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華岡製茶廠評價／大禹嶺茶葉開箱推薦，清香潤喉、甘甜生津的絕佳高山烏龍茶！

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2025-03-16 15:06:00 文字：Big Fish
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華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

平常我就有喝高山茶的習慣，這回女王節對自己好一點，

宅配了華岡製茶廠的大禹嶺高山茶來享用，

分別是台八霸王和高山毒王二兩各一包。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

華岡製茶廠離福壽山農場天池不遠，海拔2450公尺，

位於南投縣仁愛鄉翠華村，屬於梨山茶系，

因為海拔高，溫度較低，生產出來的茶葉清香爽口，是高山茶中的極品。

台八霸王產地在大禹嶺103k茶園，高山毒王的茶葉產地則是在101k，

這讓我想起台八線楓之谷就在105k左右，好久沒去啦！

基本上這麼高的山上氣溫較低，比較不會有蟲害，

茶葉生長較慢，回甘喉韻的釋放也更好。

茶園採用有機肥料，農藥檢測SGS合格，大家可以安心喝茶。

人工採收茶菁都取一心二葉或三葉，

採下之後要把握48小時黃金時間，掌握好凋萎與發酵度，不眠不休製茶。

曾看過電視採訪報導，採收與製茶期是茶農最辛苦的時間。

華岡製茶廠在地經營，有40年專業製茶經驗，加上製茶廠的現代化設備，

就是要給大家喝到高品質的好茶。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

先開高山毒王來喝，一打開包裝就聞到茶葉清香，

倒出來是典型高山茶的球型茶葉。

這茶的品種是青心烏龍，種在海拔2600公尺高的迎風面茶園，冷度極高，

生長緩慢，喉韻極好。

發酵度大約是20%-22%，屬於生茶，雖不刮胃，但胃如果不好就不要空腹喝。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

茶葉用量大約是舖滿壺底的量，依照壺的大小，約3至5克，然後用沸水沖泡

如果不夠熱，味道會出不來唷。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

第一泡可以放一分半鐘，讓茶葉有時間展開，之後再將茶倒至茶海。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

高山茶有特殊清香，可先倒至聞香杯，

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

再將茶杯倒扣在聞香杯上，

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

翻過來，再將聞香杯拿起。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

此時可以先將聞香杯湊近聞香，再來品嘗好茶。

如果沒有聞香杯，就等喝掉茶湯再聞茶杯內的香氣了。

第一次沖泡，可能茶葉少了點，水溫也不太夠，顏色偏淡，

後來再泡就多放點茶葉，也用夠熱的熱水泡，茶湯顏色就不會這麼淡。

這高山毒王的香氣在沖泡第二、三次時最明顯，帶著淡淡梔子花香甜味道。

這茶很耐泡，沖泡六、七次都還很好喝，泡到後面可以拉長點時間。

茶湯金黃色，熱的、溫的和冷的喝起來風味有點不同，和喝咖啡很像。

我個人覺得溫的茶湯最香，冷的雖然沒有溫的香，

但喝起來還是非常順口，完全不澀，而且會回甘又生津，

喉韻相當甘甜，甚至一小時後口中都還有茶的香氣。

果然不負高山毒王之名，的確像放毒一樣，會讓人上癮。華岡製茶廠評價／大禹嶺茶葉開箱推薦，清香潤喉、甘甜生津的絕佳

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

茶葉都展開了，滿滿甘甜茶香飄散。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

泡完之後拿出茶葉來看，多是一心二葉或三葉，當然也有些單葉的茶葉。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

隔天再來喝台八霸王，這茶名也很威的感覺，好期待！

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

一剪開包裝也聞到茶葉清香，同樣是典型高山茶的球型茶葉，小的多一點。

這茶的品種也是青心烏龍，種在海拔2650公尺高的地方，

發酵度大約是22%-25%，也是偏生茶，胃如果不好不建議空腹喝。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

我用同樣的方法泡茶，將茶葉舖滿壺底，加入沸水，約一分半後倒入茶海。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

高山茶很香，一定要來聞香一下。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

將茶杯倒扣在聞香杯上，倒過來倒出茶湯，

我覺得香氣聞起來像含笑花的香甜，同事覺得有玉蘭花的味道。

台八霸王喝起來也非常溫潤滑順，完全不澀，喉韻相當好，

喝完還會回甘生津，齒頰留香，真的是夢寐以求的台灣高山茶！華岡製茶廠評價／大禹嶺茶葉開箱推薦，清香潤喉、甘甜生津的絕佳

 

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好茶一定要和好友分享，有人能一起聊天、喝茶，真是人生一大樂事！

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

這款茶葉也是一心二葉與三葉居多，茶葉顏色稍微黃一點點。

 

華岡製茶廠評價／高山烏龍茶葉、台灣高山好茶開箱推薦，清香潤喉

自己在家裡喝，拿出好久以前朋友送的玻璃茶具，

一杯一杯慢慢泡，聞著帶著花香的茶香，慢慢品嘗，心中感覺好幸福啊！

這兩款茶都很香，夏天冷泡一定也很好喝，

不過我更愛熱沖，可以聞到不一樣的香氣。

 

這次喝了華岡製茶廠兩款大禹嶺茶，品質優良，

除了迷人的清香，還有非常好的喉韻，餘韻綿長。

有機種植通過SGS檢測，不用擔心農藥殘留問題，喝起來讓人安心。

以前喝過的高山茶，有時泡起來有點澀，或些許刮喉，

大禹嶺高山毒王與台八霸王非常滑順，完全不澀也不刮喉，

不僅清香與喉韻讓人回味無窮，還會一直生津止渴，

對於每天要一直說話與唱歌的我來說，是一大福音。

好友們如果也有喝茶習慣，又鍾情高品質清香高山茶的，

可以嘗試華岡製茶廠的大禹嶺茶、梨山茶、福壽山茶與杉林溪茶唷。

 

想瞭解更多茶葉相關訊息或想購買，請上華岡製茶廠官方網站。

大禹嶺高山毒王 

大禹嶺台八霸王

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