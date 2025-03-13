今年原先計畫要跟大甲媽新港進香前半段，但後來有事沒成行，因此前幾天跟家人到台中處理完事情後，回程時就先來大甲走走，看到正在舉行鎮瀾宮重修慶成祈安七朝慶醮活動，後來在附近覓食時，就看到這次要分享的特食豐原排骨酥麵，而查看一下發現這是在地經營超過30年的大甲美食店家，就決定在這裡用餐，至於實際點來吃的招牌排骨酥麵和紹興滷肉飯，還有好幾樣小菜都不錯，另外離開前店員也有提醒我們，鎮瀾宮12/7正式建醮到12/15這9天，因為鎮內吃素，這段時間它們也會暫停營業哦！

這次從台中市區搭火車到大甲火車站途中下車，走到大甲鎮瀾宮就看到正在舉辦重修慶成祈安七朝慶醮活動，而前一次舉辦是36年前，等到12/7正式建醮後，連續9天大甲鎮都會茹素。

由於接近中午，因此找鄰近大甲鎮瀾宮美食店家用餐，結果發現這家在地經營超過30年的特食豐原排骨酥麵，而且看到外帶餐點的人還不少，就決定吃這裡囉…

進到特食豐原排骨酥麵內用區，整個環境相當乾淨、明亮。

坐定位後，就開始看特食豐原排骨酥麵菜單，劃好之後就可以去外面櫃臺結帳了。

要吃的全部餐點很快就送來了，所以拍張大合照後正式開吃，而接著就來一一分享囉…

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