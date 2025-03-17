二月份我就追蹤了新莊中港大排光雕展今年的展期，

後來得知2/26-3/23每晚六點至十點綻放，

於是228假期第一天晚上，就來報到。

這次只從自立街的中港廣場到中原路的彩虹廣場，距離變短但更精彩。

我大約九點到，人聲鼎沸呀！

走在中華路上就看到自信橋上亮麗的光之女神，先拍再說。

往橋下望，好美的星河道與藝術門。

我沿著中華路人行道往中港廣場走，打算再從廣場進入河道，再一路往北。

河道兩岸上方的樹上有許多燈，是從耶誕節就有，還沒拆掉，更添繽紛熱鬧。

從上方往河道看有不同角度，但走在河道更震撼唷。

彩色跑馬燈有時會出現拼音，是＂LOVE IN ZHONGGANG(中港)＂。

來到中港廣場，就可以看到紫羅夢境，接著就往下，沿著河邊走。

這個城堡建築有童話故事的感覺，側面看起來不大，可拍到倒影。

正面其實沒那麼小。

接著是浪漫列車，有人排隊進入拍照。

最美最大的燈飾，莫過於這個光之女神和她前方的星河。

藍色的藝術門加上倒影，看起來剛好像個相框。

兩岸好多人在拍照。

過了自信橋先進入光環隧道，

後面就是心戀中港拍照點，還蠻多人排隊的，我是趁換人的空檔拍了空景。

經過幸福橋下的星光隧道，

來到夢幻蝴蝶園，一整趨勢垂下的燈串，上面還有不少蝴蝶。

過了昌盛橋，就可以看到蒲公英夢幻園。

半圓形向上是盛開的樣子，圓形是種子成熟要飛散前的樣子。

過了昌隆橋有彩色熱氣球光廊，去年也有。

然後是現代的光廊門，遠看有的能湊成一個圓，

走近看就知道是半邊放在左右兩邊。

經過昌中橋，看到漂亮的魟魚造型照明設備，倒影也非常清楚。

橋下有畫鯨魚，河底也有看到倒影，蠻有趣的。

接著是愛心光廊，兩邊有好多蝴蝶燈飾，

最後來到愛戀鐘響亭，

水上有好多蝴蝶、蜻蜓，非常熱鬧。

岸邊有動力鞦韆，搖動的時候會發光，

除了這兩個雲朵的，去年的蝴蝶鞦韆也在現場。

在拍的時候，我注意到時間快到十點了，

拍完走樓梯到上方人行道，果然就暗燈了，耳邊聽到好多人驚呼。

往回走，從上方拍，前一區還亮著燈。

蒲公英也還亮著燈，不過我拍完也熄燈了。

我以為半小時左右就能拍完，沒想到走了將近一小時，還好及時拍完了。

新莊中港大排光雕展從2/26展到3/23，還有一週，

想賞燈的朋友要把握機會了！