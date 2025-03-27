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都市中在地人的綠意盎然小山谷後花園　／春天農場／秘境茶園／落羽松林／上千櫻花／烤肉野餐／有機美食／天然酵母手作麵包／虎頭山必訪

2025-03-27 13:06:00 文字：阿發的簡單幸福
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阿發的簡單幸福

阿發的簡單幸福

春天農場all.jpg
虎頭山對桃園市民來說，大概有如陽明山在台北市民心中的地位。不過，虎頭山卻相對平緩很多，且設有全齡友善步道、奧爾森林學堂、神社文化園區、經國梅園...等。阿發住下新莊，到虎頭山比去陽明山近多，因此前些年，還蠻常帶母女子三人，到那走走的。多年來，開車前往虎頭山或桃園市區的路上，快抵達前，總會看到這座「春天農場」，我們卻一直還沒進入造訪過。
最近某假日，老婆說想去郊外走走，我卻不想跑遠。忽想到了「春天農場」，在桃園民眾的風評還不錯（近七千則評論，平均4.5星），於是就決定來晃晃。這座農場佔地約3公頃，位於虎頭山脈內，是四面環山的綠意盎然小山谷地形。農場內，悠閒且令人心曠神怡的景色，和園區外的車水馬龍與城囂，真是天壤之別。讓人有如置身於，都會區中的世外桃園般。
廣闊的農場內，種植有櫻花林與落羽松林外，還有秘境茶園、風車造景、春天戀人鐘、帳篷野餐區、烤肉區...等。餐飲部分，則有香草西餐廳、春天紅茶專門店、販售部，提供各式套餐、有機美食、香草滷味、飲品、天然酵母手作麵包...等。
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~


影片

春天農場01-園區入口.jpg
園區入口
「春天農場」位在台1 線省道上

春天農場02-落羽松.jpg
落羽松林
一到園區的免費停車場，
印入眼簾的，
是一大片落羽松林。
雖非賞落羽松的季節，
景色也很有意境~

春天農場03-販賣部餐廳售票處.jpg
農場入口
屋內設有：販賣部、餐廳、售票處

春天農場04-販賣部.jpg
販賣部

春天農場05-周邊景點.jpg
周邊景點導覽圖
農場位在虎頭山靠龜山區這側山腳下，
農場後門步行再往上走，
可通香火鼎盛的明倫三聖宮、虎頭山公園、奧爾森林學堂、神社文化園區、經國梅園...等。

春天農場06-香草西餐廳.jpg
屋內的香草西餐廳

春天農場07-購票入場.jpg
屋內的購票處入場
購票入場

春天農場08-綠意盎然心曠神怡.jpg
一踏入農場內
就看到綠意盎然，
令人心曠神怡的景色，
和園區外的車水馬龍與城囂，
真是天壤之別。
讓人有如置身於，
都會區中的世外桃園般。

春天農場09-帳篷區.jpg
帳篷野餐區

春天農場10-烤肉區.jpg
烤肉區
是不少桃園市區的民眾們，
想就近感受，
於青山綠水中烤肉樂趣的首選地。

春天農場11-母子倆.jpg
綠蔭步道，櫻花樹下的母子倆
園內種植了不少櫻花樹，
可惜我們造訪時，
已是櫻花季節的尾聲。

春天農場12-綠蔭下休憩.jpg
綠蔭下休憩

春天農場13-花園風車.jpg
花園風車

春天農場14-春天紅茶專門店外觀.jpg
春天紅茶專門店，外觀

春天農場15-春天紅茶專門店內.jpg
春天紅茶專門店內

春天農場16-春天戀人鐘.jpg
春天戀人鐘

春天農場17-櫻花綠蔭步道.jpg
櫻花綠蔭步道

春天農場18-拍拍拍.jpg
拍拍拍

春天農場19-秘境有機茶園.jpg
秘境有機茶園

春天農場20-後門通虎頭山步道.jpg
農場後門外通虎頭山步道

春天農場21-溪溝綠廊高架木棧道.jpg
農場後門外往右
溪溝綠廊高架木棧道

春天農場22-往虎頭山三聖宮方向.jpg
農場後門外往左
階梯不會陡峭，
且走沒幾分鐘，
就是平緩步道，
可通往虎頭山三聖宮。

春天農場23-春天紅茶專門店.jpg
回到農場內的春天紅茶專門店

春天農場24-春天農場特色美食.jpg
入園費150元（成人），
而門票可折抵100元消費。
我們覺得這春天紅茶專門店，
環境和景色很不錯，
於是決定在這折抵，
享用春天農場的特色美食。

春天農場25-春天滷味.jpg
香草滷味
清香爽口且好吃特別的滷味

春天農場26-鮮奶茶.jpg
鮮奶茶
香醇順口，
小花草擺飾，
增添悠閒感，
也好看~

春天農場27-手工麵包.jpg
天然酵母手作麵包
春天農場為蕃薯藤TINA有機家族體系，
多年前曾造訪TINA廚房，
其天然酵母手作麵包，
也深受許多顧客喜愛~

春天農場28-綜合水果有機豆花.jpg
綜合水果有機豆花
老婆看到其他客人有點這，
她覺得好看且特別，
於是說要點這。
風味自然健康，
有特色不錯吃。

春天農場29-留影.jpg
留影
雖然要入園費150元（成人），但門票可折抵100元消費，我和老婆覺得，這農場是很不錯的地方，也很值得。老婆說，可惜我們造訪時，非賞櫻花或落羽松的季節，不然會更棒~（老婆的意思就是，櫻花或落羽松的季節，可以再次帶她來走走...

【門　　票】成人150元（可折抵100元園內消費）
【營業時間】（週一～週五）09001800，（週六、週日）09002100
【地　　址】桃園市龜山區長壽路272

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