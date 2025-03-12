二月中想著香水櫻應該要開了，就來到蘆竹大古山福山宮。

廟前有停車場，非常方便。

先到大古山登山步道公園旁上廁所，廁所翻新了呢。

在公園入口發現這裡也是燈會展場，就上去逛逛。

代表蛇年的可愛又喜氣的蛇寶。

步道邊坡有好多玫瑰花朵，白色毛球燈感覺好像蒲公英。

回頭從大榕樹下走，榕樹上掛了好多新年祝福語。

沿著步道走，上方的佈置像是蝴蝶翅膀。

上方有愛心花廊。

通過花廊，來到被花包圍的休息區。

再往前走就是大古山百合花標誌，百合花季通常會在四、五月登場。

山坡上也佈置了好多燈。

轉頭就是剛才的玫瑰花與蒲公英燈區。

走到底是茶壺與茶杯，有童話故事的感覺。

往上走有白玫瑰。

轉個彎有兩道拱門，有點像賽車起跑或終點站。

這時看到一隻小黑狗在樹下繞，往樹上一看，有一隻貓咪呀！

小黑狗在樹下叫，貓咪也不敢下來，挺好笑的。

最上方的燈是湯圓唷，大家猜到了嗎？

這燈叫做心願綻放，我覺得白天看起來蠻像香菇的。

涼亭也有佈置，命名為春到福到。

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逛完大古山步道公園的燈會，就往下走，賞櫻去囉。

福山宮旁邊有幾棵桃紅色的山櫻，

也有八重櫻，當時開得不多，現在應該已經開過了。

往下走就是綿延一公里的香水櫻櫻花大道。

二月中去的時候還沒滿開，今年去早了一點。

不過也開了不少，而且還蠻容易親近的。

走在樹下，還能聞到宜人的花香，不愧是香水櫻。

春天的天氣變化大，趁著好天氣，趕緊賞花就對了。

就像人生無常，要把握當下。

小蜜蜂很識貨，也來採蜜與花粉，看牠腳上已經有一圈黃色花粉囉。

粉嫩的花瓣，帶點皺摺，長長的雄蕊也是牠的特色。

櫻花在葉子掉光時盛開，滿樹粉紅，特別出色。

我在接近中午時賞花，可能還未盛開，賞花的人很少。

賞完花，走到觀景餐廳大道，這裡的餐廳可以俯瞰桃園機場和台灣海峽，

幾乎都是下午才營業，中午還很安靜。

只有天空之籟中午就開了，見到我走近，還主動出來詢問。

門口的洋紅風鈴木已經盛開過了，山坡草地看起來很舒服。

據服務人員說，遠處是鄰居住家，就不是餐廳了。

當天霧氣很濃，展望很差，否則應該看得到海邊和發電的大風車。

福山宮前也是霧茫茫，看不清楚市區的建築。

走了一個多小時，曬曬太陽很舒服，回家前順便到林口竹林山觀音寺走走囉。