時間回到2/5初八那天，到蘆竹茶園和小木屋農場後，

我來到了林口竹林山觀音寺，想要看春節期間才有的表演節目。

中午趕到時有一點晚，幸好有一團旅行團剛到，

廚房又端出一大鍋米粉湯，我才吃到平安餐。

吃過午餐，離下午兩點開演還有些時間，就先逛逛花園。

當時昭和櫻還沒開，只有一些山櫻花。

蛇年的裝置藝術，走可愛風。

淺色山櫻花，感覺是所謂的竹子湖種。

雖然是初八，但已經是上班日，大殿內的人不會很多。

以往春節期間也都會有表演，早期會請大陸的特技團來，非常精采。

新冠肺炎之後，就偏向請國內的團體表演了。

這次的節目只安排到初九，每天上、下午各一場，而且每天的組合不太一樣。

另外到元宵節還有加一場。

當天還蠻冷的，風有點大，坐在戶外臨時擺的塑膠凳子上看表演真是個挑戰，

對表演者來說也是不容易。

主持人開場後，首先是廟會舞蹈：官將首上場，

這是台灣特有的廟宇文化，以前只在廟會遊行隊伍才看得到，

現在也把這文化舞蹈化，才能在表演舞台上欣賞到。

第二個節目是優雅的民俗舞蹈，

舞者們柔軟的身段婀娜多姿，搭配漂亮的紙傘，看上去賞心悅目。

第三個節目是四川特技變臉秀。

一變、再變，好多變。

最後變出表演者的臉，我以為結束了，竟然又貼回一開始的臉呢。

第四個節目是扯鈴表演，技術不錯，表演得還蠻多段的。

蠻專業的，頗有水準。

中間下台跟觀眾互動，這位小妹妹很可愛，第一次用手拿旋轉的扯鈴掉了。

第二次被放在頭上，一動也不動，很勇敢。

第五個節目是森巴舞的表演，舞者很漂亮，

服飾很華麗，但舞步比較沒有變化。

表演之後也有下台帶領觀眾一起跳舞同樂。

第六個節目是歡樂鼓，表演者非常專注，鼓聲響亮，打得振奮人心。

第七個節目由前面的舞者再次出場，

這次換了手鼓與紅色舞衣，顯得相當喜氣。

第八個節目是疊椅特技，這個都是慢動作，我就只拍照片囉。

越疊樂高，還倒立耶，膽子好大。

再往上疊，這平衡好厲害。

第九個節目是非洲鼓與雜耍的橋段，

只有一位表演者，非常熱情喔，最後也是邀請觀眾同樂。

起來動一動比較不會冷~

當天還有贈送平安龜餅乾，前面要參加活動，

最後則讓想要的觀眾上台猜拳，主持人會讓大家贏，我最後也拿到一個。

看完表演，想回大殿，剛好看到出巡的車隊回來，

原來當天是初八，隔天初九，所以有出巡林口地區。

六台車上都有神轎，一字排開很壯觀。

抱著神像過火爐，走大門，要回正殿。

當天看完神像回殿，我就回家啦。

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10天之後2/15去了蘆竹大古山賞香水櫻，回程又再去了竹林山觀音寺。

這次八重櫻開了~

花園裡有幾個日本燈座，跟櫻花一起拍也很有味道。

當時八重櫻盛開，昭和櫻還在蓄勢待發。

突然在園子裡見到一棵開白花的樹，

走近仔細看，覺得應該是李花，沒想到開得這麼晚。

花園裡有不少八重櫻，桃紅色很艷麗。

走過平安燈橋，感受正月的喜氣。

涼亭邊也有一棵八重櫻盛開，好多人在拍照呢。

從大門銅獅旁往上拍，門口兩側也有些櫻花可賞。

另一邊的八重櫻開了，昭和櫻則還沒動靜。

從天公爐往廣場拍，可以看到園區裡有好多八重櫻開著。

八重櫻蠻大朵的，桃紅色也很討喜。

後來昭和櫻也盛開了，最近應該輪到吉野櫻了，

這裡也有不少吉野櫻，喜歡的朋友可以前往賞櫻喔。