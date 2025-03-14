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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

2025-03-14 22:05:00 文字：冠婷｜生活趣
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冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

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關於巧哚洋房

「台北大安區義式餐廳_國父紀念館捷運站美食餐廳」

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巧哚洋房在哪裡

巧哚洋房位於台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號，近國父紀念館捷運站、台北大巨蛋、松山文創園區，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

巧哚洋房環境_餐點特色

「4.8星高評價義式餐廳_歐洲風情溫馨小屋」

「平價義式料理_嚴選食材Ft.手做醬汁」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_國父紀念館捷運站2號出口，走路5分鐘；270路、311路公車_仁愛延吉街口站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_仁愛路四段、仁愛路四段345巷5弄。

汽車：附近汽車停車格_仁愛路四段、仁愛路四段345巷5弄；Google地圖4.3星停車場_嘟嘟房僑安地下停車場，走路5分鐘。

 

交通指引_巧哚洋房

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

義大利麵控朋友推薦的道地義式料理；隱身巷弄裡的4.8星高評價義式餐廳─巧哚洋房。

從國父紀念館捷運站2號出口開始走，走到仁愛路四段345巷5弄延吉街交叉口，即可看到位在右手邊的巧哚洋房；周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸網絡、好停車。

 

巧哚洋房環境開箱

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巧哚洋房餐廳門口有擺放置傘架，提供給攜帶雨具的朋友們暫放。

 

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巧哚洋房營業時間是：

二~五  17：30~23：00 (週一公休)

六、日 11：30~14：30；17：30~23：00

 

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門口有擺放巧哚洋房菜單，方便路過的朋友們翻閱參考。

 

巧哚洋房_接待區

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第一次走進巧哚洋房，不知道要點哪些餐點吃的朋友們可以參考牆面上的2025巧哚洋房新菜單。

 

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在巧哚洋房用餐、外帶餐點，可使用現金、LinePay、街口支付、全支付、台灣Pay、橘子支付、ipassmoney、icashpay、悠游付、歐付寶等多元方式付款結帳。

 

巧哚洋房_用餐空間

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餐廳空間裝潢風格走古典溫馨路線，置入歐洲元素物件，走進巧哚洋房就像走進任意門直達歐洲小餐館享受義式好味。

 

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在暖色調燈光點亮的溫度空間裡，規劃2人桌、4人桌。

 

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每張餐桌旁都有擺放置物籃，方便饕客放置隨身包包。

 

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在饕客入座前，早已將用餐時會使用到的水杯、餐具、紙巾、分食盤，整齊地擺放於餐桌上。

 

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用餐空間以2人桌為主，2人以上用餐建議提早2天以上打電話或線上預訂用餐，方便外場人員先行併桌。

 

巧哚洋房2025新菜單人氣義式料理分享

地中海碳烤時蔬 280元

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鹹香生火腿搭著用炭火烤過自帶獨特焦香的甜脆蔬菜，加點口感綿密的甜香蘋果花椰菜泥，整體層次豐富、清爽不厚重，很適合當開胃菜享用。

 

米蘭蟹肉泡芙 280元

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泡芙裡夾了整隻軟殼蟹！！！

 

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酥香泡芙殼裡抹上厚厚一層用大將蟹肉、鮮奶、蔬菜泥手工製作的獨門醬，加上紫蘇葉完美襯托軟殼蟹的鮮美，一口咬下享受多種食材堆疊的豐富層次感。

 

香檸角蝦天使細麵 580元

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跟刷滿存在感的大尾角蝦Say Hi~

 

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料理過程中加入自帶獨特鮮香的蟹膏炒製天使麵，享用前拌入蝦膏泡泡增加入口吃到的鮮味厚度，一口軟Q天使麵，接著吃一口肉質脆甜的角蝦肉，好滿足。

 

托斯卡尼野豬鳥巢麵 480元

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以山豬肉為主角，添加紅酒、洋蔥、胡蘿蔔、芹菜等食材堆疊香氣層次，經過火侯時間淬鍊成就的厚工好味鳥巢麵。

 

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整體鹹度中等、不過鹹，跟著Q彈麵條入口在嘴裡留下的濃郁醬香味，之後回訪會想再點！

 

爐烤堅果小羊排 1180元

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以濕式熟成方式料理羊排。

 

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舒肥羊排 → 香煎 → 刷上特製醬汁、加點香草增加香氣層次、鋪點開心果增加口感，沾點用玉米粉&鮮奶煮的醬汁，羊肉口感十分軟嫩、不會嚼不爛也沒有羊騷味，是吃得到羊肉獨有肉香味的，一支接一支入口超過癮！

 

美味的醜餅 120元

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顏值不高，刷滿美味記憶的驚喜甜點！

用蛋白糖、杏仁手工製作的義大利傳統餅乾，口感香酥、留在嘴裡的甜味很自然、不死甜。

 

冬季蘋果卷 260元

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用脆甜蜜蘋果製作餡料包入香酥餅皮，直接吃或沾點蛋奶醬增加香氣，都能享受真材實料堆疊的豐富水果香氣。

 

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

可搭著一旁附上的熱紅酒享用，最後咀嚼檸檬片除去留在嘴裡的食物味道，畫下一餐的完美句點。

 

消費資訊

V 用餐日期：2025/03/06(四)

V 付款方式：現金、LinePay、街口支付、全支付、台灣Pay、橘子支付、ipassmoney、icashpay、悠游付、歐付寶。

V 低消：每人一份主餐440元起，酌收10%服務費。

V 未滿座不限時；滿座2小時。

 

2025巧哚洋房菜單

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

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台北大安區義式餐廳_巧哚洋房菜單，攝於2025/03/06(四)

 

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房，藏身巷弄4.8星高評價義式料理，國父紀念館捷運站美食餐廳_2025菜單 – 冠婷生活趣

台北大安區義式餐廳_巧哚洋房酒單，攝於2025/03/06(四)

 

台北大安區義式餐廳相關資訊

巧哚洋房

熱門搜尋：台北大安區義式餐廳、國父紀念館捷運站美食餐廳、台北大安區美食餐廳、台北大巨蛋附近美食餐廳、松山文創園區附近美食餐廳

設施：洗手間、置物籃

⏰ 營業時間

二~五  17：30~23：00 (週一公休)

六、日 11：30~14：30；17：30~23：00

📍 地址：台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號

📞 電話：02 2778 3347

 

 

 

品牌資訊

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ChiaoDuo House巧哚洋房餐飲坊

phone02-27783347
place台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.72
服務品質
4.69
裝潢氣氛
4.61
CP值
4.42
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