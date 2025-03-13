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【食記】特食豐原排骨酥麵在地經營超過30年，必點招牌排骨酥麵和紹興滷肉飯還有多種小菜可選的大甲鎮瀾宮周邊美食

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2025-03-13 23:48:00 文字：hy
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今年原先計畫要跟大甲媽新港進香前半段，但後來有事沒成行，因此前幾天跟家人到台中處理完事情後，回程時就先來大甲走走，看到正在舉行鎮瀾宮重修慶成祈安七朝慶醮活動，後來在附近覓食時，就看到這次要分享的特食豐原排骨酥麵，而查看一下發現這是在地經營超過30年的大甲美食店家，就決定在這裡用餐，至於實際點來吃的招牌排骨酥麵和紹興滷肉飯，還有好幾樣小菜都不錯，另外離開前店員也有提醒我們，鎮瀾宮12/7正式建醮到12/15這9天，因為鎮內吃素，這段時間它們也會暫停營業哦！

大甲鎮瀾宮周邊美食推薦

 

這次從台中市區搭火車到大甲火車站途中下車，走到大甲鎮瀾宮就看到正在舉辦重修慶成祈安七朝慶醮活動，而前一次舉辦是36年前，等到12/7正式建醮後，連續9天大甲鎮都會茹素。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝慶醮活動

 

由於接近中午，因此找鄰近大甲鎮瀾宮美食店家用餐，結果發現這家在地經營超過30年的特食豐原排骨酥麵，而且看到外帶餐點的人還不少，就決定吃這裡囉…

大甲特食豐原排骨酥麵

 

進到特食豐原排骨酥麵內用區，整個環境相當乾淨、明亮。

特食豐原排骨酥麵內用區

 

坐定位後，就開始看特食豐原排骨酥麵菜單，劃好之後就可以去外面櫃臺結帳了。

特食豐原排骨酥麵菜單

特食豐原排骨酥麵菜單

 

要吃的全部餐點很快就送來了，所以拍張大合照後正式開吃，而接著就來一一分享囉…

大甲美食小吃推薦

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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特食豐原排骨酥麵

phone04-26885473
place台中市大甲區蔣公路213號
4.67 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.67
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