現炸最美味！尤其對街邊小吃「雙胞胎」更是如此~

難得到基隆一趟，想尋找當地有名的大腸圈，還沒抵達預設的目的地，就先嗅到 阿山哥雙胞胎 隨著滾燙熱油散發的香氣。回過頭再透過網路查詢，這才得知阿山哥雙胞胎己在地深耕50年，讓人感到相當訝異，但能隨機巧遇老店，也為我們帶來小小的驚喜。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

基隆人最愛的傳統小吃

雙胞胎在學生時期算是很常見的街邊小吃，尤其下午時段總有一些排隊人潮，大家都是被麵糰拋下油鍋後爆出的香氣給吸引了過來，只是不知為何，愈來愈難以見到過去的景象，住家附近也幾乎是找不到了，能在基隆巧遇知名的阿山哥雙胞胎，著實令人驚喜。據說阿山哥原本靠著一輛發財車做生意，一路發展成店面，真讓人佩服！

第一次近距離地看製作過程，現場現揉麵糰，直接下油鍋，手起刀落的畫面令人印象深刻。而招牌上寫著“無添加香料及奶製品”，想必是真材實料，也更加吸引人潮了。

阿山哥雙胞胎從小小的生麵糰，經過高溫油炸，像是變魔術般的尺寸被放大好幾倍，沒能等到這一鍋，便再繼續等下一鍋，生意超好，為了能嚐到現炸的好滋味，說什麼也得耐心等候。

除了傳統大雙胞胎，還有另一種名為發財蛋的商品，但一下子就賣完，沒能等到，這應該就是雙胞胎的迷你版，雖然口感差不多，卻似乎更受歡迎。

阿山哥雙胞胎售價

✔️ 傳統大雙胞胎12元/個，買5送1。

✔️ 傳統大雙胞胎一份(5個)50元，比起單購來得優惠。

✔️ 發財蛋50元/份，看起來數量較多。

阿山哥雙胞胎冷了也好吃

熱熱吃，表面是酥脆的，裡頭則是軟糯有彈性。讓人意想不到的是，冷著吃竟然也不失其美味，且完全無油耗味，果然夠水準！

據說雙胞胎是福州傳統點心，有另一個名稱叫做喜相逢，以高筋麵粉、糖鹽及酵母製作而成，成份相當單純。二個小的生麵糰挖洞後串在一起下鍋油炸，澎起來後像綁著的蝴蝶節，因黏在一起的外貌形狀被稱作雙胞胎。

想知道夠不夠美味，冷冷吃是很準的，只要沒有油耗味，表示油品不差，而麵糰孔洞分佈均勻，讓每一口的感覺都很接近，好吃！

雖是第一次接觸阿山哥雙胞胎，但也不會是最後一次，這回買太少，吃得不過癮，有機會一定要多打包一些跟親朋好友分享~

店家資訊

0800AM – 1800PM

0925-555016

基隆市仁愛區忠三路52號

※ 博愛地下停車場、成功停車場、中山一路停車場