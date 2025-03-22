一年一度的陽明山竹子湖海芋季又如期而至，活動從3月14日正式開跑，到4月27日為止。

每次來到陽明山的竹子湖，彷彿步入了一個隱式般的桃花源。

這裡的景色美不勝收，在假日期間，竹子湖周邊會有交通管制，因此今天選擇騎機車上山，比較方便快捷一點。

📸2025竹子湖海芋季及繡球花季｜芋想世界

📆2025竹子湖海芋季活動日期：2025/03/14~04/27

📆2025竹子湖繡球花季活動日期：2025/05/23~06/22

📌地址： 臺北市北投區竹子湖

⏰開放時間：每天24 小時營業

☑🎫入園、🚗停車有料、無料，依店家公告為準｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

▼以下地圖擷取官方提供資料。

這裡總是綠意盎然空氣清新，無論何時來訪，都是一個充滿自然韻味的理想景點。

每年三、四月，正是海芋盛開的季節，趁著一早來訪，遊客相對較少，不僅能享受更寧靜的氛圍，也更適合拍攝構圖，捕捉這片美麗花海的每一瞬間。

▼北投竹子湖賞花步道｜海芋環狀步道

竹子湖海拔約650公尺，氣候涼爽宜人，一年四季都能看到不同花卉的綻放。

除了目前海芋季節之外，這裡的杜鵑花已經盛開，繽紛的色彩為大自然增添了不少生氣。

而紫藤花則預計需要再等一週，才能進入盛開期。

來到竹子湖，彷彿進入了一個被大自然環繞的世外桃源，隨意走在每一條小徑上，每個角落都有各自獨特的風情和景致，無論是花海、山景，還是清新的空氣，都讓人感到無比放鬆與愉悅。

這裡的每個店家，都在自己地景佈置上巧妙地運用自家海芋，展現出屬於自己的獨特風味。

純白的海芋、大片盛開的海芋，無疑是每年吸引遊客的最大亮點。

海芋又名馬蹄蓮，原產於南非，擁有一種既像花又不像花的神秘魅力。

它最獨特的地方便是它的花型，當海芋的苞片盛開時，花朵的形狀像倒立的馬蹄，潔白如雪。

這些美麗的海芋彷彿是大自然精心設計的藝術品，無論在哪個角落綻放，都能為竹子湖增添一份浪漫與驚豔。

每當成群的海芋綻放在田間的時候，整片景象就像是一朵朵漂浮在水面上的白色蓮花，與周圍青翠的山巒相互輝映，視覺效果十分迷人。

走在海芋花田的小徑（田埂）中，四周的綠意盡收眼底，每一口呼吸都能感受到大自然的滋養。

然而在這樣美麗的景色中行走時，也要注意自身的安全。有些田埂較為狹窄，行走、拍照時要小心，避免滑倒！

▼天使花

這裡有些店家也販售一些精緻的小盆栽，喜歡的遊客可以選擇購買帶回家。

各種花卉巧妙地擺放在一起，呈現出春天盎然的氣息，無論是海芋、繡球花還是其他當季的花卉，都散發著自然的魅力。

這些盆栽小巧可愛，購買之後像是將竹子湖的春日氛圍帶回家，讓每個家裡角落充滿著生機與色彩。

後續前往鐘聲幸福觀景台，這裡不僅有觀景台可以登高俯瞰竹子湖的美麗景色，還有不少的店家可以進入參觀(入園有料)，或者在這裡享受當地的美食。

觀景台的視野相當開闊，站在這裡看四周的山巒、湖泊與綠意360°盡收眼底，無論是拍照還是靜靜地欣賞，都能讓人感受到大自然的寧靜。

▼頂湖入口｜魔幻積木

▼鐘聲幸福觀景台｜竹子湖海芋季

除了白色海芋的盛開，這裡的店家還種植著繡球花，雖然目前花期尚未到，相信等到盛開時，定會讓整個景區更加迷人。

而一角紫藤花的花期也還需要再等一會兒，當盛放時那垂掛的紫色花串，必定會帶來一番別樣的浪漫氛圍。

陽明山竹子湖不僅有美麗的花田，也有許多不錯的登山步道，讓你可以一邊欣賞花田的美景，一邊在山間漫步，享受大自然的懷抱。

無論是走過海芋花田，還是遠眺周圍的山巒美景，在大晴天好日子中，在步道上流流汗，也能讓人覺得舒暢！

來訪的遊客總是拿著手機不停地自拍，捕捉這片春季限定的花海美景，竹子湖的每一個角落，無論是近拍花朵還是遠眺山景，都十分好構圖拍拍。

有興趣的朋友不妨趁著假日前來走走，一同來感受陽明山竹子湖春天限定的美麗氛圍。

在這片春意盎然的花海中，無論是海芋的潔白花朵，還是遠處山巒的美景，都讓人心曠神怡。

在回家的路上，偶然發現十字路口一旁的萊爾富，這裡有一株櫻花正盛開，雖然部分已經開始發綠芽，但粉紅色的櫻花與粉紅色招牌相映成趣，顯得格外突出。

☑萊爾富新莊福慧店，地址：242新北市新莊區化成路519號