這家位在南京東路三段介於捷運南京復興站和松江南京站之間九月新開幕的一桶薑母鴨，除了傳統的薑母鴨、秋天必吃的紅蟳螃蟹，現在推出春夏新菜單，充滿胡椒香氣的胡椒龍骨鍋，多種蔬菜、火鍋料以盤計費自已拿，還有多種口味的泰國蝦、綜合生魚片和生菜包肉，整體環境寬敝不擁擠，適合朋友公司同事聚餐的好選擇



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1.一桶薑母鴨︱交通、營業資訊

一桶薑母鴨

住址：台北市中山區南京東路三段89巷5之4號

電話：0225090857

營業時間：17：00~00：00

FB: https://www.facebook.com/61565673185169/



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2.一桶薑母鴨︱餐廳環境

一桶薑母鴨就位在南京東路三段的巷子裡，一整棟的淺藍色的建築物十分醒目







旁邊的冷凍櫃有各式蔬菜、蛤蜊、火鍋配料可以自已拿取，價格依照盤子顏色計費，每盤都還有用封膜包起來，衛生又乾淨





3.一桶薑母鴨︱春夏季新菜單、價位

一桶薑母鴨針對春夏季推出了新菜單

有蔬果龍骨鍋，和胡椒龍骨鍋、多種口味泰國蝦、胡椒魚、生魚片和生菜包肉等多樣菜色





4.一桶薑母鴨︱胡椒龍骨鍋(小）$350

招牌鍋物有蔬果龍骨鍋，和胡椒龍骨鍋兩種選擇，這次點了胡椒龍骨鍋，胡椒香氣好香但不會嗆辣，女兒也可以吃，可以多拿一些玉米、蔬菜下去煮，會讓湯頭愈煮更甘甜，而且給的龍骨好大一塊，吃菜吃肉好滿足





5.一桶薑母鴨︱香蒜泰國蝦$650

撒滿煎到金黃脆酥蒜片的香蒜泰國蝦，實在是香的太誘人了，泰國蝦肉質飽滿又彈牙，女兒吃的讚不絕口



6.一桶薑母鴨︱綜合生魚片$350

綜合生魚片有紅甘、鮪魚和鮭魚依當季新鮮的漁類為主，而且還帶有一定厚度，夏天就很適合吃冰冰涼涼的生魚片

7.一桶薑母鴨︱火烤豬五花（附生菜泡菜）$350

火烤豬五花就像韓式的生菜包肉一樣，還附有蒜片辣椒和泡菜，跟烤的香香的豬五花真的很搭配

8.一桶薑母鴨︱火烤雞腿肉串（兩串）$150

火烤雞腿肉串烤的外皮金黃酥脆的，一定要趁熱熱的吃，還附上辣椒粉和黃芥末醬可以沾取

9.一桶薑母鴨︱手工拌麵線$50

50塊的手工拌麵線頗大一盤覺得划算，因為還要吃火鍋和菜，可以點個一盤兩三個人分

10.一桶薑母鴨︱烏梅汁氣泡飲$100/蘋果氣泡飲$100

用啤酒杯裝的氣泡飲好滿足，還有生啤酒、特別的烏梅甜啤酒和金門高梁凍飲、還有真露等多種酒精飲料可以選擇

（喝酒不開車，未成年請勿飲酒）

11.一桶薑母鴨︱個人評價

這次是二次來訪一桶薑母鴨，上次來吃冬天的紅蟳薑母鴨印象很好，這次春夏新菜單的胡椒龍骨湯我個人也很喜歡，而且小鍋才350元，可以自已選購要再加什麼蔬菜火鍋料以外，還有大人小孩都喜歡的多種口味泰國蝦跟生魚片、串燒、生菜包肉等多種選擇，每個人都可以找到自已想吃的菜色，和親朋好友一起聚餐歡樂又美味



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