來到日本沖繩，沒來波上宮真的說不過去！沖繩波上宮絕對是觀光客必訪的景點之一。它離市區超近，從那霸機場開車過來大約15到20分鐘，難怪很多人一下飛機、租好車後，就會先來這裡打卡。波上宮是琉球八社中唯一一座臨海的神社，緊鄰著美麗的波之上海灘，更是建立在懸崖之上，景色超壯觀！站在這裡可以俯瞰那霸港的海景和往來船隻，讓人瞬間感受到沖繩獨有的悠閒氛圍。

如何前往波上宮?

這次來沖繩，我們是在OTS租車，所以前往波上宮就直接開車過去，真的超方便！

當然，如果你沒有租車，也可以選擇搭沖繩單軌電車（Yui Rail），搭到旭橋站後再步行過去，大約需要20分鐘。不過說真的，走路有點遠，建議租車會比較輕鬆。

另外，也可以搭巴士過去！從那霸機場出發，可以搭乘25號、26號或99號公車到縣廳北口站，然後步行到Palette Kumoji公車站轉搭2號、5號、15號或45號公車到西武門站下車，再步行3分鐘就能抵達波上宮。

延伸閱讀：沖繩單軌電車

波上宮停車場?

在日本開車可不能隨便亂停車喔！來波上宮的話，有兩個停車場可以選擇，而且位置都還算多，分別是波之上立體停車場和若狹海浜公園駐車場。這兩個停車場離波上宮走路大概都只要5分鐘，其實都很近，停車完全不用擔心！

沖繩必訪神社波上宮

我們這次去的時間剛好是日本新年前，波上宮前面已經有很多攤位正在準備迎接新年的到來，感覺新年一定會超熱鬧！

因為日本新年連假是從2024年12月28日（六）到2025年1月5日（三），所以波上宮除了日本人之外，也有不少外國遊客，不過人潮不會到擁擠的程度。

在日本神社參拜有一套傳統流程，首先進入神社前會先在鳥居前稍微鞠躬表示敬意再進入境內，接著到手水舍淨手漱口，用右手拿勺子舀水清洗左手，再換左手拿勺子清洗右手，接著用右手舀水倒在左手掌心漱口，但要注意不能直接將勺子碰到嘴巴，最後豎起勺子讓水流過勺柄後再放回原位，完成淨身儀式後就可以前往主殿參拜。

很多人會把願望寫在繪馬或紙條上，然後綁在神社的許願牆，希望神明保佑願望實現，這也是到日本神社參拜時很常見的習俗。

波上宮這裡也有很多人會來買御守祈求好運或平安，另外也會寫御朱印當作紀念，超適合喜歡收集御朱印的朋友！

御守的種類超多，像是交通安全、健康、治病、安產、旅行、學業等等，每一種御守都有自己的設計和特色，而且都很精緻好看，真的會讓人忍不住想帶幾個回家！

價格大概都落在300到3000日圓左右，算是蠻好入手的紀念品或護身符，很多人也會一次買好幾個送親朋好友。

愷愷也買了一個日式小學生書包造型的交通安全御守，超特別，而且還是日本沖繩限定的御守，真的很有紀念價值！

在波上宮外兩側有海灘，名稱為波之上海灘，也是沖繩那霸市內唯一的人工沙灘，更是唯一的一座海水浴場，緊鄰著波上宮。

這裡的沙灘分成若狹和辻兩個區域，若狹這一側靠近若狹海灘公園，有開放給遊客游泳，而辻這一側則限定只能浮潛，在這邊聽說浮潛還能看到很多熱帶魚，真的超美的！

其實波上宮有一個超棒的拍照點，就是在旁邊的橋上，從這裡走過去很方便，拍起來可以把海灘和波上宮一起收進畫面，真的超美！不過這次時間不夠，期待下次再來補拍啦！