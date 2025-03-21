



端午粽子推薦，超好吃彌月油飯聞名的冊子油飯在端午節推出【冊粽美饌】系列。冊子粽子是採真空冷凍包裝，買6入裝還送保冷袋，有經典栗香肉粽、頂級干貝粽、聚香麻油雞腿粽、家傳素粽等4種口味可選擇，早鳥預購享9折優惠，送禮或自己吃都很讚！

冊子油飯 端午粽子

採真空冷凍包裝，買6入裝還送保冷袋，有經典栗香肉粽、頂級干貝粽、聚香麻油雞腿粽、家傳素粽等4種口味可選擇，2025年3/18~4/14早鳥價9折、4/15~5/20晚鳥價95折。➤看官網價格

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冊子油飯 保冷袋、真空包裝

冊子油飯今年的冷凍宅配粽子以精美保冷袋取代一次性包裝禮盒，可再循環使用的保冷袋輕巧又美觀，大小容量也很適合日常帶便當或是公園野餐使用~

冊子粽子每顆都採用獨立真空包裝乾淨又衛生，亦可防止食材變質、避免冰箱其他味道影響，而且外觀皆印上粽子口味及成分標示，從冷凍庫拿出來要吃的時候不用再翻箱倒櫃，非常方便。

有經典栗香肉粽、頂級干貝粽、聚香麻油雞腿粽、家傳素粽等4種口味可選擇，一顆粽子的重量有180克，比一般粽子還要大顆有飽足感。

冊子油飯 加熱方式

加熱方式請使用電鍋蒸，而且妮妮個人建議肉粽直接放在鐵架上，這樣可以避免水氣堆積在盤底影響米粒口感。電鍋外鍋倒入2米杯水量蒸煮，待加熱開關自動跳起后，回悶約10分鐘，這樣可以讓整體粽子口味更好吃，才不會因為用電鍋蒸而水水爛爛的。

冊子油飯的粽子特別選用了麻竹葉、桂竹葉兩種粽葉同時包一顆粽子，強化粽葉氣味與不同層次香味。

聚香麻油雞腿粽

長糯米拌炒古法醇榨黑麻油，加入以文火煸香的老薑片、整朵飽滿香菇、大塊鮮嫩的土雞腿肉，還有甜甜的枸杞

聚香麻油雞腿粽帶點微微酒香，而且麻油香氣十足，一顆粽子就像是在吃麻油雞飯，而且雞腿肉相當大塊，吃起來很滿足。

頂級干貝粽

主要食材有干貝、鹹蛋黃、梅花肉、珠貝、栗子、長糯米、菜脯、香菇、金鉤蝦、魷魚

一打開粽葉就看到非常大塊又讓人驚豔的梅花肉，沒有令人害怕的肥肉，而是大大塊、油脂不多的瘦肉，還有大干貝、完整一顆的鹹蛋黃，另一側則是整顆栗子與大香菇。

一顆粽子裡包含了山海陸食材，金鉤蝦與魷魚的香氣沁入米粒，香甜鬆綿栗子、鹹香蛋黃提供不同層次香味，再加上完整的干貝、香菇與大塊梅花肉，滿足口慾的咀嚼感，整體也太豐富了！

經典栗香肉粽

經典栗香肉粽在外觀、風味上和頂級干貝粽類似，主要食材差異則是少了頂級干貝、魷魚，而用了珠貝以及多了更多脆口的菜脯，但是價格上更親人，若是想省點荷包又想吃到經典口味的話，就選這一款！

妮妮乍看淺色的菜脯還以為是芋頭丁，一咬下去才知道是脆口的菜脯，不會很鹹卻是增添整體口感層次的重要角色之一，搭配得太好了。

大塊的梅花肉成為整顆肉粽的主角，以及整朵香菇、整顆鹹蛋黃、飽滿香甜栗子，也是讓人大口吃得很滿足啊！！

家傳素粽

除了葷食粽子，冊子也有一款素粽可選擇，嚴選猴頭菇、蓮子、豆皮、栗子、紫米、長糯米、香菇、菜脯製作，吃起來也不錯，就像只是無肉的粽子，不會太素料感。

妮妮和布魯都很喜歡這大塊又入味的猴頭菇，飽滿又多汁，搭配的鬆綿蓮子與豆皮也讓人很喜歡，紫米的比例恰到好處，達到養生又不影響整體米飯口感。

冊子粽子優惠加價購

端午節吃粽子之外，可以順便把飯後甜點一起準備，2025年買冊粽系列可以用199元加購蔓越莓乳酪派、299元加購巴斯克乳酪蛋糕，相當划算喔~

蔓越莓乳酪派、巴斯克乳酪蛋糕也是冷凍出貨，推薦你吃粽子時就可以先拿到室溫下退凍，等到飯後剛剛好恢復成好吃的軟硬程度

包裝相當方便拿取，而且有封裝，可以避免家裡冷凍庫其他氣味沾染，內附塑膠刀子分切。



巴斯克乳酪蛋糕

選用北海道LUXE乳酪，布魯喜歡部份解凍的口感，不要等到整個回溫，半冰凍的感覺像是在吃冰淇淋，讓乳酪內餡在嘴巴中慢慢融化，享受乳酪融化過程的滑順感與香氣

蔓越莓乳酪派

想要比起單純乳酪更加有層次口感的可以選擇199元就能加購的蔓越莓乳酪派



加入了微酸蔓越莓、鳳梨乾，形成濃郁乳酪和清新果香的雙重享受，妮妮非常喜歡咬到鳳梨乾的酸甜感覺。

冊子肉粽評價：

以彌月油飯聞名的冊子油飯推出端午粽子，可是近幾年熱門的網購肉粽、宅配粽子推薦名店，冊子粽子大顆、葷素皆有，而且妮妮很愛它的真空獨立包裝，在冷凍庫中很方便找到想要吃的口味，加熱方式也很簡單，復熱後的米粒依舊超好吃。經典栗香肉粽、頂級干貝粽、聚香麻油雞腿粽、家傳素粽４種口味都好吃，如果是要送人高質感可以選頂級干貝粽，若是自己吃想省荷包則可選經典栗香肉粽。

3/18~4/14有早鳥價9折、4/15~5/20則是晚鳥價95折，有興趣的人最好還是提早搶購，不只是價格優，而且很容易提早完售買不到喔~有興趣的趕快到官網訂購看看吧！➤看官網價格

冊子油飯 冊粽美饌預購優惠

6入保冷袋早鳥享9折優惠

購買9入保冷袋最高可享88折優惠

買冊粽系列可以199元加購蔓越莓乳酪派、299元加購巴斯克乳酪蛋糕

下單可享指定出貨日滿2000免運黑貓宅配到府

冊粽銷售期間3/18-5/20數量有限售完為止，3/18~4/14早鳥價9折、4/15~5/20晚鳥價95折

官網價格與訂購：https://booklet.pse.is/78thf5

冊子門市相關資訊

油飯 | 麻油雞 | 紅燒牛肉麵 | 牛三寶 | 年菜 | 肉粽 | 三節禮盒

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