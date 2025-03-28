隱藏在通化街夜市另一端通安街79號的【鴨箱】是台北少見的日式炙燒鴨肉飯專門店，距離捷運信義安和站步行約10分鐘的距離，特色是將日式合鴨料理經過舒肥炙燒後，盛裝在美麗的日式餐盒中，最便宜的小盛份量只要230元，店內僅 8 席板前座位，現場候位，不提供訂位，溫暖的日式風格，和店員的寒喧互動，讓用餐多了些溫度



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1.鴨箱︱交通、營業資訊

鴨箱 台北日式炙燒鴨肉飯專門店

住址：台北市大安區通安街79號

電話：0912 529 098

營業時間：19：00~22：30（實際依google為準）



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2.鴨箱︱餐廳環境

鴨箱僅 8 席板前座位，現場候位，不提供訂位，溫暖的日式居酒屋風格可以和店員面對面的寒喧互動







濃濃的日式風格讓人有種到了日本的感覺





3.鴨箱︱菜單價格

鴨箱目前只專注供應一種餐點 和鴨 鴨肉煮重箱飯

份量則分為小盛$230(適合食量小）並盛$230（超值選擇），喜歡吃肉補充蛋白質的可以點特盛$460



4.鴨箱︱和鴨 鴨肉煮重箱飯︱特盛$460

鴨箱的和鴨 鴨肉煮重箱飯份量精準的以秤測量，香噴噴的白飯淋上秘製醬汁和鴨油，再舖上滿滿和鴨鴨肉





透過噴槍高溫炙燒鴨肉，瞬間帶出鴨肉的香氣和鎖汁肉汁，鴨肉表皮也呈現出誘人的焦糖色澤



特盛份量的鴨肉給的真的很多，還附上鴨油昆布湯可免費再續一碗

再附上三種不同醬料可做搭配，由上往下分別是芥末醬油

將芥末沾一點在鴨肉上再沾點醬油吃起來有種吃生魚片握壽司的感感





中間附的醬料則是店家自製風味鹽吃起來會帶有薰衣草的淡淡花香



最下面的昆布葱油則是有像在吃葱油雞的感覺





5.鴨箱︱和鴨 鴨肉煮重箱飯︱並盛$260

最多人點的份量就是並盛，店員直接把美麗的和鴨 鴨肉煮重箱飯餐盤，放到吧檯，客人自已直接放到自已桌上就可以超方便









鴨肉吃起來軟嫩又帶有嚼勁還有炙燒過後的香氣，真的超下飯，和老公把兩個鴨箱飯全部都完食

6.鴨箱︱和鴨 鴨肉煮重箱飯︱無糖烏龍茶$40/可樂$40

店裡還有三種飲料可以選擇，無糖烏龍茶、可爾必思和可樂，還附上滿滿的冰塊，40元的價格也很合理



7.鴨箱︱和鴨 鴨肉煮重箱飯︱個人評價

第一次吃到日式炙燒鴨肉飯，感覺很不錯，價格沒有我想像的貴，因為店裡只有八個座位空間不大，一下就客滿了，但在外候位的時間也不會等待太久，邊吃鴨箱飯的時候，店員還會跟熟悉的客人聊天寒喧，對於餐點的問題也都會認真回答，讓人到鴨箱除了享受美味餐點外，還多了一點人情溫暖的感覺



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