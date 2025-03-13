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正月初八林口竹林山觀音寺看表演

林口竹林山觀音寺 春節表演節目 觀音寺祈福 賞櫻
2025-03-13 17:51:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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初八竹林山觀音寺看表演

時間回到2/5初八那天，到蘆竹茶園和小木屋農場後，

我來到了林口竹林山觀音寺，想要看春節期間才有的表演節目。

中午趕到時有一點晚，幸好有一團旅行團剛到，

廚房又端出一大鍋米粉湯，我才吃到平安餐。

 

初八竹林山觀音寺看表演

吃過午餐，離下午兩點開演還有些時間，就先逛逛花園。

當時昭和櫻還沒開，只有一些山櫻花。

 

初八竹林山觀音寺看表演

蛇年的裝置藝術，走可愛風。

 

初八竹林山觀音寺看表演

淺色山櫻花，感覺是所謂的竹子湖種。

 

初八竹林山觀音寺看表演

雖然是初八，但已經是上班日，大殿內的人不會很多。

 

節目表.jpg

以往春節期間也都會有表演，早期會請大陸的特技團來，非常精采。

新冠肺炎之後，就偏向請國內的團體表演了。

這次的節目只安排到初九，每天上、下午各一場，而且每天的組合不太一樣。

另外到元宵節還有加一場。

 

初八竹林山觀音寺看表演

當天還蠻冷的，風有點大，坐在戶外臨時擺的塑膠凳子上看表演真是個挑戰，

對表演者來說也是不容易。

 

主持人開場後，首先是廟會舞蹈：官將首上場，

這是台灣特有的廟宇文化，以前只在廟會遊行隊伍才看得到，

現在也把這文化舞蹈化，才能在表演舞台上欣賞到。

 

初八竹林山觀音寺看表演

第二個節目是優雅的民俗舞蹈，

 

舞者們柔軟的身段婀娜多姿，搭配漂亮的紙傘，看上去賞心悅目。

 

初八竹林山觀音寺看表演

第三個節目是四川特技變臉秀。

 

一變、再變，好多變。

最後變出表演者的臉，我以為結束了，竟然又貼回一開始的臉呢。

 

第四個節目是扯鈴表演，技術不錯，表演得還蠻多段的。

 

蠻專業的，頗有水準。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

中間下台跟觀眾互動，這位小妹妹很可愛，第一次用手拿旋轉的扯鈴掉了。

第二次被放在頭上，一動也不動，很勇敢。

 

第五個節目是森巴舞的表演，舞者很漂亮，

服飾很華麗，但舞步比較沒有變化。

 

初八竹林山觀音寺看表演

表演之後也有下台帶領觀眾一起跳舞同樂。

 

第六個節目是歡樂鼓，表演者非常專注，鼓聲響亮，打得振奮人心。

 

第七個節目由前面的舞者再次出場，

這次換了手鼓與紅色舞衣，顯得相當喜氣。

 

初八竹林山觀音寺看表演

第八個節目是疊椅特技，這個都是慢動作，我就只拍照片囉。

 

初八竹林山觀音寺看表演

越疊樂高，還倒立耶，膽子好大。

 

初八竹林山觀音寺看表演

再往上疊，這平衡好厲害。

 

第九個節目是非洲鼓與雜耍的橋段，

 

初八竹林山觀音寺看表演

只有一位表演者，非常熱情喔，最後也是邀請觀眾同樂。

起來動一動比較不會冷~

 

初八竹林山觀音寺看表演

當天還有贈送平安龜餅乾，前面要參加活動，

最後則讓想要的觀眾上台猜拳，主持人會讓大家贏，我最後也拿到一個。

 

初八竹林山觀音寺看表演

看完表演，想回大殿，剛好看到出巡的車隊回來，

原來當天是初八，隔天初九，所以有出巡林口地區。

 

初八竹林山觀音寺看表演

六台車上都有神轎，一字排開很壯觀。

 

初八竹林山觀音寺看表演

抱著神像過火爐，走大門，要回正殿。

當天看完神像回殿，我就回家啦。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

10天之後2/15去了蘆竹大古山賞香水櫻，回程又再去了竹林山觀音寺。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

這次八重櫻開了~

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

花園裡有幾個日本燈座，跟櫻花一起拍也很有味道。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

當時八重櫻盛開，昭和櫻還在蓄勢待發。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

突然在園子裡見到一棵開白花的樹，

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

走近仔細看，覺得應該是李花，沒想到開得這麼晚。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

花園裡有不少八重櫻，桃紅色很艷麗。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

走過平安燈橋，感受正月的喜氣。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

涼亭邊也有一棵八重櫻盛開，好多人在拍照呢。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

從大門銅獅旁往上拍，門口兩側也有些櫻花可賞。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

另一邊的八重櫻開了，昭和櫻則還沒動靜。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

從天公爐往廣場拍，可以看到園區裡有好多八重櫻開著。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

八重櫻蠻大朵的，桃紅色也很討喜。

 

正月初八林口竹林山觀音寺看表演

後來昭和櫻也盛開了，最近應該輪到吉野櫻了，

這裡也有不少吉野櫻，喜歡的朋友可以前往賞櫻喔。

文章標籤
竹林山觀音寺 旅行團 米粉湯 昭和櫻 山櫻花 裝置藝術 竹子湖 官將首 平安餐 春節表演節目
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