新竹東區晚餐

關於明昌越式餐館

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明昌越式餐館在哪裡

明昌越式餐館位於新竹市東區學府路369號，近新竹市立動物園、十八尖山，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

明昌越式餐館餐點特色

「Google地圖超過2300則評價4.4星_新竹高評價越式料理」

「越南主廚掌勺_越南進口調味料、食材」

「平價越式料理_現點現做一道85元起」

交通_停車資訊

大眾運輸：2路、2A路、31路、藍1路公車_水源地站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_綠水路。

汽車：附近汽車停車格_學府路；Google地圖4.2星停車場_十八尖山停車場。

交通指引_明昌越式餐館

學府路博愛街交叉口_新竹市立動物園附近

二月底新竹出差日，上午時段的工作結束早已過了午餐時間，搜尋附近還有營業的美食推薦，注意到這家在新竹市立動物園附近的高評價越式料理─明昌越式餐館。

選址於新竹市東區學府路，近博愛街學府路交叉口的明昌越式餐館，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。

明昌越式餐館環境開箱

騎乘u-bike 2.0到附近的站點歸還後，走路不到5分鐘即抵達位於新竹市東區學府路的明昌越式餐館。

明昌越式餐館營業時間為

一~日 11：00~20：00，內用最後點餐時間19：30；外帶最後點餐時間19：40。

明昌越式餐館_接待區

走進明昌越式餐館，由外場人員協助安排座位，掃描桌上QR Code點餐，再到櫃台結帳。

貼心整理呈現料理成品美照與料理名稱，方便第一次走進明昌越式餐館，不知道要吃什麼的朋友參考。

明昌越式餐館_自助區

用餐時會使用到的筷子、湯匙、醬料碟、各種醬料都可以在此區自行拿取。

準備經過濾系統處理過的飲用水，可自行盛裝。

在明昌越式餐館用餐沒有收取服務費，用餐完畢自行將餐盤、餐碗、餐具、垃圾拿到自助回收區擺放。

有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

明昌越式餐館_用餐區

有點像到朋友家吃飯、充滿生活感的溫馨空間，擺放幾張桌子，都是4人桌。

桌面上有擺放紙巾、桌上型小垃圾桶、優惠資訊，方便用餐時就近使用。

選擇在明昌越式餐館店內用餐，可使用手機掃描桌面上附的QR Code → 線上點餐 → 送單後到櫃檯結帳。

明昌越式餐館餐點分享

這餐點了：

牛腩飯贈送荷包蛋

生菜春捲兩捲

蝦醬炒空心菜中份

炒牛肉中份

炸春捲兩捲

番茄海鮮米線湯

香茅雞肉涼拌米線

羅望子果汁

牛腩飯 255元 贈送荷包蛋

香Q米飯旁，夾入份量實在的空心菜、熬煮多時的越式牛腩，加上一顆贈送的荷包蛋，九層塔點綴，上桌。

經過長時間燉煮的越式牛腩，肉質鮮嫩且多汁，保有牛肉彈性，吃一口吸收來自於牛腩的醬汁香氣，每一口都有味的香糯白米飯，搭配清甜爽脆的空心菜，增加整體口感層次，吃完這份蠻有飽足感的。

生菜春捲 兩捲 120元

兩捲生菜春捲對切擺盤，與一碗特製醬汁，上桌。

有嚼勁的春捲皮包入口感清脆爽口的新鮮生菜、富有鮮美滋味的彈嫩蝦仁、軟Q米線、甜脆紅蘿蔔絲，可搭配一旁附上的特製酸甜蘸醬增加入口的風味層次。

蝦醬炒空心菜 中份 120元

爽脆空心菜在快炒過程中吸附濃厚的蝦醬香氣，保持原有脆嫩口感，配白飯吃很讚！

炒牛肉 中份 140元

以嚴選牛肉片為主角，倒入加了魚露、大蒜、洋蔥、越南調味料的湯汁中炒製，襯托優質牛肉原有的牛鮮味。

炸春捲 兩捲 100元

春捲外皮經過油炸後呈現美麗金黃色，口感酥脆不油膩，吃得到包入豬肉、蝦仁等食材堆疊的豐富層次。

蕃茄海鮮米線湯 中份 200元

以新鮮番茄為基底，經過火侯時間淬鍊堆疊酸甜適中，帶有一絲番茄清香的開胃湯頭。

湯裡的米線口感是保有麵勁不軟爛的，吸收了添加蝦、蛤蜊、小卷等海鮮的鮮香，搭著空心菜、豆芽菜一起吃增加口感層次，很滿足。

香茅雞肉涼拌米線 中份 185元

自帶迷人醃料香氣的雞肉，搭著與酸甜醬汁完美拌勻的Q彈米線、甜脆白蘿蔔、清甜小黃瓜、脆硬花生，增加口感層次，整體風味是清爽不厚重的，很適合炎熱的午餐時間點一碗享用。

經香茅、越南調味料醃製過的雞肉，口感紮實、不乾硬。

羅望子果汁 39元

帶有天然酸味、甜感的羅望子果汁，每一口都喝得到獨特的濃厚果香。

消費資訊

用餐日期：2025/02/19(三)

付款方式：現金、LinePay、全支付

每人一份餐點

不收服務費

無用餐時間限制

2025明昌越式餐館菜單

新竹東區越式料理_明昌越式餐館菜單，攝於2025/02/19(三)

2025明昌越式餐館優惠資訊

點涼拌木瓜，贈送荷包蛋一份。

點牛肉河粉湯中份加牛肉米線湯中份，加贈一份涼拌木瓜中份。

新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

下午茶時段14：00~17：00，用餐消費滿999元，加贈蛤蜊湯一碗。

新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

當月壽星平日9折

新竹東區越式料理_明昌越式餐館優惠資訊，攝於2025/02/19(三)

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明昌越式餐館

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設施：白開水、洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

一~日 11：00~20：00 (午餐、下午茶、晚餐)

📍 地址：新竹市東區學府路369號

📞 電話：03 516 6046

品牌資訊

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