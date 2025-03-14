改編自許仲琳所著小說《封神演義》，與話本《武王伐紂平話》的中國神話系列電影《封神三部曲》，自2023年起每年上映一部曲，由金獎導演《畫皮 II》《尋龍訣》烏爾善與國內外幕後團隊聯手，包括請來《臥虎藏龍》《斷背山》《冰風暴》劇本顧問詹姆斯 · 夏慕斯跨刀合作，更找來《魔戒三部曲》《阿凡達》《X 戰警》跨國特效團隊，打造出封神系列三部曲華語奇幻史詩鉅作，前所未見令人驚豔的極致視覺震撼，也寫下中國史詩奇幻電影標竿!
2025年3月14日在台上映的《封神三部曲》系列電影的第二部《封神第二部：戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)，是2023年電影《封神第一部：朝歌風雲》(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)的續集，由烏爾善編導，主演陣容包括了費翔、娜然、黃渤 、于適、陳牧馳、此沙、武亞凡、吳興國、那爾那茜 、陳坤、夏雨、 黃曦彥與單敬堯老中青三代的演員領銜演出，封神系列三部曲電影製作總成本24億人民幣，宣傳與發行總成本6億人民幣，總投資高達30億人民幣，《封神第一部:朝歌風雲》一上映，光中國大陸內地市場，就寫下26.34億人民幣，可說是口碑與票房雙贏!
《封神第二部:戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)，為《封神第一部:朝歌風雲》續作，全片劇情聚焦商紂王殷壽，與西岐城猴爺姬發兩人之間，為搶封神榜一統天下的神魔對決，正派代表由姬發、姜子牙、楊戩、哪吒與死而復生的商紂太子殷郊領軍，在雷震子的護衛下，對決由商王殷壽、妲己、聞太師聞仲、將軍之女鄧嬋玉，率領魔家四獸強攻西岐城，眼看一場生死存亡之戰即將爆發，足智多謀的姜子牙，又會如何善用「離水三尺願者商上鉤」的巧思策略，在關鍵時刻展現神機妙算呢?
雷震子是姬昌的第一百個兒子。在紂王設計陷害四大諸侯，姬昌前往朝歌途中，霎時雷雨大作。雷停雨息之後，在古墓旁發現後被養大成人，成為保護西岐城的重要神將，在本片捍衛西岐城的對戰中，展現了高度的決心與抗爭能力，幾次幫助姬發化險為夷!
《封神第二部：戰火西岐》新出現的兩位主要人物，一位剛從北海征戰十年班師回朝的老將聞太師聞仲，另一位是主動向商王殷壽請纓上陣，想擒反賊姬昌回商的4殷商總兵鄧九公之女鄧嬋玉，與其說兩人是殷壽的爪牙， 不如說兩人是典型的愚忠，固守絕不謀反的傳統教條，卻將失去廣大人心的戰將!
聞仲身為殷商太師，商紂三朝元老，文武雙全法力高深。他手持雌雄雙鞭威震戰場，還有神獸墨麒麟任其操弄，東征西討鎮朝歌江山、穩定殷商氣數；額頭上的眼睛擁有神通力，在本片中從一開始想告老返鄉，到後來披掛上陣，為了對付崑崙仙人助陣的西岐反抗軍，甚至擺出人神皆怕，殲滅力道強大的十絕陣，透過21面銅鏡散發出的金光，從天照射所到之處，被照到者不論人仙頓時全身癱軟，任由敵軍擺佈強攻取命!
殷商總兵鄧九公之女鄧嬋玉，生於戰場，長於戰場，武藝非凡且性格剛烈。身為先鋒官的她主動請纓替商王殷壽征討西岐，是姬發強勁難纏的對手之一。鄧嬋玉手持雙刀，輔以強大法寶「五光石」，一騎當千縱橫沙場百戰；每當戰鼓響起，便是她率領大軍發起攻勢的號令，鼓聲激盪迴天，士氣如虹！ 但片中與姬發之間產生了男女情愫，讓原本你死我活正邪不兩立的對戰，有了奇妙的轉折!
「《封神第二部：戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)十絕陣出，人仙皆亡！於2025年1月29日春節在中國上映，3月14日在台上映，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=B5npimhgHKw
而商王太子殷郊，原本是血統純正的成湯子孫，身為殷壽和姜王后的兒子，更是崑崙山想輔佐的天下共主；然而卻在《封神第一部》當中，被自己的父親殷壽拋棄殺害，死不瞑目的沖天憤怒，在被帶回崑崙山眾神出手救助後復活，因為吸走了原始天尊的法力，幻化出三重法相的殷壽，踏上展開復仇的旅程，完全不聽元始天尊與姜子牙的警告，寧願自己被苦痛、悲傷和憤怒所控制，也要親手了斷他那「曾經的父王」 殷壽 和殺母仇人妲己
《封神第二部：戰火西岐》全片好壞互見，好的一面在於人物造型令人眼睛一亮，演員氣勢特別是飾演聞太師的吳興國，與飾演鄧嬋玉的那爾那茜，兩人的演出氣勢驚人，對戰過程中言語動作擲地有聲，巾幗不讓鬚眉的英姿煥發，讓人印象深刻!
其次，墨麒麟與魔家四將的神器威力視覺特效，包括魔家四將中魔禮青的青雲劍，幻化而成的岩石巨龍，魔禮海、魔禮紅的混元傘，以及魔禮壽的紫金花胡貂特效，都讓人看得拍案叫絕! 而編導在片中，將姜太公釣魚「離水三尺，願者上鉤」的古老傳說，拍出了新意，也藉此衍生出敵我交戰過程中，高明引敵上鉤的絕妙策略! 全片基本上就是神魔正反派的連環對決，只是在展現上，似乎反派更勝一籌，打得正派人物節節敗退，包括了
雷陣子 Vs 魔家四將
哪吒與楊戩 Vs 聞太師
姬發 Vs 鄧嬋玉
缺點方面則在於第二集劇情敘述方面，缺乏第一集令人驚豔的開場故事，內容鬆散薄弱，缺乏說服力與感染力 ，原本仰賴視覺特效盼能彌補不足處，沒想到電影後半段，冒出與死後重生的法相天尊殷郊，藍精靈的造型，實在與劇情時空格格不入，讓人看得十分出戲，雖然他的功力驚人，可以輕鬆撂倒魔家四將!
而在第一集表現傑出的楊戩與哪吒，這集雖然也有楊戩展現水遁、土遁救人，以及哪吒利用混天綾遮著十絕陣銅鏡金光的救人橋段，但兩人戲分淪落成配角工具人，只在全片中跑來跑去，任由姜子牙差遣，少了第一集的凌厲仙氣，風靡觀眾的帥氣英姿!
最後令人扼腕的是主角姬發的個性描繪，顯得過於溫吞，在片中完全看不出他能在日後，成為推翻商紂的周文王，在片中很會滿口仁義道德， 卻是有勇無謀，加上關鍵時刻猶豫不決，比鄧嬋玉還要婆媽，還有兩人極其尷尬的感情線安排，讓原本勢不兩立的敵我對戰，到最後卻成了可以為君犧牲性命的兒女情長，轉折實在牽強!
記得看到電影結束後別急著走，因為《封神第二部：戰火西岐 》片尾還藏有三大彩蛋，跟第三部曲之間有十分珍貴的啟示，正反雙方戰前的三大懸念都深藏在其中，等你親自來感受，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=BEfHC_RHAcw
00:36 彩蛋一 殷郊重返朝歌，復仇之路開啟
03:53 彩蛋二 聞太師落魄逃亡，頭斷絕龍嶺
06:14 彩蛋三 誅仙陣現世 封神大戰一觸即發
<電影本事>
商紂王殷壽（由費翔飾演）殘暴無道、濫殺諸侯，以致天下民不聊生，慘遭天譴。為解除天譴，他意圖奪取封神榜逆天改命，崑崙仙人姜子牙（由黃渤飾演）、西岐少主姬發(由于適飾演）帶領軍民堅守西岐，家園保衛戰一觸即發！
殷商大將鄧嬋玉（由那爾那茜飾演）、太師聞仲(由吳興國飾演）奉商王殷壽之命，率魔家四將等殷商大軍出兵西岐；西岐一方得殷郊（由陳牧馳飾演）、雷震子（由韓鵬翼飾演）、楊戩（由此沙飾演）、哪吒（由武亞凡飾演）等人鼎力相助，更聚全民之力守衛家園。
兵戈相對，法術交鋒，兩大陣營掀起強強對決，關於「封神榜」的爭奪戰仍在繼續……
封神第二部 : 戰火西岐 The Creation of Gods II : Demon Force
電影類型 : 動作、奇幻、戰爭
電影級別 : 普遍級
電影片長 : 2時24分鐘
出品國家：中國
電影語言：普通話
上映日期 : 2025/1/29 (中國)
上映日期 : 2025/03/14 (台灣)
電影製片商：北京文化、世紀長生天影業[、企鵝影視、貓眼電影、海發文化與華夏電影
電影監製 : 江志強與黃渤
電影製片 : 杜揚（總製片人）與烏爾善（創意製片人）
電影導演 :《畫皮 2》《尋龍訣》烏爾善
電影編劇 : 冉平、冉甲男、烏爾善、曹升
小說原著：《封神演義》許仲琳作品、《武王伐紂平話》杜揚（總製片人）與烏爾善（創意製片人）
動作指導：桑林
電影配樂：蒙柯卓蘭（音樂總監）、高迪·哈博、田汨
電影攝影：王昱
電影剪輯：黃爍、張嘉輝與杜媛
領銜主演 :
《白色巨塔》費翔飾演帝乙次子後自封商紂王殷壽
《封神第一部:朝歌風雲》陳牧馳飾演太子殷郊
許還山飾演商王帝乙
高曙光飾演太子殷啟，被狐妖所惑弒父商王帝乙後被殺
袁泉飾演姜王后
徐沖飾演冀州侯蘇護
阿仁飾演冀州侯蘇護之子質子旅蘇全忠
《你好,火焰藍》單敬堯飾演蘇全孝
《異人之下》娜然飾演冀州侯蘇護之女蘇妲己，為保貞潔悲痛自盡身亡，卻被殷壽流出鮮血，意外解開軒轅墳九尾妖狐封印，妖狐為報恩附身蘇妲己
李雪健飾演西伯侯姬昌
于適飾演西伯侯次子姬發
楊玏飾演西伯侯長子伯邑考
《尋龍訣》黃渤飾演姜子牙
《一生一世》此沙飾演二郎神楊戩
武亞凡飾演哪吒
《極寒之城》夏雨飾演元始天尊弟子，姜子牙師弟申公豹
袁泉飾演東伯侯姜桓楚之女，太子殷郊和殷洪之母姜王后
王洛勇飾演紂王王叔比干
侯雯元飾演崇應彪
《東北插班生》黃曦彥飾演姜文煥
李昀銳飾演鄂順
《畫皮 2》陳坤飾演元始天尊
楊立新飾演姜桓楚
丁勇岱飾演鄂崇禹
高冬平飾演崇侯虎
馮紹峰飾演太乙真人
姜寶成飾演鄭倫
楊添皓飾演赤精子
李澤宇飾演廣成子
俞穎飾演慈航道人
宋寧峰飾演黃龍道人
夏晨旭飾演玉鼎真人
吳超飾演靈寶大法師
楊大鵬飾演懼留孫
趙磊飾演普賢真人
張振煊飾演文殊廣法天尊
文波飾演道行天尊
宋渡宇飾演清虛道德真君
雷震子數字特效生物，由韓鵬翼擔任動作捕捉演員。
(以下三位僅以旁白出現，形象未登場)
春曉飾演雲霄娘娘
其勒木格飾演瓊霄娘娘
張雪菡飾演碧霄娘娘
(以下要角在第一部片尾彩蛋片段「聞太師回朝」登場)
《特務謎城》吳興國飾演聞太師聞仲
僧格仁欽飾演魔禮青
張藝瀧飾演魔禮海
孫煌辰飾演魔禮紅
艾力江·庫爾班飾演魔禮壽
《異人之下》那爾那茜飾演鄧嬋玉
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