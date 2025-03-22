桃園蘆竹美食「南崁生炒羊肉」，專賣生炒羊肉、麻油羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯！而且點炒麵＋燴飯共兩份可加購10元羊肉湯！真的是有夠超值的啦！而且店家還營業到凌晨三點，是間讓你在半夜也能填飽肚子的深夜美食！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

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【南崁生炒羊肉】 ▋地址：桃園市蘆竹區南山路一段1號之2 ▋電話：0921-529-588 ▋營業時間：週一至週日17:00-凌晨03:00

▲「南崁生炒羊肉」原先是位於南崁路上的攤販，現在有了自己的店面，對面也有停車場可以停車！但當然還是騎乘機車前來最方便啦✌️

▲「南崁生炒羊肉」就位於＂J-MART 佳瑪南崁店＂對面，可以直接將車輛停在賣場的地下停車場，只要步行1分鐘就能到店，還蠻便利的！

▲餐點現點現做，若是要外帶的朋友，建議可以先致電預約，以免到現場要花時間等候唷！

▲店家桌面上擺放著醬料，客人可以自行取用，當天還看到有客人特地點兩碗白飯來配辣椒吃呢😂

【南崁生炒羊肉｜完整菜單MENU】

▲這是「南崁生炒羊肉」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲最讚的是只要來店買炒麵、燴飯每兩份就可享有加購10元的550cc羊肉湯一份（炒麵及燴飯可混搭）

如果是一個人來用餐，也可以參加店家目前舉辦的活動（給GOOGLE五星好評），即可免費贈送一碗550cc羊肉湯唷！（活動以店家現場公告為主）

▲用完餐後還請隨手收拾餐具和桌面👌

▲店內就只有販售羊肉品項的餐點～而他們的羊肉都是新鮮切片放置在檯面上～

▲店家使用的是澳洲、紐西蘭的羊肉。

▲店內座位數雖然不多，但是因為出餐速度快，所以翻桌率蠻快的，若遇到客滿稍微等一下就有座位了👌最讚的是店內還有加裝冷氣，夏天來用餐也不會吃到汗流浹背喔，以小吃店來說，這樣的用餐環境很不錯了！

【南崁生炒羊肉｜完整菜單MENU】

▲這是「南崁生炒羊肉」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【南崁生炒羊肉｜好吃的羊肉料理】

▲這天直接把菜單上的品項全都點了一輪啦！他們販售的品項就是生炒羊肉、麻油羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯這五款，因為品項單純所以出餐也很快，點餐後不用等太久，餐點就陸續上桌囉✌️

【生炒羊肉】

▲生炒羊肉有分大、中、小不同的份量，我們這盤是小份的，肉量就頗多了！滿到下方的菜都被蓋住了~我們拍照時還特別想說先在中間挖個洞~讓大家可以看清楚下面還有菜😂

▲羊肉片給好給滿，底部還有滿滿的青菜可以搭配！重點是他們的羊肉很嫩口，也沒什麼羊騷味！推薦加點白飯，因為這盤生炒羊肉真的超下飯，根本就是白飯小偷來著😋

【麻油羊肉】

▲麻油羊肉加入滿滿薑絲大火快炒，薑絲還是保有脆脆的口感，吃起來也不會有嗆辣感，而且他們的薑沒有加得比羊肉多喔，即便是小份的，羊肉也是給好給滿啦😂

▲麻油羊肉加入麻油、米酒、枸杞調味，吃起來超對味！無論單吃或配飯吃都好吃😋冬天的時候就是要吃這一盤，身子也跟著暖了起來呢！

【羊肉炒麵】

▲羊肉炒麵端上桌就能聞到撲鼻的沙茶香氣，炒麵炒得非常夠味，羊肉也處理得恰到好處，另外還加了些豆芽菜點綴，讓口感更加豐富！

▲這盤炒麵我超愛～請店家炒辣會更香更好吃～以百元有找的價格來說實在很超值💯

【羊肉燴飯】

▲羊肉燴飯榮獲我們今天的TOP1！他們的燴飯勾芡感不會太重，調味很夠但不會死鹹，相當好吃耶！我老公說他如果住附近，一定會常常來買😘

▲他們的燴飯和炒麵都好吃，就是會讓人列入平時肚子餓時，想回購的愛店名單！不知道未來有沒有機會出個羊肉炒飯，感覺也會很美味阿🥰

【羊肉湯】

▲最讚的是，只要點兩份炒麵或燴飯就可以用10元加購這碗550cc的小碗羊肉湯，加價的不是羊肉清湯，而是裡面加了肉片的羊肉湯喔！真的是很有誠意呢！來用餐肯定要點個兩份～再加購羊肉湯才划算阿😋

整體來說，這間「南崁生炒羊肉」是營業到凌晨三點的深夜美食！販售的生炒羊肉、麻油羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯這五款都好吃！生炒羊肉和麻油羊肉都是下飯料理，而羊肉炒麵和羊肉燴飯也很夠味好吃，就是平時肚子餓會想回訪的熱炒小吃，而且買兩份炒麵或燴飯還能用10元加購羊肉湯，羊肉控肯定不能錯過這樣的好康啦😚

「南崁生炒羊肉」店家資訊 ▋地址：桃園市蘆竹區南山路一段1號之2 ▋電話：0921-529-588 ▋營業時間：週一至週日17:00-凌晨03:00

***本文感謝”南崁生炒羊肉”邀約,內文為真實感受分享***

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