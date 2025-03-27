

虎頭山對桃園市民來說，大概有如陽明山在台北市民心中的地位。不過，虎頭山卻相對平緩很多，且設有全齡友善步道、奧爾森林學堂、神社文化園區、經國梅園...等。阿發住下新莊，到虎頭山比去陽明山近多，因此前些年，還蠻常帶母女子三人，到那走走的。多年來，開車前往虎頭山或桃園市區的路上，快抵達前，總會看到這座「春天農場」，我們卻一直還沒進入造訪過。

最近某假日，老婆說想去郊外走走，我卻不想跑遠。忽想到了「春天農場」，在桃園民眾的風評還不錯（近七千則評論，平均4.5星），於是就決定來晃晃。這座農場佔地約3公頃，位於虎頭山脈內，是四面環山的綠意盎然小山谷地形。農場內，悠閒且令人心曠神怡的景色，和園區外的車水馬龍與城囂，真是天壤之別。讓人有如置身於，都會區中的世外桃園般。

廣闊的農場內，種植有櫻花林與落羽松林外，還有秘境茶園、風車造景、春天戀人鐘、帳篷野餐區、烤肉區...等。餐飲部分，則有香草西餐廳、春天紅茶專門店、販售部，提供各式套餐、有機美食、香草滷味、飲品、天然酵母手作麵包...等。

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▲影片







▲園區入口

「春天農場」位在台1 線省道上







▲落羽松林

一到園區的免費停車場，

印入眼簾的，

是一大片落羽松林。

雖非賞落羽松的季節，

景色也很有意境~







▲農場入口

屋內設有：販賣部、餐廳、售票處







▲販賣部







▲周邊景點導覽圖

農場位在虎頭山靠龜山區這側山腳下，

農場後門步行再往上走，

可通香火鼎盛的明倫三聖宮、虎頭山公園、奧爾森林學堂、神社文化園區、經國梅園...等。







▲屋內的香草西餐廳







▲屋內的購票處入場

購票入場







▲一踏入農場內

就看到綠意盎然，

令人心曠神怡的景色，

和園區外的車水馬龍與城囂，

真是天壤之別。

讓人有如置身於，

都會區中的世外桃園般。







▲帳篷野餐區







▲烤肉區

是不少桃園市區的民眾們，

想就近感受，

於青山綠水中烤肉樂趣的首選地。







▲綠蔭步道，櫻花樹下的母子倆

園內種植了不少櫻花樹，

可惜我們造訪時，

已是櫻花季節的尾聲。







▲綠蔭下休憩







▲花園風車







▲春天紅茶專門店，外觀







▲春天紅茶專門店內







▲春天戀人鐘







▲櫻花綠蔭步道







▲拍拍拍







▲秘境有機茶園







▲農場後門外通虎頭山步道







▲農場後門外往右

溪溝綠廊高架木棧道







▲農場後門外往左

階梯不會陡峭，

且走沒幾分鐘，

就是平緩步道，

可通往虎頭山三聖宮。







▲回到農場內的春天紅茶專門店







▲入園費150元（成人），

而門票可折抵100元消費。

我們覺得這春天紅茶專門店，

環境和景色很不錯，

於是決定在這折抵，

享用春天農場的特色美食。







▲香草滷味

清香爽口且好吃特別的滷味







▲鮮奶茶

香醇順口，

小花草擺飾，

增添悠閒感，

也好看~







▲天然酵母手作麵包

春天農場為蕃薯藤TINA有機家族體系，

多年前曾造訪TINA廚房，

其天然酵母手作麵包，

也深受許多顧客喜愛~







▲綜合水果有機豆花

老婆看到其他客人有點這，

她覺得好看且特別，

於是說要點這。

風味自然健康，

有特色不錯吃。







▲留影

雖然要入園費150元（成人），但門票可折抵100元消費，我和老婆覺得，這農場是很不錯的地方，也很值得。老婆說，可惜我們造訪時，非賞櫻花或落羽松的季節，不然會更棒~（老婆的意思就是，櫻花或落羽松的季節，可以再次帶她來走走...）





【門 票】成人150元（可折抵100元園內消費）

【營業時間】（週一～週五）09：00～18：00，（週六、週日）09：00～21：00

【地 址】桃園市龜山區長壽路272號

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