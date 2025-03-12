NU PASTA｜全台超過50間的連鎖平價義大利餐廳，異國風味一次滿足，4/20前點指定新品即贈50元優惠券

說到台中人氣平價義大利餐廳，這間NU PASTA一定榜上有名，全台連鎖超過50間，台中就超過10間，主打平價義大利麵，口味多樣化，激推主廚特色醬系列，口味讓你意想不到！於4/20前點指定新品即贈50元優惠券唷

NU PASTA台中育賢店位置

NU PASTA目前台中超過10間分店，糖糖這次是來到位在台中太平區育賢路上的NU PASTA台中育賢店，距離馬卡龍公園、大坑步道不遠，附近停車也相當便利

NU PASTA台中育賢店環境

NU PASTA台中育賢店純白色系裝潢，搭配綠色植栽及自然採光，整體看起來明亮又有質感

NU PASTA台中育賢店店內還有擺設伴手禮，店內招牌黃金12度濃豆漿，還有台中人氣伴手禮六月初一8結蛋捲

NU PASTA 菜單

NU PASTA的品項非常多樣化，義大利麵、燉飯、焗烤、披薩應有盡有，口味也很多可以選擇，除了單點還可以加價升級套餐，也有提供豪華雙人套餐

醬烤串燒嫩豬 149元

來到NU PASTA除了義式料理，這道醬烤串燒嫩豬可是人氣必點，肉質鮮嫩多汁，刷上特製醬汁下去醬烤入味，醬汁鹹香中帶點微甜風味，口味不輸串燒專賣店呢

黃金香酥炸豆腐 點套餐優惠加價 59元

原價75元的人氣小點黃金香酥炸豆腐，只要點套餐均可以59元加購，採用板豆腐裹粉，外皮香酥脆口，裡頭的豆腐超軟嫩，不沾醬也好吃

加95元升級B套餐裡頭包含奶香雞肉濃湯及70元飲品任選，另外濃湯只要再加價20元可升級成大人、小孩都喜愛的酥皮濃湯

奶香白醬韓式香酥嫩雞焗烤飯 319元

NU PASTA最新推出的異國風味料理韓式香酥嫩雞焗烤飯，將韓式料理與義式料理做結合

採用無骨雞腿肉，裹粉炸至金黃色澤，再抹上特製韓式醬汁，外皮酥脆，肉質鮮嫩不乾柴，醬汁吃起來偏酸甜風味，帶有肉桂香氣，底下的焗烤飯是白醬風味，米飯燉煮入味，奶香濃厚，焗烤趁熱吃超勘西

皇蝦醬奶油明太子魷之圈義大利麵 319元

有著雲朵般雪白色奶油的料理竟然是鹹食！這道皇蝦醬奶油明太子魷之圈義大利麵也是新品，以特製蝦醬下去拌炒義大利麵搭配Q彈魷魚圈，最後擠上雪白鮮奶油，再佐上日本進口北海道明太子

吃的時候將鮮奶油、明太子及底下義大利麵拌均勻，Q彈麵條中伴隨著滑順鮮奶油及明太子的獨特鹹香，裡頭的魷魚圈也相當彈牙

奶香白醬焗烤蕈菇雞肉義大利麵 209元 換麵疙瘩 20元 + 日出溫泉蛋 25元

另外這道焗烤蕈菇雞肉義大利麵是店裡頭的人氣招牌，糖糖將義大利麵加價換成麵疙瘩，搭配一顆日出溫泉蛋，畫面看起來相當誘人呢

香濃焗烤搭配溫泉蛋超好吃，底下的是經典奶香白醬，NU PASTA的麵疙瘩很特別，採用番茄下去製作，讓麵疙瘩呈現橘色，嚼感十足，吸附著濃郁白醬讓人一口接一口

巧克力布朗尼 79元

甜點巧克力布朗尼還有可愛的畫盤，口感綿密帶有濃郁的巧克力香氣，微微苦甜不膩，搭配酸甜草莓丁層次相當豐富

焙香奶茶 75元／白桃冰茶 特大杯 110元

濃郁茶香與滑順奶香，微甜不膩，喜愛焙茶的朋友必點，另一杯白桃冰茶採用時尚杯裝，喝起來相當清爽，還吃得到香甜果肉

NU PASTA優惠資訊

活動時間：03/05 ~ 04/20

活動內容：

1.至全台NU PASTA門市內用點購任一指定新品主餐：奶油星辰明太子魷之圈、皇蝦醬奶油明太子魷之圈以及奶香白醬韓式香酥嫩雞系列，即送50元優惠券，數量有限，送完為止

2.內用點奶油星辰明太子魷之圈、皇蝦醬奶油明太子魷之圈以及奶香白醬韓式香酥嫩雞系列任一主餐，拍攝上傳至Facebook、IG或Threads任一社群，並打卡標記NU PASTA門市且公開發文，截圖畫面並私訊NU PASTA義大利麵Facebook即可參加5000元現金餐券