「太春小館」是寧夏夜市、雙連市場旁的人氣店家，主要提供各式平價的日本料理，招牌必點的「毛毛蟲壽司」和各式生魚片、握壽司都非常受歡迎，每一道料理食材新鮮口感佳，且份量十足，是一間值得再訪的店家。

「太春小館」店面很不起眼，就是一般傳統小吃的店面，每到用餐時刻，就會有許多人潮排隊。

「太春小館」的座位區就設在雙連市場裡，沒有過多的裝潢擺設，呈現傳統樸實的用餐氣氛。

有滿多顧客是選擇外帶的，現場也有擺放壽司盒，供顧客直接拿取。

「太春小館」的菜單，除了日式料理品項之外，也有一些台式熱炒餐點。

「毛毛蟲壽司」是「太春小館」的招牌餐點，上桌後就可以看到紮實的食材和份量。





「毛毛蟲壽司」外層是炙燒後的鮭魚，內層包裹著炸蝦、蟹肉棒、薯泥、小黃瓜、佐料等食材。

一口咬下超滿足！呈現出多層次的美味，真的是必點料理！

「太春小館」的生魚片、握壽司也很美味可口。

我們點了一份綜合握壽司，每一貫握壽司的生魚片都很肥美新鮮，壽司米醋飯的口感也很不錯。

我們還點了一份傳統的「綜合壽司」，結合了海苔壽司、豆皮壽司和花壽司的美味。

「鍋燒烏龍麵」在寒冷冬天吃起來特別溫暖美味。

裡頭有一些火鍋料和海鮮食材，搭配著滑順的麵條和爽口的湯頭，美味又可口。

佐佐超愛這道鍋燒烏龍，一個人吃光光！

冷盤部分點了一份「明蝦沙拉」。

除了有肥美的蝦肉之外，還有一些蔬食食材和薯泥，非常開胃爽口。

另外我們還點了鮭魚卵手捲和味噌湯，讓餐點更豐富美味。

整體而言，「太春小館」的餐點都滿不錯的的，而且不用花高貴的價格，就能品嚐到多種美味的日式料理，是間值得再訪的店家。

《店家資訊》

「太春小館」

地址：台北市大同區民生西路198-4號

電話：02-25553584

營業時間：每日07:00-14:30；17:00-00:00

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