二月中的週日，看沒有下雨，就出門賞花。

這天鎖定在很想看的河津櫻，於是來到新店陽光運動公園。

接近十點到，還好還有停車位，停好車就開始悠閒的逛逛。

北部比較少見到河津櫻，每次想看就會想到新店陽光運動公園，

這些年來又種了更多櫻花，連石椅都是櫻花的樣子，真可愛。

河津櫻主要分布在停車場與廁所附近，車開進停車場就可以看到。

遠看櫻花樹已經長出葉子，但走進還是能欣賞到盛開的河津櫻。

粉嫩又大朵的櫻花，讓人不愛也難。

今年有注意中部河津櫻開花的消息，似乎也是早開的櫻花。

可惜北部不常見，花期較難掌握。

二月中已經長出一些葉子，看來還要在早點去賞花。

這幾枝比較特別，向下垂掛著。

櫻花簇簇開，數大就是美。

這裡的河津櫻長得不高，很容易接近拍照。

賞完停車場邊的河津櫻，沿著步道往運動公園裡面走去。

遠處有個池塘，待會兒再繞下去看看。

上方的步道也種了許多櫻花，遊賞的遊客也不少。

來看看種了些什麼櫻花呢！

原來是寒櫻，依稀記得跟名牌寫的不一樣。

寒櫻在一月下旬就開花，到了二月中已經快結束了。

下方步道邊有兩棵大的烏桕，

再往前竟然看到了香水櫻！名牌也是錯的。

也有豔紅的山櫻花。

這顏色形狀看起來是竹子湖種的山櫻花。

繞草地一大圈，走回水池邊，好多鴿子飛下來喝水呢。

再往前，經過溜冰場，來到草地邊，有小朋友在踢足球，

這裡的小葉欖仁和烏桕也挺美的。

要前往陽光橋的步道下方草坡有幾隻公共藝術蝸牛，蠻可愛的。

回家前又有點捨不得，於是再來賞一次河津櫻。

花團錦簇，粉嫩嬌美。

雖然長葉，花開得很美，也還有一些花苞。

蜜蜂也來嗡嗡嗡，腳上有花粉囉。

像圓球似的往外開。

粉嫩的河津櫻，總覺得它長得像蘋果花。

春天櫻花開得太快，偏偏這時節我也很忙，寫文速度感不上花開的速度。

這已經是一個月前拍照的，現在應該已經沒有河津櫻可賞。

要再等一年了，慢慢期待囉~