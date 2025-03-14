說到南投有什麼好玩好吃的，這次就帶你們來個南投景點古蹟巡禮，還要在昭和小白宮裡吃超特別的南投美食，這間福瑞堂可是南投最新的熱門景點，不只可以在充滿歷史感的昭和小白宮裡品嚐創新的新台菜，還可以來個福瑞堂必吃的美味料理呢，讓我們趕緊出發，來趟南投的吃喝玩樂小旅行吧。

安排南投半日遊輕旅行，南投就醬玩～走走走讓我們前往南投出發！

到南投市你一定會想南投究竟有什麼好玩，讓我們百玩不膩，今天就帶你們來個古蹟巡禮，小白宮裡吃美食，第一站我們就前往武德殿走走，裡頭包含五大展示館，主題館、陶藝館、史前文物館、特展館、南投縣資料館，在南投市遊玩逛起來足足一小時，接著我們又步行到藍田書院來欣賞古蹟風貌，肚子餓就到南投老屋咖啡廳福瑞堂(南投稅務出張所)是家餐廳也是新台菜創意料理與古蹟文化令人深深著迷著，在福瑞堂必吃茶汁銷魂東坡肉、雞仔豬肚鱉湯，特色甜點福心燒、開運黃金流沙包。從福瑞堂走上二樓的復古風喫茶店咖啡廳微光曼曼，享受柔和桌燈優雅浪漫氛圍，半日遊真的嘟嘟好。

Contents Toggle

福瑞堂在哪？

福瑞堂就位在一個超有味道的日式洋房建築裡面，這棟建築厲害了喔，它可是日治時期臺中州的第一個稅務出張所，聽說還是全台灣碩果僅存的日治時期官署廳舍呢！能在這麼有歷史感的建築裡享受美食，是不是感覺超幸福。

開車的朋友走國道三號在南投/中寮(228)出口下去，然後走祖祠路接復興路，再彎到南投的公所街就到啦！搭大眾運輸的朋友也很方便，搭彰化客運6917、6918、6919或是總達客運6922，在「水土保持局」站下車，走路3分鐘就到囉！

一進到福瑞堂裡面，Kiwi就覺得這裡充滿了溫暖的氣息，聽說福瑞堂這個名字是從創辦人的姓名來的，象徵著幸福跟祥瑞呢！在這麼有味道的古蹟裡用餐，真的會讓人心情特別放鬆舒服。



南投福瑞堂新台菜創意料理，可是對台灣傳統飲食文化做了很精緻又創新的詮釋喔！而且還保留了辦桌文化的特色，整個擺盤跟口感都讓人眼睛一亮，完全顛覆了我們對台菜的刻板印象～還不趕快跟Kiwi一起來體驗這場美食與文化的饗宴！

10~12月來店禮(加入LINE@)送台式椒鹽脆雞一份

福瑞堂新台菜創意料理餐點分享

果你跟我一樣是個吃貨，這道「茶汁銷魂東坡肉」你絕對不能錯過，你看那精選的90公斤左右黑毛豬五花肉，油花跟瘦肉的比例簡直完美，經過蒸煮再慢燉，最後收汁入味，光看就讓人忍不住流口水啦。

更厲害的是，他們還在滷汁裡面加入了南投產的烏龍茶來提香跟上色，讓東坡肉吃起來肥而不膩，入口即化，超級下飯的。

這道涼拌也很特別喔，是「涼拌萬巒豬腳」一份$198，份量還不少呢，Kiwi超愛吃豬腳的，但這種涼拌的方式還是第一次吃到，豬腳吃起來更加軟嫩Q彈，每一口都充滿膠質，好好吃喔。

香噴噴的「麻油三杯雞」也是必點！小小砂鍋裝著熱騰騰的台菜，每一口都充滿麻油的香氣，入口即化的雞肉還保留著原有的彈性，微甜的滋味真的超涮嘴，多人聚餐一定要點這道。

身為一個炸物控，怎麼能錯過台式椒鹽脆雞！酥脆的炸雞灑上香噴噴的椒鹽，超級適合配飲料的，會讓人忍不住一口接一口。

懷舊紅燒魚翅羹，也是辦桌文化裡很受歡迎的一道菜！濃稠適中的羹湯料多味美，Kiwi自己也很喜歡。

再來一道很適合當午茶的點心「芋香金沙球」，綿密的芋泥搭配鹹香的奶香金沙內餡，濃郁的滋味真的好香甜，身為芋泥控的你一定要試試。

爽口的燙⻄蘭花，簡單的料理再適度調味很爽口。

這個超可愛的『開運黃金流沙包』，一份有兩顆，小巧玲瓏的！Q彈的外皮搭配濃郁的鹹蛋黃內餡，熱熱吃的時候要小心燙口喔！聽說每一口都能帶來好運氣呢！

辦桌文化中經典中的經典「雞仔豬肚鱉湯」也絕對不能錯過！這可是總鋪師的名湯，費時費工，用價值很高的鱉肉、豬肚、土雞煲煮兩個小時，湯頭自然甘甜，讓人忍不住多喝好幾碗。

吃飽喝足後，可以來壺茶解解膩，「桂菊靜心茶」帶有淡淡的桂花香和清甜感，而且沒有咖啡因，不管什麼時候都可以喝。

喜歡喝台灣茶的朋友可以試試他們的「金萱茶」，這是純正的臺灣茶樹品種，帶有淡淡的花香，特殊的味道讓Kiwi忍不住多喝了好幾杯。

還有這個超可愛的「福ク冰淇淋」，膠囊造型的冰淇淋入口即化，搭配甜筒、餅乾還有QQ的珍珠，小小怪獸的造型超級吸睛，近期還有冰淇淋第二件半價的活動喔。

二樓的「微光曼曼」咖啡廳，每個角落都充滿了巧思與設計，從照片到整個光線都讓人覺得很融入那個氛圍～

一走進微光曼曼，真的好像走進華燈初上的場景一樣，復古的環境融入了現代美學的精髓，讓人覺得在這裡喝杯飲品都變得好浪漫喔。

滿滿的書櫃就像哈利波特的場景一樣，這裡真的是處處是美景，超級適合拍照打卡的啦。

如果你也喜歡有氣氛的咖啡廳，那Kiwi真的很推薦「微光曼曼」，找三五好友一起來喝下午茶，享受一下不同的午茶饗宴吧

甜點控絕對不能錯過這款「福心燒」，嚴選日本昭和蛋糕專用麵粉，用特殊的方式製作，吃起來軟嫩中帶有卡士達醬跟珍珠，飯後來一個真的會意猶未盡，最近還有任一飲品搭配「福心燒」只要NT$140。

店裡的飲品選擇也很多樣，像是湛藍星空、奶蓋綠茶等等，他們的招牌氣泡飲「湛藍星空」，有百香果的酸甜滋味，還有美美的漸層，超級適合拍照的，「奶蓋綠茶」是採用南投產的高品質綠茶，搭配鮮奶調製的奶蓋，每一口都能喝到層次豐富的風味，真的好好喝。

經典的珍奶，上方竟然有烤糖耶！奶香、茶香再加上炙燒的焦糖香氣，同樣是層次感十足的飲品，很多人都推薦這款！

人氣必點的還有這杯「雲瀑拿鐵咖啡」，那雲瀑般的視覺效果簡直美得像一幅畫，讓人捨不得喝下去。

福瑞堂是和洋建築加上高挑的天花板，讓人感覺很放鬆療癒，這裡也很適合包場舉辦活動喔！

吃飽喝足後，我們還體驗了旗袍租借，在福瑞堂裡面穿旗袍拍照真的超有味道的。

這次的古蹟巡禮真的太棒了，在南投這間必吃的古早味料理餐廳，不僅可以品嚐到傳統的辦桌料理，還能吃到很精緻又細膩的佳餚，整桌吃下來真的超滿足的，二樓微光曼曼的環境氛圍也充滿了50年代的復古風情，如果你也跟Kiwi一樣熱愛美食、喜歡踩點，那就快點把福瑞堂收進你的口袋名單吧。

藍田書院必遊景點

順道跟大家介紹一下附近的景點，「藍田書院」是南投市裡很古老的國家三級古蹟，還曾經被選為台灣百大宗教景點，它跟草屯鎮的登瀛書院、集集鎮的明新書院並列為南投縣三大古蹟書院。這裡不只是書院，還可以拜文昌帝君呢，有機會可以跟著導覽老師一起聽故事、了解古蹟文化。

古色古香的三合院閩南式建築，比Kiwi們家鄉的書院還要大很多呢！四周也有很多歷史文化等著大家去挖掘！還有『聖蹟亭』，雖然全台灣不多，但它代表著大家對文化的重視、對字紙的珍惜，不隨意丟棄。

藍田書院正殿主要供奉文昌帝君，是『十六架桁』的建築結構，前面還有捲棚式屋架的拜殿。書院裡面還有敬聖亭、照壁、半月池、龍仙水、仿古華表、石碑、怡心亭、文物陳列館等等，都很值得細細欣賞。

武德殿（南投縣文化園區）

這可是全台灣第一個以傳統建築再利用進行規劃的歷史園區喔！由『鈴木金吉』設計的武德殿，建築風格結合了仿唐式和風傳統建築，還融入了日本傳統社殿的建築形式，像是捲棚歇山式屋頂、架高放腳的建築，都凸顯了武德殿的崇高地位。

園區裡面除了武德殿，還有縣史館、南投陶展示館、南投縣藝術家資料館、縣史圖書文獻室等等。

日治時期南投的陶業非常興盛，這裡有得天獨厚的地理環境和豐富的史前文化，超過兩百年的歷史陶器，可以從中看到先民生活的各個面向，像是陶器和其他用品。

在展示館裡可以看到各式各樣的陶器用品，像是筷籠、案奉、香爐、火爐、夜壺、油罐、枕頭、花台、茶具，甚至還有陶製的神像等等。

透過時光隧道，可以了解陶土的種類與特質、成型技法與裝飾技法、窯的介紹，還有現代陶藝等等的介紹，可以好好欣賞早期南投陶藝之美，這裡真的有很多可以逛的，南投半日遊根本不夠玩啦！有機會到南投絕對要安排一日遊！

福瑞堂

店舖地址：南投縣南投市中山街260號

營業時間：每日11:30–19:30

聯絡電話：049-223 1598

店家資訊

官網：https://www.furuitang.com.tw/

Google地標：福瑞堂 創新台菜

https://maps.app.goo.gl/ZBNEfW9xXf9BNBCc8

福瑞堂 創新台菜

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565909765013&locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/furuitangtwfood/

微光曼曼

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61566035491860

IG：https://www.instagram.com/weiguangmanman/