二月中的週日，看沒有下雨，就出門賞花。
這天鎖定在很想看的河津櫻，於是來到新店陽光運動公園。
接近十點到，還好還有停車位，停好車就開始悠閒的逛逛。
北部比較少見到河津櫻，每次想看就會想到新店陽光運動公園，
這些年來又種了更多櫻花，連石椅都是櫻花的樣子，真可愛。
河津櫻主要分布在停車場與廁所附近，車開進停車場就可以看到。
遠看櫻花樹已經長出葉子，但走進還是能欣賞到盛開的河津櫻。
粉嫩又大朵的櫻花，讓人不愛也難。
今年有注意中部河津櫻開花的消息，似乎也是早開的櫻花。
可惜北部不常見，花期較難掌握。
二月中已經長出一些葉子，看來還要在早點去賞花。
這幾枝比較特別，向下垂掛著。
櫻花簇簇開，數大就是美。
這裡的河津櫻長得不高，很容易接近拍照。
賞完停車場邊的河津櫻，沿著步道往運動公園裡面走去。
遠處有個池塘，待會兒再繞下去看看。
上方的步道也種了許多櫻花，遊賞的遊客也不少。
來看看種了些什麼櫻花呢！
原來是寒櫻，依稀記得跟名牌寫的不一樣。
寒櫻在一月下旬就開花，到了二月中已經快結束了。
下方步道邊有兩棵大的烏桕，
再往前竟然看到了香水櫻！名牌也是錯的。
也有豔紅的山櫻花。
這顏色形狀看起來是竹子湖種的山櫻花。
繞草地一大圈，走回水池邊，好多鴿子飛下來喝水呢。
再往前，經過溜冰場，來到草地邊，有小朋友在踢足球，
這裡的小葉欖仁和烏桕也挺美的。
要前往陽光橋的步道下方草坡有幾隻公共藝術蝸牛，蠻可愛的。
回家前又有點捨不得，於是再來賞一次河津櫻。
花團錦簇，粉嫩嬌美。
雖然長葉，花開得很美，也還有一些花苞。
蜜蜂也來嗡嗡嗡，腳上有花粉囉。
像圓球似的往外開。
粉嫩的河津櫻，總覺得它長得像蘋果花。
春天櫻花開得太快，偏偏這時節我也很忙，寫文速度感不上花開的速度。
這已經是一個月前拍照的，現在應該已經沒有河津櫻可賞。
要再等一年了，慢慢期待囉~