台北士林親子旅遊景點「Insect Park 昆蟲島互動樂園」，來自日本人氣自然教育動畫【昆蟲島】實體樂園，2025年3月22日首度來台囉，地點就在國立臺灣科學教育館七樓，展期至2025年5月11日！這裡是室內的場館，下雨天就不怕沒地方去囉！場內有多種運動遊樂設施，也有靜態的活動，讓小朋友們可以透過遊戲和創作的方式，展開一趟關於昆蟲的大冒險探險！憑票根還能免費參觀科教館3F-6F的常態展唷！

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【Insect Park 昆蟲島互動樂園】 ▋地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館七樓東側特展區） ▋展期：2025年3月22日-5月11日，平日09:15-17:00、假日09:15-18:00，預約上午場次者（09:15~），可參觀至當日12:30。預約下午場次者（13:00~），可參觀至當日閉展時間。

▲這天從中壢搭火車到台北，再從台北車站轉捷運到士林站，帶著湯包勇闖台北旅遊囉！他這天超級開心的，因為這是他第一次搭火車，也是第一次來科教館玩唷🤗

▲「Insect Park 昆蟲島互動樂園」自2025年3月22日首度來台囉，地點就在國立臺灣科學教育館的七樓，展期至2025年5月11日！推娃娃車前來的家長，可將車輛停放在左側的娃娃車放置處！

【展期票及票種說明】

▲展覽期間的票價、陪同票、超值親子套票、陪同優惠票、愛心票、團體票，價格都有清楚標示！而且憑任一票種入場，當天皆可不限次數免費參觀科教館3樓至6樓的常設展！

▲只要買超值親子套票～就會送昆蟲島襪子一雙唷（顏色隨機）

【注意事項及入場須知】

✿ 請勿讓孩子離開您的視線

✿ 入園者(包含成人及兒童)皆須穿著襪子

✿ 衣物有可能會弄髒

✿ 請勿穿著鞋子進入場內

✿ 禁止嬰兒推車進入

✿ 禁止危險或破壞行為

✿ 禁止飲食

【Insect Park昆蟲島互動樂園-說故事時間表】 展覽期間的以下日期，在當天的14:30-15:00加碼故事時間唷！ ✿ 3月23日：昆蟲島1-螢火蟲亞當和星空宴會 ✿ 3月30日：昆蟲島2-森林英雄獨角仙加百列 ✿ 4月06日：昆蟲島3-螳螂夏洛特與鈴蘭電話 ✿ 4月13日：昆蟲島4-蝴蝶伊甸笑容的魔法師 ✿ 4月20日：昆蟲島5-鞦形蟲拉斐爾小霸王的秘密 ✿ 4月27日：昆蟲島1-螢火蟲亞當和星空宴會 ✿ 5月04日：昆蟲島2-森林英雄獨角仙加百列 ✿ 5月11日：昆蟲島3-螳螂夏洛特與鈴蘭電話

【走進小朋友的最愛｜Insect Park 昆蟲島互動樂園】

▲走進「Insect Park 昆蟲島互動樂園」就有一個大大的充氣樹樁隧道，湯包就在這個隧道跑來跑去超開心的！

▲這裡的設施很安全，都有做好充足的防護措施，無論是地板或是圍欄都是軟墊，小朋友不容易受傷！不過小朋友在玩樂的時候，家長也需要全程陪同喔！

【泰奧的花田彈跳床】

▲這個花朵圖案的彈跳床，可以讓小朋友跳跳跳的消耗體力，而且在頭上的花朵還有花粉球，可以將花粉球拿來丟向花朵的中心！

▲湯包這天在大大的花朵上跳了好幾輪，小小的花朵他也不放過，而且還會拿一旁的橡實充氣氣球來這邊滾來滾去😂

▲這個橡實充氣氣球他超愛玩！除了橡實的充氣氣球以外，還有其他圖案和大小的充氣氣球，都可以讓小朋友在場內自由地滾球喔！

【米亞的天空攀爬桿】

▲「米亞的天空攀爬桿」有限制每次遊玩的人數，每次僅限4個小朋友入場，若人潮眾多時需要排隊，每人限玩5分鐘！

▲這個攀爬架湯包還不太會玩，適合年紀比較大的小孩，但是湯包很喜歡攀爬架旁邊的雲朵墊，他就在這雲朵墊上面爬上爬下的，而且底部的軟墊也很舒服，他都直接躺在這裡打滾了😂

▲在攀爬牆旁邊還有這個可愛的年輪平衡木！湯包給大人牽著手手～就能順利走完這一段唷👍

【加百列的巨大積木】

▲加百列的巨大積木這邊有超多大朋友來玩，哥哥姐姐們都把積木疊得高高的很整齊，湯包就在旁邊負責搗蛋😂

▲湯包很喜歡玩積木！但是他更喜歡搞破壞！為了不要讓他破壞哥哥姐姐們的作品，我們就盡速把他帶離這一區了😂

【瑪克欣的柔軟山丘】

▲「瑪克欣的柔軟山丘」肯定是小朋友們最愛的熱門遊戲，這個充氣床的小山丘大家都搶著玩！很值得讚賞的是一旁會有工作人員看著，如果有小朋友玩到不小心滑下來，會有工作人員幫忙接住👌

▲湯包超愛坐在上面彈來彈去！不用到夜市就能玩到充氣墊～超值得的啊！

▲一旁還有超級大的樹葉～可以拿著樹葉走來走去～看起來就超可愛的啊！！！

▲還有可愛的小隧道～湯包就在這裡面鑽來鑽去～跟我們玩起了躲貓貓😂

▲這個「發現區域」是較靜態的設施～也是讓你越了解世界就越有趣的昆蟲學習場！

【採集知識種子】

▲這些繽紛的種子超可愛～把種子打開來裡面就會有些昆蟲的介紹～

▲裡面的昆蟲介紹有附上注音～如果像湯包一樣還看不懂注音～也可以由家長跟小朋友介紹這些小種子唷！

【亞克賽的眼鏡觀察】

▲這邊還擺放了蜻蜓的複眼眼鏡可以戴著體驗！湯包平常看我們戴眼鏡也很想戴著玩～但都被我們阻止～這回終於給他逮到機會了🤩

▲湯包說戴上這個眼鏡以後看到好多爸爸！哈哈超可愛的～讓他可以體驗用昆蟲的視角看世界🥰

【夏洛特的捉迷藏攝影館】

▲一旁有服裝可以穿著拍照～讓來訪的小朋友可以化身為擬態成蘭花的螳螂～粉嫩色系超可愛的！

▲這邊還有一個柔軟的大池，可以在這裡堆疊積木，適合小月齡的兒童來這邊爬行或是玩小積木唷！

【昆蟲工作坊】

▲這一區是「創造區域」人人都是小小藝術家的昆蟲工作坊！是以昆蟲為靈感的創作區～讓小朋友們可以盡情發揮創意～創作出屬於自己獨一無二的作品！

▲湯包這天拿了特殊畫筆創作「亞當再發光！營果蟲圖鑑」～他在圖畫紙上隨意塗鴉～然後再把作品帶到暗暗的空間～就能看到顏料在發光唷！真的很有趣呢🤗

▲玩完要離開前還會路過周邊產品販售區，爸媽們可能要加速通過才能守住荷包啦😅

【Insect Park 昆蟲島互動樂園】 ▋地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館七樓東側特展區） ▋展期：2025年3月22日-5月11日，平日09:15-17:00、假日09:15-18:00，預約上午場次者（09:15~），可參觀至當日12:30。預約下午場次者（13:00~），可參觀至當日閉展時間。 ▋官網：活動官網請點我 ▋入場預約：入場預約網址請點我

***本文感謝”Insect Park 昆蟲島互動樂園”邀約,內文為實際感受分享***

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