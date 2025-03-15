苗栗頭份美食「鐵了心火鍋-頭份店」，位於頭份交流道旁的熱門火鍋店，一旁有收費停車場方便停車，鍋物最低價只要328元～就能享有自助區提供蔬菜及火鍋配料任你夾～還有麻辣鴨血及豆腐、咖哩飯、飲料及冰品無限吃到飽喔！環境寬敞舒適，還有提供兒童座椅，無論要帶長輩或小朋友來用餐都很適合唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單MENU供參考！

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▲「鐵了心火鍋-頭份店」地點靠近頭份交流道，從交流道下來後約一分鐘即可抵達，建議騎機車前來會比較方便，如果是開車前來，在店家前方20m右轉，就有一個收費停車場。

▲「台灣大車位」停車場就在肯德基KFC旁邊的車道進去，但該停車場非店家特約，而且沒有柵欄、沒有E-TAG收費，也沒有人工收費！停好車後要掃描QR CODE，下載APP綁定後才能停車和繳費，第一次使用需要花點時間操作！

▲入店以後會有服務人員協助帶位，一旁還有一個適合拍照的背景牆，這邊有著各種slogan的牌子，可以拿著打卡拍照唷✌️

▲店內的空間很寬敞，走道很寬，無論是要推輪椅、推嬰兒推車來用餐都沒問題，動線也設計的很好，即便客滿也不至於太壅擠👌而且店家也有貼心提供兒童座椅，帶小朋友來用餐也OK！

▲桌上會提供一個盤子給客人到自助區夾菜自取，他們的蔬菜品項和火鍋料多30種，還有王子麵、科學麵和冬粉等副食可自取！光是吃自助吧的食物就可以吃得很飽耶🤩

▲自助區可以自己夾喜歡的食材～喜歡吃的還可以多夾一點～自由度很高～也比較不會浪費食材👍

▲這邊還有牛蒡絲、海帶芽、百香果木瓜、麻辣鴨血、麻辣豆腐等，在等火鍋上桌前可以先吃點東西😋

▲一旁還有咖哩飯可自取～裡面有滿滿的馬鈴薯和紅蘿蔔～味道還不錯呢😋

▲醬料選擇多達10幾種～都可以依照個人口味自行搭配～

▲飲料區則有多款冷熱飲～我自己最愛的就是可口可樂系列的氣泡飲料和義豐冬瓜茶了！

▲這是我第一次在火鍋店吃到布拉芙冰淇淋耶！最特別的是他們的冰淇淋是漸層顏色的～這天吃到的木瓜牛奶口味超好吃耶😘

【鐵了心火鍋｜完整菜單MENU】

▲低消逝每人一份套餐，限一人共鍋，共鍋可以享有自助吧的食材，並每位酌收40元清潔費（自助吧品項不提供打包服務）

♦︎ 140cm以上共鍋費288元（提供蔬菜雞湯）

♦︎ 121cm-140cm共鍋費110元

♦︎ 120cm以下不收費

▲湯品的選擇多達12種，其中的「北海道昆布湯」是不用額外加價的，其餘11款則是分別加價39-99元不等！

▲以上是「鐵了心火鍋」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【雙人海陸火鍋】

▲這天點了「阿嬌金湯」的湯頭，以南瓜為基底加入黃燈籠椒泥及青椒、老薑、香蒜泥、米醋調製而成，湯底香濃鮮酸，適合搭配肉品和海鮮！

▲雙人海陸拼盤裡面的海鮮盤有蝦子、現流蛤蜊、魚片、蝦仁漿、日本扇貝等！

▲海鮮食材非常新鮮！全部放到湯裡面一起煮熟，讓湯頭多了些鮮甜海味！直接變成海鮮富翁～超滿足的啦☺

▲日式壽喜燒湯底的微甜口感很適合涮肉～裡面還加了些洋蔥提味～如果覺得洋蔥不夠～自助區也能自己夾喔！

▲海陸鍋的肉片搭配的是小肥牛和梅花豬～也可以加價100元換成全牛肉的肉盤喔！

【梅花豬】

▲梅花豬肉片很適合煮到壽喜燒的湯底～這個湯底無論涮肉涮菜都好吃～如果需要加醬汁或開水都可以請服務人員幫忙👌

▲梅花豬的肉質很不錯～即便煮到全熟也不乾澀～口感紮實好吃！

【小肥牛】

▲小肥牛是我平常吃火鍋最愛的基本款！有肥有瘦的肉質口感相當軟嫩～我很喜歡😋

▲點壽喜燒湯底還會另外附一顆蛋！把煮熟的肉品沾生蛋黃～使得口感變得更加滑潤濃醇～簡直有夠好吃的啦🤩

【金湯酸菜魚】

▲他們的酸菜魚火鍋除了烏鯉魚以外，還有另外附小肥牛／梅花豬／私藏雞柳三選一！

▲酸菜魚的湯底喝起來有一股獨特的酸香氣息！這湯頭非常開胃～就是會讓人忍不住一口接一口🤩根本就值得開一間酸菜魚專賣店阿！

▲他們的魚片很新鮮，魚肉份量很足夠，口感也很鮮嫩，煮到入味的魚片特別下飯呢😋

▲私藏雞柳的肉質較軟嫩且帶有嚼勁～是不少健身族群的最愛～也很適合煮給長輩或小朋友吃唷🤗

▲整體來說，這間「鐵了心火鍋-頭份店」內用的空間很寬敞舒適，一旁就有收費停車場方便停車！鍋物最低價只要328元起～就能享有自助區提供蔬菜及火鍋配料任你夾～還有有麻辣鴨血及豆腐、咖哩飯、飲料及冰品無限吃到飽喔！這天吃到的雙人海陸火鍋和金湯酸菜魚都不錯，特別喜歡他們的壽喜燒湯底，無論涮肉涮菜都好吃😋

***本文感謝”鐵了心火鍋-頭份店”邀約,內文為真實感受分享***

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