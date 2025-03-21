在布拉索夫Brasov過了一夜，隔天一早八點出發，

一小時後來到西南郊的澤爾內什蒂Zarnesti，

要參觀自由熊保護區Libearty Bear Santuary。

我們從大馬路轉進石子小路上山，沒多久就到了。

Libearty這名字很有趣，

本來liberty是自由的意思，中間故意用bear唷。

這花用智慧鏡頭查，竟然是菊苣屬的植物，可惜沒特別注意葉子。

一大早就有人來排隊準備進場了。

這是個拯救籠中熊的庇護所，不是動物園喔。

2005年成立，是私人非營利機構，

收留了羅馬尼亞當地的120隻棕熊，園區森林面積有69個足球場大，

讓不同時期的熊有自己的領域，不會互相干擾。

各地如果有被虐待的熊或其他動物，

例如馬戲團、主題樂園、加油站、餐廳豢養的熊被虐待，都可以送到這裡來拯救。

除了救熊，也救受傷的鳥、牛、羊、驢、狼、鹿等。

這保護區一天只開放兩小時，除了門票，還要靠大家捐款維持。

我們跟著解說員走進園區，來到一個解說站，

他先解說，再讓我們看短影片介紹。

解說完畢，帶著我們逛園區。

鐵網是電子圍籬，上面有木牌，記錄了熊的名字和來到園區的時間。

如果仔細看，這圍籬內就有一隻熊側躺在地上。

熊如果死了，就會火化。

園區是用大熊星座的樣子去分，

有個小農場和安置動物的八區，其中六區是讓不同時期的熊待的區域，

另外兩區就給狼和鹿。

2007年之前，主題樂園、加油站、餐廳會把熊放在籠子裡吸引顧客。

2007年加入歐盟後，依照規範就不能把熊關在籠子裡了，

之後就接收了好多被虐待的熊。

沿著園區內的小路走，就會看到籬笆內有熊在走動。

這樓梯是要給專業拍照用的喔。

我們進入大多用手機拍照，如果要用相機拍照需要另外付費。

又見棕熊。

有幾個水池，可以讓熊進去降溫。

路邊有些野花，就順手拍了下來。

走到訓練中心附近，這裡有好幾隻熊。

有一隻不停地走來走去，很焦慮的樣子，是源自於之前的被虐待。

早上是放飯的時間，很多熊都會出來。

圍籬外有草地，遊客要待在步道上，不能走上草地接近熊。

這裡好多熊，樹上還有一隻喔！

後來樹上的熊開始移動，牠要下樹了。

我拿起來錄的時候牠已經到地面了，這是領隊錄的。

接著跟著領隊轉個彎，走進林蔭道，舒服多了。

這裡有狼唷！

手鐲上來了一隻昆蟲，也不知道是什麼，尾巴有長長的針耶。

來到這裡的熊，要先經過訓練，才會放到森林裡。

在這邊被照顧過的熊，習慣了人的照顧，回森林無法生存。

這裡雖然很大，但收留了很多熊，沒有空間再養小熊，所以會閹割熊。

參觀結束，我們回到門口的小屋，可以買紀念品，也可以捐款。

我們有團員捐了150歐元，園內會給感謝狀，還可以指定捐款給某隻熊喔。

我們在這裡停留了兩個小時，11點離開，

回布拉索夫之前，還要再去參觀一個防禦性修道院。

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