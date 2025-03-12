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桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

香水櫻 桃園賞櫻 蘆竹大古山登山步道公園 桃園燈會
2025-03-12 09:20:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

二月中想著香水櫻應該要開了，就來到蘆竹大古山福山宮。

廟前有停車場，非常方便。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

先到大古山登山步道公園旁上廁所，廁所翻新了呢。

在公園入口發現這裡也是燈會展場，就上去逛逛。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

代表蛇年的可愛又喜氣的蛇寶。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

步道邊坡有好多玫瑰花朵，白色毛球燈感覺好像蒲公英。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

回頭從大榕樹下走，榕樹上掛了好多新年祝福語。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

沿著步道走，上方的佈置像是蝴蝶翅膀。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

上方有愛心花廊。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

通過花廊，來到被花包圍的休息區。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

再往前走就是大古山百合花標誌，百合花季通常會在四、五月登場。

山坡上也佈置了好多燈。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

轉頭就是剛才的玫瑰花與蒲公英燈區。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

走到底是茶壺與茶杯，有童話故事的感覺。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

往上走有白玫瑰。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

轉個彎有兩道拱門，有點像賽車起跑或終點站。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

這時看到一隻小黑狗在樹下繞，往樹上一看，有一隻貓咪呀！

小黑狗在樹下叫，貓咪也不敢下來，挺好笑的。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

最上方的燈是湯圓唷，大家猜到了嗎？

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

這燈叫做心願綻放，我覺得白天看起來蠻像香菇的。桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

涼亭也有佈置，命名為春到福到。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

逛完大古山步道公園的燈會，就往下走，賞櫻去囉。

福山宮旁邊有幾棵桃紅色的山櫻，

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

也有八重櫻，當時開得不多，現在應該已經開過了。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

往下走就是綿延一公里的香水櫻櫻花大道。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

二月中去的時候還沒滿開，今年去早了一點。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

不過也開了不少，而且還蠻容易親近的。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

走在樹下，還能聞到宜人的花香，不愧是香水櫻。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

春天的天氣變化大，趁著好天氣，趕緊賞花就對了。

就像人生無常，要把握當下。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

小蜜蜂很識貨，也來採蜜與花粉，看牠腳上已經有一圈黃色花粉囉。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

粉嫩的花瓣，帶點皺摺，長長的雄蕊也是牠的特色。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

櫻花在葉子掉光時盛開，滿樹粉紅，特別出色。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

我在接近中午時賞花，可能還未盛開，賞花的人很少。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

賞完花，走到觀景餐廳大道，這裡的餐廳可以俯瞰桃園機場和台灣海峽，

幾乎都是下午才營業，中午還很安靜。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

只有天空之籟中午就開了，見到我走近，還主動出來詢問。

門口的洋紅風鈴木已經盛開過了，山坡草地看起來很舒服。

據服務人員說，遠處是鄰居住家，就不是餐廳了。

 

桃園蘆竹大古山賞香水櫻，發現桃園燈會展場

當天霧氣很濃，展望很差，否則應該看得到海邊和發電的大風車。

福山宮前也是霧茫茫，看不清楚市區的建築。

走了一個多小時，曬曬太陽很舒服，回家前順便到林口竹林山觀音寺走走囉。

文章標籤
桃園蘆竹景點 大古山福山宮 大古山櫻花 2025桃園燈會地點 香水櫻 福山宮 停車場 登山步道 百合花
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