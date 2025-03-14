<一分鐘短評>

「我的刀可以殺敵，但絕不殺平民百姓」--- 鄧嬋玉

「寧可愚忠，不願謀反」--- 聞太師聞仲 「有勇氣為自己的愧疚而死? 那你有勇氣為西岐百姓而活嗎?」--- 姜子牙問姬發

電影《封神第二部：戰火西岐》接續 《封神第一部：朝歌風雲》的劇情，聚焦在商王殷壽 、西岐城侯爺姬發與死而復生的太子殷郊之間的正反對決，雙方為搶奪封神榜，不惜展開一場神魔對決的終極大亂鬥，第二部的視覺特效依然可觀，讓人看得血脈 賁張拍案叫絕，美中不足的是後半部被崑崙山元始天尊救活 重生的殷郊，變身造型讓人十分出戲，劇情也稍嫌鬆散無力，少了第一部緊奏又高潮迭起的轉折!

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改編自許仲琳所著小說《封神演義》，與話本《武王伐紂平話》的中國神話系列電影《封神三部曲》，自2023年起每年上映一部曲，由金獎導演《畫皮 II》《尋龍訣》烏爾善與國內外幕後團隊聯手，包括請來《臥虎藏龍》《斷背山》《冰風暴》劇本顧問詹姆斯 · 夏慕斯跨刀合作，更找來《魔戒三部曲》《阿凡達》《X 戰警》跨國特效團隊，打造出封神系列三部曲華語奇幻史詩鉅作，前所未見令人驚豔的極致視覺震撼，也寫下中國史詩奇幻電影標竿!





2025年3月14日在台上映的《封神三部曲》系列電影的第二部《封神第二部：戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)，是2023年電影《封神第一部：朝歌風雲》(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)的續集，由烏爾善編導，主演陣容包括了費翔、娜然、黃渤 、于適、陳牧馳、此沙、武亞凡、吳興國、那爾那茜 、陳坤、夏雨、 黃曦彥與單敬堯老中青三代的演員領銜演出，封神系列三部曲電影製作總成本24億人民幣，宣傳與發行總成本6億人民幣，總投資高達30億人民幣，《封神第一部:朝歌風雲》一上映，光中國大陸內地市場，就寫下26.34億人民幣，可說是口碑與票房雙贏!





《封神第二部:戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)，為《封神第一部:朝歌風雲》續作，全片劇情聚焦商紂王殷壽，與西岐城猴爺姬發兩人之間，為搶封神榜一統天下的神魔對決，正派代表由姬發、姜子牙、楊戩、哪吒與死而復生的商紂太子殷郊領軍，在雷震子的護衛下，對決由商王殷壽、妲己、聞太師聞仲、將軍之女鄧嬋玉，率領魔家四獸強攻西岐城，眼看一場生死存亡之戰即將爆發，足智多謀的姜子牙，又會如何善用「離水三尺願者商上鉤」的巧思策略，在關鍵時刻展現神機妙算呢?

雷震子是姬昌的第一百個兒子。在紂王設計陷害四大諸侯，姬昌前往朝歌途中，霎時雷雨大作。雷停雨息之後，在古墓旁發現後被養大成人，成為保護西岐城的重要神將，在本片捍衛西岐城的對戰中，展現了高度的決心與抗爭能力，幾次幫助姬發化險為夷!

《封神第二部：戰火西岐》新出現的兩位主要人物，一位剛從北海征戰十年班師回朝的老將聞太師聞仲，另一位是主動向商王殷壽請纓上陣，想擒反賊姬昌回商的4殷商總兵鄧九公之女鄧嬋玉，與其說兩人是殷壽的爪牙， 不如說兩人是典型的愚忠，固守絕不謀反的傳統教條，卻將失去廣大人心的戰將!

聞仲身為殷商太師，商紂三朝元老，文武雙全法力高深。他手持雌雄雙鞭威震戰場，還有神獸墨麒麟任其操弄，東征西討鎮朝歌江山、穩定殷商氣數；額頭上的眼睛擁有神通力，在本片中從一開始想告老返鄉，到後來披掛上陣，為了對付崑崙仙人助陣的西岐反抗軍，甚至擺出人神皆怕，殲滅力道強大的十絕陣，透過21面銅鏡散發出的金光，從天照射所到之處，被照到者不論人仙頓時全身癱軟，任由敵軍擺佈強攻取命!

殷商總兵鄧九公之女鄧嬋玉，生於戰場，長於戰場，武藝非凡且性格剛烈。身為先鋒官的她主動請纓替商王殷壽征討西岐，是姬發強勁難纏的對手之一。鄧嬋玉手持雙刀，輔以強大法寶「五光石」，一騎當千縱橫沙場百戰；每當戰鼓響起，便是她率領大軍發起攻勢的號令，鼓聲激盪迴天，士氣如虹！ 但片中與姬發之間產生了男女情愫，讓原本你死我活正邪不兩立的對戰，有了奇妙的轉折!

「《封神第二部：戰火西岐》( The Creation of Gods II : Demon Force)十絕陣出，人仙皆亡！於2025年1月29日春節在中國上映，3月14日在台上映，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=B5npimhgHKw

而商王太子殷郊，原本是血統純正的成湯子孫，身為殷壽和姜王后的兒子，更是崑崙山想輔佐的天下共主；然而卻在《封神第一部》當中，被自己的父親殷壽拋棄殺害，死不瞑目的沖天憤怒，在被帶回崑崙山眾神出手救助後復活，因為吸走了原始天尊的法力，幻化出三重法相的殷壽，踏上展開復仇的旅程，完全不聽元始天尊與姜子牙的警告，寧願自己被苦痛、悲傷和憤怒所控制，也要親手了斷他那「曾經的父王」 殷壽 和殺母仇人妲己

